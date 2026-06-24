POLITICÓN: Miguel Ángel Riquelme, las claves de su designación para la alcaldía de Torreón

I. SIN SOBRESALTOS Largamente comentamos en este espacio las especulaciones sobre quién asumiría la alcaldía de Torreón. Circularon nombres, se movieron grupos y no faltaron quienes intentaron “adelantarse” para ser tomados en cuenta. Sin embargo, nos dicen que la definición por Miguel Ángel Riquelme responde a una lógica simple: evitar sobresaltos. Su peso político, experiencia y relación con los distintos grupos laguneros reducen al mínimo los riesgos de fracturas internas. En otras palabras, la decisión no fue pensada para abrir una nueva etapa, sino para cerrar la actual, pero con estabilidad. Y en momentos en que la prioridad es mantener el control político de la plaza, pocos perfiles ofrecían tantas garantías como el exgobernador. II. LA JUGADA La designación tiene una segunda lectura. Con Miguel Ángel Riquelme al frente del municipio, el gobernador garantiza orden en una región donde conviven distintos liderazgos y grupos de poder. Además, coloca la operación rumbo a la elección de 2027 en manos de un perfil acostumbrado al control territorial y a la disciplina política. Por eso, más que una apuesta por la novedad, la decisión parece una apuesta por la certidumbre. Y si algo caracteriza a Riquelme es ser eficaz en los objetivos políticos.

III. EL ASCENSO La llegada de Miguel Ángel Riquelme a Torreón trae consigo otro movimiento relevante. Su suplente en el Senado es Gabriel Elizondo, quien dará el salto a la Cámara Alta. No es un dato menor. Estamos hablando de uno de los colaboradores más cercanos al gobernador y de uno de los operadores con mayor presencia territorial dentro del proyecto estatal. Para Gabriel representa una oportunidad de crecimiento político importante y la posibilidad de proyectarse desde la máxima tribuna del país. Hay quienes ven en este movimiento mucho más que una sustitución administrativa. IV. MEJORA Ahora bien, que Gabriel Elizondo llegue al Senado no implicará necesariamente que desaparezca de la operación de Mejora Coahuila. Nos dicen que, al margen del nombre que aparezca formalmente al frente del programa o de los ajustes que puedan realizarse en su estructura, la conducción política seguirá pasando por las mismas manos. Después de todo, Mejora se ha convertido en una de las principales herramientas territoriales del gobierno estatal y difícilmente quedará desligada de quien ayudó a construirla.

V. DESFASADA No estaría mal que quienes inscriben llamados a misa... ¡perdón!, “proposiciones con punto de acuerdo” en las sesiones del Congreso, le dieran al menos una estudiada a los textos que van a leer. En la sesión de ayer, por ejemplo, la panista Edith Hernández Sillas señaló la necesidad de que se “exhorte” a la Secretaría del Bienestar a realizar acciones para impedir que los adultos mayores sean despojados de sus pensiones, y para apuntalar su petición utilizó el siguiente argumento: “...a medida que se acerca el cierre del programa Pensión Bienestar en 2025, surgen preocupaciones graves sobre el acceso seguro al último depósito programado para noviembre...”. VI. ¿A QUIÉN LE IMPORTA? No fue un error de lectura ni la evidencia de un problema de dislexia. La explicación es más simple: el párrafo transcrito está tomado literalmente de una nota periodística publicada el 30 de octubre del año pasado cuando, en efecto, se acercaba el cierre del programa referido. No como ahora, que estamos apenas en junio y un señalamiento de ese tipo no cabe. Pero como nadie pone atención a lo que leen en tribuna nuestros representantes...

VII. IMPROPIO I Los señalamientos, que ya se multiplican en redes sociales, en contra del director de la Orquesta Filarmónica del Desierto, Natanael Espinoza, así como del director administrativo de la organización, Prometeo Murillo, demandan no solamente una explicación puntual de lo ocurrido, sino una investigación formal por parte de las autoridades involucradas en la operación de la Orquesta. Los hechos, de acuerdo con la queja formal interpuesta por integrantes de la organización musical, ocurrieron el pasado 16 de junio, cuando se les convocó al Teatro de la Ciudad Fernando Soler para musicalizar un video del rapero regiomontano “Millonario”. VIII. IMPROPIO II La letra de la pieza a musicalizar, se ha denunciado, contiene expresiones que “promueven explícitamente contenido sexual degradante, misoginia, drogadicción y violencia”. Además, se dice, durante la grabación, el rapero y su séquito consumieron tabaco y alcohol dentro del establecimiento, sin restricción alguna. Los músicos señalan también que, al convocarles, nadie les advirtió del tipo de música que interpretarían, lo cual consideran un agravio a su condición. El conflicto está instalado y demanda arbitrio. IX. PERDIDO El diputado Antonio Attolini, quien durante meses apostó por la confrontación permanente con el Ayuntamiento de Torreón y convirtió buena parte de su actividad política en una sucesión de ocurrencias, provocaciones y espectáculos mediáticos, nos dicen, parece haberse quedado sin rumbo tras la elección. Y es que las urnas no siempre premian las payasadas. Los observadores más ácidos de la vida pública comentan que el morenista requiere algo más que reflectores: necesita una causa y una ruta. Ahora se menciona su interés por disputar el liderazgo estatal de Morena. Curiosamente, la posibilidad parece entusiasmar más a algunos priistas que a varios morenistas, pues ven en ello la oportunidad de seguir encontrando un terreno político bastante cómodo.