POLITICÓN: Priorizan morenistas el ‘Plan C’ sobre sus labores legislativas en Coahuila

I. NI UNO NI OTRO

Ya ni siquiera porque son dos y, en teoría, podrían coordinarse, los morenistas Alberto Hurtado y Antonio Attolini lograron hacer que la diputación permanente del Congreso tuviera una primera sesión con el 100 por ciento de sus integrantes, pues ninguno de los dos se apersonó ayer en el Palacio Legislativo de Coss. Hurtado no fue el único titular que faltó ayer, por cierto, pero al menos Claudia Aldrete y Edna Dávalos enviaron a sus suplentes, Alfredo Paredes y Álvaro Moreira, respectivamente. A los morenistas, según parece, les preocupa más andar promoviendo el “Plan C” que cumplir con sus responsabilidades legislativas.

II. A VER SI ASÍ...

Por cierto que ayer, por primera ocasión en lo que va de la Legislatura, se escuchó en el Palacio Legislativo el nombre de la empresa Tupy, sobre la cual existen múltiples señalamientos por parte de vecinos del sector donde se ubica y quienes ya se cansan de exigir la intervención de la Profepa, o de cualquier otra autoridad relacionada con la protección al ambiente. A ver si el hecho hace que quienes deben actuar en el caso se activen...

TE PUEDE INTERESAR: Enviado de Morena a Saltillo llega a repartir órdenes, pero se topa con reclamos por falta de apoyos

III. EN GUERRA

Dicen los que conocen por dentro la grilla del morenismo comarcano que, aun cuando todavía no toman posesión de los cargos para los cuales fueron electos el pasado 2 de junio, las figuras locales del partido de moda ya se andan peleando por la candidatura al Gobierno de Coahuila. Y es que, según nos dicen, el nigropetense Jacobo Rodríguez, aunque no ha gobernado ni un solo día y, por ello, no existe evaluación sobre sus capacidades, ya se siente con merecimientos para encabezar al partido guinda en la todavía muy lejana elección de 2029... ¡y ventila abiertamente sus ambiciones!

IV. HAY PRIORIDADES

La exhibición pública de las ambiciones de Rodríguez, como era de esperarse, ha generado inmediatas reacciones en el lagunero Luis Fernando Salazar, pues debido a su trayectoria −y a la jerarquía del cargo para el cual fue electo− se considera “el natural” para la citada candidatura y ya alista una estrategia para eclipsar a su “oponente”. ¿No sería mejor que ambos se pusieran a trabajar en aquello para lo cual fueron electos y dejaran que su trabajo hable por ellos? Es pregunta.

V. SERÁ MENOS

Hace unos días le comentamos acá que las revisiones realizadas a las cuentas Públicas de la UAdeC, por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de David Colmenares Páramo, estarían generando en breve proceso de responsabilidad en contra de personas concretas. Enterados del tema nos aseguran que, aun cuando las observaciones realizadas por la ASF implican cientos de millones de pesos, de más de una administración rectoral, los responsables de las finanzas universitarias aún tienen oportunidad de subsanar una buena parte de las mismas y en eso se trabaja actualmente.

VI. PERO...

Pese a ello, acotan, el cálculo que desde la propia autoridad fiscalizadora se tiene es que hay una porción de las observaciones que no podrán ser solventadas por más esfuerzos que se hagan y, aun cuando se trate de un porcentaje pequeño −en relación con el total actual− será suficiente para que los procedimientos en contra de exfuncionarios específicos pongan a temblar a cualquiera. Habrá que estar atentos al desarrollo de los acontecimientos.

VII. ¿CUESTIÓN DE DÍAS?

Luego de la inconformidad provocada por la confirmación de que los restos encontrados en la mina Pasta de Conchos correspondían solamente a uno de los mineros muertos hace 18 años, los empleados de la empresa contratada por la CFE, de Manuel Bartlett, le han dicho a las familias de las víctimas −que, literalmente, montan guardia en torno a la mina− que “en cuestión de días” habrán de localizar más restos. Se antoja una declaración irresponsable que seguramente se ha formulado para calmar los ánimos, pero que podría revertirse en caso de que la promesa no se cumpla. Y si de algo están cansadas las familias es de que se les mienta...

TE PUEDE INTERESAR: Pasta de Conchos: trabajan a marchas forzadas en rescate

VIII. RELEVO

Desde hace días hemos seguido de cerca las maniobras para quitarle poder a Carlos Moreira en el ámbito educativo, especialmente en la Secretaría de Educación de Coahuila. Respecto a la salida de Jorge Salcido, subsecretario de educación, y la posibilidad de que Martha Loera lo reemplazara, nos informan que el perfil que realmente le llenó el ojo al secretario Emanuel Garza Fishburn es el de Pedro Cisneros Gaona, actual director de educación especial. Parece que este es el candidato que está siendo seriamente considerado.

IX. DE BUENAS INTENCIONES...

La propuesta de Felipe González para crear comisiones de igualdad y derechos LGBTIQ+ en los municipios suena bien en papel, pero ¿realmente se materializará? En un país donde las políticas inclusivas a menudo se quedan en el tintero, esta iniciativa podría ser otro ejemplo de promesas vacías. La discriminación de la comunidad LGBTIQ+ requiere acciones contundentes y no sólo buenas intenciones. Por lo pronto, bien por el diputado que ha puesto el tema sobre la mesa, y tal vez sería bueno implementarlo, en principio, en el propio Congreso.