POLITICÓN: Lentes con cámara... Así documentan paisanos abusos policiales en su retorno a México

I. SIN MIEDO AL ÉXITO

Llegamos a la última jornada del año y en los gobiernos municipales ya se preparan para iniciar el 2026 con la feria de descuentos por el impuesto predial tradicional de estas fechas. Por lo pronto, la que va a la cabeza es la fronterense Sara Irma Pérez Cantú, quien ya anunció un descuento ¡del 40 por ciento! para quienes paguen dicha contribución durante el mes de enero. Se trata del mayor descuento otorgado por cualquier municipio de Coahuila, pues la regla es que se otorgue, cuando mucho, un 15 por ciento de quita por pronto pago, porcentaje que disminuye a 10 en febrero, a cinco en marzo y a cero en abril.

II. ¿CÓMO LE HARÁN?

Pero Frontera no solamente tiene el récord de descuentos, sino que la fiesta fiscal no se termina en ningún momento, pues a las quitas de enero, febrero y marzo –la más baja de las cuales es de 20 por ciento– hay que sumarle que el Congreso de Coahuila le autorizó condonar, a los morosos del predial, el 100 por ciento de los recargos de años anteriores... ¡durante todo el año! Con tales “incentivos” es un verdadero milagro que las arcas municipales de Frontera capten algún recurso.

III. EL QUE NADA DEBE...

Nos cuentan que tras lo publicado ayer en este espacio, en los pasillos del Ayuntamiento de Saltillo se encendieron algunas alarmas, pero no necesariamente en la oficina de la contralora Patricia Peña. Al contrario, nos aseguran que ella –y su equipo– atribuyen las críticas –que califican de “chismes”– al malestar que genera la vigilancia y control que desde la Contraloría se ejerce, ahora, con mayor rigor. Dicen que la instrucción del alcalde Javier Díaz ha sido clara y determinante: cero tolerancia a malas prácticas. Y cuando se toca a quienes tienen poder, rematan, es normal que en la administración salten chispas.

IV. NO TEME SUPERVISIÓN

Desde la oficina de la contralora aseguran que las críticas no le sorprenden, pues “si todos hablaran bien de la Contraloría, entonces sí habría motivo de preocupación”. El papel del órgano interno no es quedar bien, sino incomodar al que hace las cosas mal. Aseguran que los resultados “se notan” y que seguirán apretando donde haya irregularidades o deficiencias. Y que, mientras más señalamientos haya, más evidencia de que el trabajo de control interno está funcionando. Interesante...

V. INCÓMODO

El año pasado, el diputado Alberto Hurtado sorprendió con su primer informe legislativo. No por los resultados llenos de exhortos inocuos, sino porque se adelantó a todos, incluso al gobernador del estado, y eso no cayó nada bien. En el oficialismo lo vieron como una falta de cortesía. Y en Morena, aunque nadie lo dijo en público, más de uno torció la boca por haberse quedado atrás. Esa jugada rompió el orden de las cosas y dejó claro que al morenista no le incomoda incomodar. Habrá que ver ahora si sus pares ya se acostumbraron... o si otra vez les provoca comezón.

VI. AHORA CIERRA

Y es que en, este agonizante año, la jugada fue al revés: Hurtado dejó pasar la temporada de informes y esperó tranquilo. Será el último en rendir cuentas: el 7 de enero, en el Auditorio Saltillo. La invitación ya está circulando. Sin competencia, el morenista tendrá todos los reflectores para él solo. Cambió la estrategia, pero no el objetivo: volver a quedarse con la narrativa. ¿Qué esperar del informe? Pues poca acción legislativa y mucha calle, pues lo suyo es hacer presencia en territorio con el mercadito y el tapabaches.

VII. INGENIOSO

Agudos observadores nos hacen notar un detalle relevante en relación con los videos que han exhibido, en las últimas horas, la corrupción que prevalece entre elementos de las corporaciones a cargo de Ernestina Godoy y Hugo Gutiérrez: la forma en la cual los policías fueron grabados. Y es que si usted se fija bien, en las dos secuencias que corresponden a hechos ocurridos en Coahuila, en ningún momento se hace explícito que la escena esté siendo grabada: ni los elementos policiales se quejan de ello, ni las víctimas lo hacen explícito. La razón, nos comentan, es que los asaltantes con placa no sabían que los estaban grabando.

VIII. IN FRAGANTI

¿Cómo fue que no se dieron cuenta? Pues porque los atracados utilizaron lentes provistos de cámaras para inmortalizar el momento, algo que puede descubrirse cuando se revisa con cuidado los videos... más que el ingenio de los paisanos, lo que debe destacarse es que, como ya saben que serán víctimas de los abusos policiales en su propio país, esta vez decidieron prepararse con la mejor tecnología posible, a fin de contar con evidencia irrefutable... pues no faltará quien hasta de mentirosos los acuse.

IX. TODO SIGUE IGUAL...

El enésimo incidente ocurrido ayer, cuando el tren arrolló a una unidad de la ruta 7A, evidencia, una vez más, el reto que aún enfrenta el IMMUS, de Víctor de la Rosa Molina, para transformar el sistema local de transporte colectivo. Y es que el quid del problema es el “modelo de operación” de casi todos los concesionarios y que, en estricto sentido, implica “rentar” la unidad por una cuota diaria, lo cual provoca que los choferes –que no son empleados, sino arrendadores– actúen de forma irresponsable en la lucha por obtener una ganancia. ¿Cómo acabar con el problema? Ese es el reto que debe imponerse de la Rosa como propósito de Año Nuevo...