POLITICÓN: Burla a protección de datos personales, la constante de AMLO

I. DATOS PERSONALES

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó de corrupción a María Amparo Casar, presidenta de “Mexicanos Contra la Corrupción”, y divulgó documentos de una demanda de Pemex contra ella. Durante su mandato, las conferencias presidenciales han sido escenario de violaciones normativas, ataques y censura de periodistas y críticos. Ahora, se añade la infracción a la protección de datos personales. Aunque cualquier caso de corrupción merece investigación, esto parece ser más una represalia contra la crítica al gobierno actual.

II. REACCIONES

Las reacciones no se hicieron esperar. La comisionada del INAI, Julieta del Río Venegas, calificó lo sucedido como “muy grave” e “inaudito”, mientras que el INAI inició una investigación de oficio por la violación de datos personales. Destacados periodistas e intelectuales, entre los que están Héctor de Mauleón, José Woldenberg y Lorenzo Córdova, emitieron una carta de solidaridad con Casar y condenaron el hecho. La violación de datos personales es una afrenta a la privacidad y la dignidad de los ciudadanos que no debe pasarse por alto.

III. MEJORA A PORTALES

El convenio firmado entre el ICAI de Dulce Fuentes Mancillas y la Secretaría de Cultura de Esther Quintana Salinas para promover una cultura de transparencia es un paso positivo. Durante años, hemos observado una falta de interés por parte de las autoridades en este aspecto. Sin embargo, estas buenas intenciones deben traducirse en acciones concretas. Además de trabajar juntos, pueden comenzar por mejorar los portales de transparencia de las oficinas estatales. Sería un primer paso para cambiar la cultura, también, de los servidores públicos.

IV. NO SE ABRUME

Hoy el IEC, del aún presidente, Rodrigo German Paredes Lozano, llevará a cabo los debates entre quienes aspiran a las alcaldías de Monclova, Sabinas y Piedras Negras. Serán en línea y los contendientes podrán conectarse desde la comodidad de sus hogares. No se emocione demasiado, si los debates anteriores en Saltillo y Torreón fueron un somnífero festival de lugares comunes y frases hechas, estos prometen superar todas las expectativas. Si no puede verlos, no se abrume, aquí estaremos para contarle todo lo “emocionante” que ocurra.

V. EL RETO

En sesión del Congreso de Coahuila, el diputado morenista Antonio Attolini intentó aprobar un punto de acuerdo para llamar a comparecer a la directora del DIF del municipio de Torreón; denunció opacidad en el manejo de los fondos recaudados para la construcción de una casa cuna. El diputado priista Felipe Eduardo González Miranda defendió al Ayuntamiento, presentó documentos de prueba y desafió al morenista a encontrar irregularidades. Observadores sugieren que este caso es impulsado por actores políticos que no han sanado viejas heridas.

VI. INCONGRUENCIAS

En este contexto, resulta llamativo que el diputado morenista Antonio Attolini Murra no mencione la postura de opacidad de Paloma de los Santos, candidata de su partido a la alcaldía de Ciudad Acuña. A pesar de ser la única aspirante en Coahuila, en este proceso, que decidió no transparentar su información en la plataforma del IEC “Conóceles”. La actitud del diputado parece incongruente y sugiere que su discurso sobre transparencia es solo eso, palabras vacías, sin un compromiso real para defenderla cuando ésta afecta a sus correligionarios.

VII. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

La gira del alcalde José María Fraustro Siller en Austin destaca por los beneficios que puede generar para Saltillo. Mario Ricardo Hernández del Bosque, del Comité Internacional de Ciudades Hermanas, desempeña un papel crucial. Su conocimiento de la ciudad de Austin y sus sólidas relaciones son activos en este proceso. La relación con Austin es relevante, pues además del intercambio cultural, puede generar crecimiento económico y empresarial de Saltillo con el intercambio de experiencias en diferentes ámbitos del desarrollo de la ciudad.

VIII. COINCIDENCIA

Se debe recalcar que la relación familiar con alguien bajo proceso legal no implica la culpabilidad del familiar, pero sí la necesidad de escrutinio. La inclusión de familiares de Juan Manuel Muñoz Luévano, en juicio en EE.UU., en planillas para las alcaldías de Torreón, San Pedro y Matamoros, generó controversia. Por lo pronto, Carlos Muñoz Luévano, candidato a regidor suplente de la alianza Morena-PT en Torreón, aclaró en un video que no tiene parentesco con él, y subrayó que es simplemente una coincidencia de apellidos. ¡Vaya suerte!