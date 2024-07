POLITICÓN: ¿Cómo le hizo Jorge Salcido para comprar residencia de 1 mdd con sueldo de profe?

I. ¡QUE ALGUIEN LES EXPLIQUE!

Múltiples voces del magisterio lagunero se preguntan cómo es que el subsecretario de Educación Básica, Jorge Alberto Salcido Portillo , fue capaz de construirse una mansión de un millón de dólares tan solo con su salario de burócrata al servicio del Gobierno de Coahuila. Porque, hasta donde se sabe, Salcido no heredó ninguna fortuna de un pariente rico, ni se sacó la lotería, ni se le conocen negocios a partir de los cuales pueda explicarse la fortuna requerida para vivir en el exclusivo fraccionamiento Las Trojes, de Torreón. ¿Le pedirán cuentas al respecto antes de que deje disponible la silla que ocupa hace un sexenio?

II. CALIENTAN BRAZO

En cuanto a la sucesión de Salcido, lo hemos dicho, tenemos a dos contendientes: Pedro Cisneros Gaona, el Director de Educación Especial, que ha logrado captar la atención del Secretario Emanuel Garza Fishburn. Por otro lado, está la profesora Martha Loera, la ex diputada que ganó notoriedad por su declaración en tribuna: “antes de hablar de los Moreira, tienen que lavarse la boca”. Se dice que los aliados de Carlos Ariel están ejerciendo más presión que un vendedor de seguros para que ella sea la elegida.

III. ACUMULA QUEJAS

Atentos observadores del Tribunal Laboral del Distrito Judicial de Saltillo, comentan que el coordinador Luis Gerardo Marines González ha sido objeto de múltiples acusaciones de hostigamiento contra el personal bajo su mando. Estas acciones son especialmente preocupantes bajo el nuevo esquema de justicia laboral, que prioriza el respeto a los derechos humanos de los trabajadores, un principio que, al parecer, Marines González ha transgredido flagrantemente. A la fecha, acumula numerosas quejas ante el Consejo de Secretarios Instructores Adscritos a los Distritos Judiciales de Torreón y Saltillo. Es alarmante que un funcionario con tanta responsabilidad carezca de formación profesional adecuada.

IV. ERA PREVISIBLE...

Además, su historial laboral es un desastre anunciado, con trabajos previos donde tampoco logró cumplir sus funciones de manera decente. Dicen, esto siembra serias dudas sobre su idoneidad y el impacto negativo que su ineptitud y falta de preparación tienen en el entorno laboral y la administración de justicia en la región. Es como contratar a un chef que siempre quema la comida: el resultado es un desastre previsible, pero ignorado voluntariamente por quienes deberían fiscalizar.

V. CASA DE GESTIÓN... ‘PA’ DELANTE’

Al parecer, la división de poderes es un concepto que a algunas legisladoras no les queda claro o, peor aún, no les importa. No se trata de una legisladora que representa al Gobernador en algún evento; ahora estamos hablando de la diputada panista Edith Hernández Sillas, quien recientemente inauguró su “casa de gestión” en Frontera. Hasta ahí, todo bien. Pero en el evento, acompañada por los diputados Luz Elena Morales y Gerardo Aguado, observadores perspicaces notaron algo peculiar: en la puerta del inmueble aparece, de manera prominente, la imagen institucional del Ejecutivo del Estado: “Coahuila pa’ delante”...

VI. NI LAS FORMAS CUIDA

A primera vista el acto puede parecer trivial, pero en realidad refleja un equivocado “sentido de pertenencia” de la legisladora para con el Poder Ejecutivo. Es verdad que el PAN ha construido con el PRI un gobierno de coalición en Coahuila, pero eso no implica que desaparezca la división de poderes o que los integrantes de uno puedan -o, pero aún, “deban”- asumirse como integrantes de otro. Incluso en las circunstancias actuales debe mantenerse la independencia entre poderes y, sobre todo, las formas. ¿O no?

VII. ENCABEZA ESFUERZO

A instancias del gobernador de Coahuila hoy se retoma el esfuerzo por desarrollar una agenda común, en materia de seguridad, entre los gobiernos estatales del noreste. Manolo Jiménez Salinas recibirá hoy en Saltillo a sus homólogos Samuel García, de Nuevo León, y Américo Villarreal, de Tamaulipas. Sin duda resulta oportuno el momento para el encuentro pues, en línea con las preocupaciones expresadas por diversos especialistas en materia de seguridad, el vecino estado de Nuevo León ha venido registrando un preocupante deterioro en sus indicadores, lo cual genera preocupaciones de “contagio” en los vecinos.

