POLITICÓN: Sheinbaum entrega otros 37 narcos a EU y salpica a Piedras Negras

I. APELLIDO CUESTIONADO

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo despachó ayer otro cargamento de narcos a Estados Unidos coincidiendo, por cierto, con el arranque del segundo año de gobierno de Donald Trump. Esta vez fueron 37, que se suman a los 55 que, durante 2025, fueron entregados al vecino país. Para efectos locales, dos nombres destacan en la lista: los de Daniel Menera Sierra y Ricardo González Sauceda. El primero de ellos, por cierto, es hermano del gerente del Simas en Piedras Negras, Lorenzo Menera. Sí: el mismo al que el alcalde morenista Jacobo Rodríguez intenta –sin éxito– destituir del cargo desde septiembre del año pasado.

II. OPORTUNIDAD

No es la primera ocasión en la cual el apellido Menera aparece vinculado a actividades criminales. Ayer, coincidencia o no, el alcalde nigropetense volvió a prometer que Menera será separado del cargo e incluso ofreció disculpas a sus gobernados por haber colocado a “una persona incompetente” al frente del organismo operador del sistema de agua potable. ¿Aprovechará el momento para deshacer el error cometido? Pues habrá que ver.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Respira Saltillo aire tóxico de 120 ladrilleras, identificadas como focos de contaminación

III. ¿OTRO CASO?

El director del Hospital Universitario, Luis Lauro Cortés, dijo hace unos días que el ayuntamiento de Ramos Arizpe le adeuda 11 millones de pesos y, según se entiende, está haciendo gestiones de cobro para recuperarlos. Pero, según nos dicen en la tierra del tamal y el pan de pulque, puertas adentro de la administración que encabeza Tomás Gutiérrez están revisando quién dio las autorizaciones para la atención médica que derivó en el presunto adeudo, pues el área de Salud Pública Municipal niega –al menos en principio– que se hayan solicitado los servicios.

IV. PUES QUÉ DESORDEN

Que hoy se diga que Ramos Arizpe también le debe al HU resulta preocupante porque, como se informó en este espacio, también se asegura que el ayuntamiento de Saltillo le adeuda 27 millones de pesos, monto que ha sido rechazado por la administración municipal, afirmando que nunca se registró el servicio. Lo que esta realidad revela, según se ve, es un enorme desorden administrativo en el nosocomio, mismo que ya debería haber derivado en acciones para corregirlo. ¿O no?

V. VIRUS EN CRECIMIENTO

El brote de sarampión en México ya no es un dato suelto: es una alerta nacional. A la fecha se reportan más de siete mil casos confirmados y al menos una veintena de muertes, el repunte más grave en décadas. Hay contagios en casi todo el país, con énfasis en el norte. El propio secretario de Salud, David Kershenobich, lo dijo sin rodeos: el sarampión es mucho más contagioso que el COVID. Si no se está vacunado, basta compartir un espacio cerrado para contagiarse. Y el patrón se repite: la mayoría de los casos ocurre en personas sin esquema completo. El virus volvió con fuerza... y lo hizo por donde siempre: la desinformación y desprotección.

TE PUEDE INTERESAR: Secretaría de Salud garantiza que hay vacunas suficientes contra sarampión; México solicita ampliación para controlar brote

VI. VACUNAS, PERO...

El Gobierno Federal dice que hay millones de vacunas aplicadas, brigadas activas y cercos sanitarios. Pero el problema sigue: la cobertura real no alcanza. Persisten los focos en comunidades rurales y zonas urbanas donde la vacuna no llega o el esquema no se completa. A eso se suma la desinformación y la falsa idea de que ya no pasa nada por el aumento de movimientos “antivacunas”. El virus también se combate con responsabilidad ciudadana, con información clara y prevención diaria.

VII. SUPLENTE EN PUGNA

En el PRI, la pelea por las candidaturas no sólo se da por la titularidad, sino también por las suplencias. Claudia González, titular de Protección Civil del Estado de Coahuila en la Región Laguna, e hija del “liderazgo histórico” Samuel González, anda buscando colarse como suplente en la fórmula al Congreso local. Ya fue suplente de Eduardo Olmos y ahora busca ir de compañera de Verónica Martínez. Su padre intenta hacer valer su peso político de antaño, pero los tiempos ya no son los mismos. La vieja guardia quiere seguir cobijándose en el presupuesto, aunque eso implique empujar a codazos.

VIII. ¿Y SI NO VUELVE?

La estrategia de quienes buscan ser suplentes es clara: esperan que el titular pida licencia para brincar a otro cargo... y así quedarse con el lugar. Pero para que eso pase, Verónica Martínez tendría que dejar la diputación local y buscar la alcaldía de Torreón, cosa que no se ve cercana. Aun así, Claudia insiste en volver a un sitio donde ya estuvo. Pero como diría Sabina: “Al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver”.

IX. CUENTAS CLARAS

El diputado morenista Alberto Hurtado propuso en el Congreso que los organismos autónomos comparezcan ante ese poder como lo hacen secretarios de Estado. Denunció que hoy sólo rinden su informe y se van sin ser cuestionados, pese a ejercer millones de pesos en presupuesto público. Por ello, anunció que presentará una reforma a la legislación vigente para obligarlos a rendir cuentas. Suena bien, pero... ¿por qué no los cuestiona desde ahora? No se necesitan leyes para hacerlo. Los informes están ahí. A veces no se necesitan reformas complejas, basta con voluntad. Y mientras tanto... pues que pregunte.