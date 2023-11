POLITICÓN: Con Samuel y Mariana, México va de fosfo-fosfo rumbo al 2024

I. RENEGADOS

Las giras de unidad de Diego del Bosque están dejando fotografías para el recuerdo, porque no tardan en renegar. En su último evento en Piedras Negras, en donde estuvo Janecarlo Lozano, el enviado de Claudia Sheinbaum, se tomaron la foto con los firmantes, morenos y petistas, ¿dejando todo atrás? Ahí está Francisco Cortez, el diputado que se fue al PT, lo mismo Antonio Attolini, quien se ha convertido en el hombre de menos tino para hablar en todo Morena Coahuila. Del PT está en la foto Brígido Moreno, por quien no hay problema de traición, él es más disciplinado que un soldado raso. Y otro personaje como para guardar la foto: Lorenzo Menera.

II. CEJAS

Los diputados locales deben levantar las cejas ante lo que está sucediendo en el centro histórico de Saltillo. Hay reportes de la gente sobre abusos en los cobros de los estacionamientos públicos. El caso es que no hay un reglamento que regule los precios y muchos supervisores para el cumplimiento de las obligaciones, así como tampoco la verificación de los tiempos. Pero ni así la gente usa tanto los parquímetros instalados por Chema Fraustro.

III. VAN DE FOSFO*

Parece que Mariana Rodríguez le dio el sí otra vez a Samuel García, pero esta vez para competir por la Presidencia de la República. Lo que quiere decir que va por Movimiento Ciudadano de Dante Delgado y lo más probable es que mida rating nacional el carnal Marcelo Ebrard. Sin embargo, Samuel todavía no resuelve el asunto de quién se encargará de su administración los seis meses que dure la campaña y precampaña en la elección del 2024. Están confiados en que el nombramiento del extitular del Poder Judicial, Arturo Salinas, sea declarado inválido por ocupar el cargo por el Tribunal Electoral federal. Veremos. Por lo pronto va México de fosfo-fosfo.

IV. OTROS PLANES

En la negociación del presupuesto para 2024, donde hubo recorte para estados y municipios, los diputados de oposición tampoco lograron nada con su propuesta para damnificados de Acapulco. Pero no quiere decir que no habrá dinero. Dice Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, que van a formar un comité entre los tres poderes del estado para el manejo del dinero recaudado. Ahí va incluido lo que quedó del Fonden y parte de los fideicomisos que le quitaron al Poder Judicial.

V. LOS MISMOS

Será porque Alejandro Moreno, Marko Cortés y Chucho Zambrano −que no tiene en el PRD ni para pagar la luz− andan muy ocupados defendiendo candidatos a las gubernaturas en otros estados, que no dan señales de vida sobre cómo se definirán los candidatos a diputados y senadores. De igual manera pasa con Carlos Robles, Elisa Maldonado y Mary Telma Guajardo, no hay nada todavía. Lo que sí hay es muchos apuntados. Los azules, por lo que se sabe, van con tres de las ocho candidaturas a la Cámara de Diputados en Coahuila: entre estas sedes está Saltillo y Torreón, así que vaya pensando en perfiles, la mayoría, si no es que todos, reciclados. ¿Nombres? Para qué, siempre son los mismos.

VI. RESIDENCIA

Hubo reacción −negativa por supuesto− hacia Roberto Piña, alcalde de Frontera, por renegar de su anterior cercanía con Ricardo Mejía. Los defensores del excandidato alegan que Piña está construyendo una residencia. ¿Será cierto? Ver para creer, lo malo es que no presenta evidencia.

VII. MESA DE NEGOCIACIÓN

Cuando todos pensaban que los tiradores al Senado y diputaciones federales de Morena, PT, Verde, UDC, se elegirían con el mismo método, resultó que no. Cada partido, el de Diego del Bosque, el PVEM de Pepe Cuco Sandoval, la UDC de Lenin Pérez y el PT de Ricardo Mejía, van a elegir a sus propios aspirantes. Sin embargo, la alianza no está formalizada ante las autoridades electorales, sólo de palabra. Una vez que cada uno tenga a sus gallos se sentarán a encontrarle la cuadratura al círculo y así llegar a candidatos comunes e individuales, eso está en el papel todavía. Por lo pronto Mejía abrió la puerta a todos para que se registren como aspirantes, ya con eso trae a todo mundo contento, por la oportunidad.

VIII. ENCERRONA

Los azules tuvieron encerrona, dizque para ver sólo asuntos internos, como el presupuesto del próximo año, por ejemplo. ¿No será que ya están viendo el tema del Gobierno de Coalición? Porque viene el momento decisivo y, sobre todo, la negociación con el PRI, principalmente.

IX. COMPARECENCIAS

El viernes 10 de noviembre abren comparecencia ante diputados locales, Fernando de las Fuentes y Sonia Villarreal. En el Congreso de Lalo Olmos está todo dispuesto para que el jueves, mismo día de la sesión correspondiente a esta semana, se presente el gobernador Miguel Riquelme a dar su Sexto Informe. Enseguida habrá desfile de los integrantes del Gabinete, primero con el secretario de Gobierno y Seguridad Pública por la mañana, y en la tarde van Eglantina Canales del Medio Ambiente y José Luis Flores de Desarrollo Rural. El plan es terminar el martes 14, porque el mismo día del informe se entrega el presupuesto estatal y se da el banderazo a la revisión.