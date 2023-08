POLITICÓN: Casos de COVID no están siendo reportados en Coahuila

I. REFORMAS

El que ahora sí ya no tendrá mayores dificultades para entrar a las cuentas que revisa la Secretaría de Finanzas de Blas Flores, es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera local, Óscar Pimentel. Se realizó una reforma para que todos los reglamentos, direcciones y demás departamentos de la dependencia que controla el presupuesto estatal, pero además hace cobros de impuestos federales −en algunos casos− y estatales, puedan darle información a la mentada UIF. Cuando Pimentel llegó al puesto, tras la creación de la unidad, se generó mucha expectativa de lo que pudiera encontrarse, pero, al menos algo conocido públicamente, no se sabe todavía de la utilidad de la dependencia.

II. AVAL

En el PAN de Marko Cortés lanzaron un comunicado avalado por los 32 comités estatales, incluida Elisa Maldonado de Coahuila, para decir que el proceso de las firmas del Frente Amplio por México no tiene fallas. El comunicado vino después de que Jorge Luis Preciado pusiera en duda la plataforma del FAM. Además, los azules saben que Xóchitl Gálvez lleva la delantera. No pueden arriesgarse a también criticar, aunque tengan otros datos.

III. NO REPORTAN

Que en la Secretaría de Salud del cirujano Roberto Bernal hubo reacción por los casos de COVID-19. Tuvieron una reunión urgente para tocar el tema y se encontraron con la novedad de que no se están reportando las pruebas, por eso no hay certeza de cuántos casos positivos existen diariamente. Lo único real es que no hay muertes y tampoco hospitalizaciones al alza, al menos que el IMSS de Leopoldo Santillán y el ISSSTE tampoco estén pasando bien los datos. Si bien es cierto que los números no son alarmantes, no se debe dejar de apretar las tuercas a los laboratorios privados que hacen pruebas. La sociedad debe estar informada con exactitud de la situación.

IV. ELEVADORES

Eso de que siete personas se quedaran atrapadas en un elevador del IMSS de Leopoldo Santillán en Monclova deja en evidencia varias cosas. La primera, que son obsoletos y sin mantenimiento; la segunda, que mienten en la delegación y a nivel nacional. Del 2010 al 2021, en una solicitud de información, el Seguro Social reportó no tener ningún accidente registrado, cuando en la Clínica 1 de Saltillo esto es común. Protección Civil tiene otros datos, de seguro.

V. UNA SEMANA

Tic, tac, tic, tac. Está por cumplirse una semana de que los nombres de los secretarios generales de las secciones 5, Everardo Padrón; 35, Arturo Díaz; y 38, Isela Licerio Luévano, aparecieron en el desplegado de apoyo a los libros doctrinarios de texto gratuito que publicó el coahuilense dirigente del SNTE, Alfonso Cepeda Salas. Nadie ha asomado las narices para dar al menos una postura objetiva del tema, mucho menos respaldan a Coahuila en que no se distribuyan los libros en las escuelas de educación básica hasta en tanto la autoridad no defina qué pasará, y esto será probablemente el 18 de agosto. Mucho menos se ha visto a Carlos Moreira y menos a Juan Manuel Armendáriz, también coahuilenses que están con hueso en el sindicato.

VI. INGRESOS

No es un secreto que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se infló, y que además la baja recaudación está mermando las participaciones y aportaciones para Coahuila y otros estados. Pero agregue un ingrediente más: Andrés Manuel López Obrador anda enchilado contra este estado por no apoyar sus libros de texto de educación básica. Veremos cómo el Presidente empieza a hacer presión. Al menos en el presupuesto el ingresó cayó a mínimos inimaginables.

VII. ¿CAMBIAR EL CHIP?

En los sectores empresariales del país llamó la atención ayer la decisión del gobierno de Joe Biden de restringir las inversiones en sectores tecnológicos de China, sobre todo con el tema de los famosos y valorados semiconductores o chips. Y es que tras esta decisión, más valía que en Nuevo León, de Samuel García, hayan amarrado la inversión de Foxconn y Quantum, dos de los gigantes tecnológicos que participan en este sector clave de la tecnología. Lo que sí muchos se preguntan es: ¿por qué hasta ahora Nuevo León es la única entidad que ha “coqueteado” con empresas de este sector para que inviertan en el país?, ¿será que muchos no se acuerdan de la crisis que generó la escasez de estos semiconductores durante la pandemia?, ¿o será que es cuestión de cambiar el “chip”?

VIII. PROMOTORA

En Torreón se preguntan: ¿a qué anda jugando Mary Telma Guajardo promoviendo a Xavier Herrera? La perredista levantó polvareda al publicar una fotografía de ella con el subsecretario de Egresos. Xavier hace tiempo que quiere probar suerte como candidato, pero en realidad ¿valdrá la pena arriesgar a La Perla de la Laguna? Dicen que otra vez Telma se anda equivocando.

IX. DECEPCIÓN

En el equipo de Xóchitl Gálvez, lejos de echar las campanas al vuelo por haber sido la aspirante del Frente opositor que más firmas consiguió recolectar en esta etapa, hubo reacciones de molestia e incluso decepción. Todo esto porque esperaban que hubiera una mayor diferencia con los otros tres aspirantes que también avanzaron a la siguiente fase. Sentían que el “punch” que Xóchitl había mostrado en estas semanas les alcanzaría para mandar un mensaje más contundente de su “músculo” electoral. Incluso, hubo algunos “sospechosistas” cercanos a la senadora que se cuestionaron si no se habían inflado los números de los otros tiradores de la oposición para que el proceso mantuviera “competencia” entre ellos a costa de mostrar una posición más débil de la favorita para ser la candidata presidencial. ¿Será?