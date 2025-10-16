POLITICÓN: Factureras florecen en Saltillo ante omisión oficial y falta de castigo

I. ¿FUEGO AMIGO?

Mucho se ha especulado en las últimas semanas respecto a la presunta determinación de la presidenta Claudia Sheinbaum de “deshacerse” del líder de la bancada morenista en la Cámara Alta, Adán Augusto López, y de cómo, desde la mismísima Presidencia de la República, se estaría alimentando la tunda mediática que el tabasqueño viene recibiendo. En este marco, no pocos levantaron las cejas cuando el coahuilense Ricardo Mejía Berdeja anunció, ayer, la presentación de una propuesta de reforma constitucional para eliminar el fuero y, con ello, la protección de la cual gozan múltiples servidores públicos, entre ellos los legisladores, ante denuncias penales.

II. DEDICATORIA

“El fuero no debe ser un privilegio ni una protección personal; su esencia fue garantizar la independencia del Congreso, no encubrir delitos”, señala el autobautizado “Tigre” en el comunicado a través del cual dio a conocer su propuesta. Habrá que ver si el tema provoca adhesiones, sobre todo en el oficialismo, pues ello es clave para que se convierta en norma vigente. No serán pocos los que ya sienten pasos en la azotea frente al planteamiento...

III. DESATADOS

Y de presunto “fuego amigo hablando”, no hacía falta ser particularmente perspicaces para intuir que el cable de la agencia Reuters, mediante el cual se reveló que medio centenar de políticos morenistas habrían sufrido la revocación de sus visas para ingresar a Estados Unidos, desataría todo tipo de especulaciones, así como la aparición de presuntas “listas” de los afectados con la medida decretada por el gobierno de Donald Trump. Ninguna información oficial hay al respecto, sin embargo, y más bien parece que se trata, como suele ocurrir en estos casos, de pescadores que pretenden sacar ganancia del río revuelto.

IV. TRANSFORMER

El caso más destacado es, sin duda, el de Simón Levy, quien pasó de ser ardoroso defensor de la cuatroté, a uno de los críticos más virulentos del morenismo y sus gobiernos. El exsubsecretario de Planeación y Política Turística de López Obrador ha sido uno de los que ha adelantado nombres, y al menos uno de ellos se confirmó ayer: el del exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo. ¿Se irán confirmando más en las próximas horas?

V. NADIE SABE...

El que ayer pudo respirar tranquilo es el exdirector general de AHMSA, Luis Zamudio Miechielsen, pues la autoridad judicial que lleva el caso relativo a la denuncia de robo de varias toneladas de estaño, no encontró evidencia suficiente, en las pruebas aportadas por la Fiscalía, que vincularan al exejecutivo con el robo. Porque de lo que no existe duda es de que el señalado metal –que es propiedad de Grupo Financiero Afirme, de Julio Villarreal– fue robado de las instalaciones de la siderúrgica. El problema es que no se tiene claridad sobre el o los presuntos responsables.

VI. RESPONSABLE

Sin embargo, aunque no exista una persona física concreta a quien se pueda señalar como responsable del hurto –al menos no por ahora– sí que existe una “persona moral” que deberá responder al final por la pérdida del material, y esa es AHMSA. Así que, al paso que van las cosas, todo hace indicar que este caso irá a parar al proceso de liquidación del cual es objeto actualmente la acerera luego de entrar en concurso mercantil. Al tiempo.

VII. ¿SERÁ ‘DAÑINO’?

Una de las actividades delictivas que en los últimos años ha “florecido”, gracias a la connivencia –complicidad, mejor dicho– entre políticos y defraudadores fiscales, es la de los denominados “factureros”, es decir, la de “empresas” que se dedican a la expedición de facturas que no amparan la venta de ningún producto o servicio, sino que tienen el propósito de generar “gastos” que sirven, ya para robar dinero del erario, ya para evadir el pago de impuestos. La actividad, de acuerdo con el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, será duramente combatida a partir del surgimiento de nuevas reglas para ponerle freno a quienes se enriquecen a costa del erario.

VIII. DE ESCÁNDALO

En Coahuila, y particularmente en Saltillo, dicen los enterados, son bien conocidos los “casos de éxito” de quienes, gracias a esta floreciente industria, han sufrido un repentino ataque de prosperidad: no generan un sólo empleo, no producen ningún beneficio a la comunidad, pero viven como reyes, rodeados de lujo y entregados a los excesos. La pregunta obligada es: si todo mundo lo sabe, ¿cómo es que la autoridad no se ha dado cuenta?

IX. PARA LA AGENDA

El que estará por tierras saraperas, mañana viernes, es el expresidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello. Invitado por el manismo que encabeza Elisa Maldonado, el hoy académico dictará la conferencia “La nueva realidad de la democracia en México”. Es bien sabido que Córdova forma parte de un grupo de intelectuales mexicanos que sostiene una visión crítica respecto de la reforma electoral que promueve el Gobierno de la República, y seguramente ese será el aspecto central de su exposición. Por lo demás, no faltará quien especule que el exárbitro electoral también se “placea” con miras a una posible candidatura... y no sería el primero.