POLITICÓN: Coahuila: Protagoniza Attolini un ‘milagro guadalupano’ en el Congreso

I. ARRIVEDERCI

La gira económica y cultural encabezada por el gobernador Manolo Jiménez en Italia concluyó dejando un sello de éxito, aseguran. Coahuila brilló como estado invitado en la Navidad Mexicana en el Vaticano, un nacimiento en la Basílica de San Pedro , un árbol navideño de Villamagia y muestras gastronómicas. Además de la promoción de inversiones en sectores estratégicos, como el automotriz, se informó de la firma de un convenio con la Cámara de Comercio de México en Italia, así como de la buena impresión que generaron por allá los vinos coahuilenses. Coahuila, dicen, se proyecta al mundo.

II. DEVOCIÓN

Entre reuniones empresariales y bendiciones papales, el ejecutivo estatal no olvidó el 12 de diciembre. Sus redes sociales se vistieron de guadalupano fervor, con foto y mensaje incluido: “Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros”. Sus fans aplaudieron el gesto piadoso mientras la gira vaticana llegaba a su fin. La fe y la política se entrelazan en perfecta armonía para conectar con el pueblo siempre fiel...

III. EN CONSENSO CIUDADANO

El alcalde electo de Saltillo, Javier Díaz , ha planteado la creación de un par vial que conecte las avenidas Isidro López y Vito Alessio Robles, como una solución para mejorar la movilidad en la ciudad. Este proyecto, según explicó el futuro alcalde, busca reducir el tráfico en una de las zonas más congestionadas de la capital. La propuesta incluye intervenciones viales que agilizarían el tránsito en el sector, mejorando así la calidad de vida de los saltillenses. Sin embargo, la ejecución del proyecto dependerá de los estudios de factibilidad y del consenso ciudadano... para evitar molestias.

IV. CULTURA PARA TODOS

Díaz ya está listo para iniciar funciones en enero y lo hará ejecutando programas planeados durante meses. Entre ellos, se comenta sobre un ambicioso programa que promete llevar la cultura a las colonias, rompiendo con la política −que algunos tildan de clasista− de realizar eventos sólo para élites. Según nos dicen, la Orquesta Filarmónica del Desierto tendrá un papel importante en este proyecto que busca hacer de la cultura un derecho al alcance de todos.

V. REFORMA EN MARCHA

El Congreso estatal aprobó en lo general la reforma judicial que armoniza con los cambios federales. Los magistrados y jueces ahora serán electos por voto popular para periodos de nueve años, con posibilidad de reelección. Además, se exigirá carrera judicial de 10 años, buena reputación y eficiencia comprobada. La presidenta del Congreso, Luz Elena Morales, se anota otro acierto: logró conciliar con las bancadas opositoras para sacar adelante la reforma. El proceso electoral iniciará el 20 de diciembre y, con él, Coahuila se prepara para una justicia más participativa o, al menos, armonizada a la nueva realidad político-judicial del régimen.

VI. SÓLO FALTAN LOS CABILDOS

La reforma judicial ya está en la siguiente fase: la aprobación de los 38 ayuntamientos coahuilenses. Se requiere el voto aprobatorio de la mitad más uno para concretar las reformas. Y los cabildos, como lo adelantamos aquí, sin duda aprobarán sin vacilar −y a velocidad cuatroté− estos cambios históricos/obligatorios. Mientras tanto, los aspirantes a la toga ya hacen cuentas y miden sus posibilidades. En el IEC , también dicen estar listos para ajustarse a las nuevas reglas.

VII. MAROMA CUATROTERA

Y del trabajo legislativo hablando, bien puede decirse que ayer en el Congreso de Coahuila ocurrió un “milagro guadalupano”, pues el morenista Antonio Attolini subió a tribuna para decir −agárrese fuerte de la silla (y si no estaba sentado, pues siéntese)− que está muy mal eso de que los integrantes del Poder Legislativo aprueben las iniciativas que les envían desde el Poder Ejecutivo ¡sin cambiarle ni siquiera una coma! Más todavía: el lagunero se quejó de que las 17 reservas que planteó al texto de la reforma constitucional hayan sido desechadas “sin debate alguno”.

VIII. ¿Y LA VIGA, APÁ?

¿Es lo anterior una muestra de que el multivocero de la cuatroté en Coahuila se ha divorciado de los usos y costumbres de su partido? Puede usted apostar a que no y a que lo de ayer es sólo una muestra más de la enorme capacidad para la duplicidad moral que tienen nuestros políticos. Pero no se vaya con la finta: lo dicho no implica que no tenga razón y que lo hecho por priistas y panistas sea no virtuoso: el problema es que Attolini sólo sea capaz de ver la paja en el ojo ajeno...

