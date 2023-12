POLITICÓN: Congestión en frontera coahuilense: El ‘precio’ del viaje seguro para paisanos en México

I. PAISANOS

Muchos de los paisanos que están llegando a México para compartir con sus familias las fiestas de fin de año, decidieron ingresar al país por la frontera de Coahuila, debido a las condiciones de seguridad, pero eso está provocando una congestión en los pasos fronterizos de Piedras Negras de Norma Treviño y Acuña de Emilio de Hoyos. Esto implica agregar varias horas al ya de por sí largo y cansado viaje. Pero por lo que se ve, los compatriotas viajeros están dispuestos a pagar el precio −en tiempo− que implica adentrarse con seguridad, y quizás accidentes en las pésimas carreteras federales del territorio nacional.

II. JUNTA

Algunos están apostando doble contra sencillo que Carlos Robles no llegue a la Presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso. ¿La razón? Parece una estrategia. El nombre de quien llegaría en todo caso es Luz Elena Morales, aunque esto no es tan revelador, porque tanto ella como María Bárbara Cepeda estaban en la lista de candidatas. Por Morena quedó claro que Antonio Attolini no llega y el lugar de la coordinadora de bancada será ocupado por Magaly Hernández.

III. EJEMPLO

El Obispo de Saltillo, Hilario González García, va a estar muy activo en las fiestas decembrinas, sobre todo llevando consuelo a quienes más lo necesitan. Estará en los dos penales, en el femenil el sábado 23, tanto en el tutelar para menores como en Cereso de mujeres que purgan una condena, sin embargo, ese día abre misas en Catedral a las 6:00 de la mañana. El domingo 24, previo a la noche buena, va con los jóvenes internos hombres, por la tarde oficia misas en Catedral y San Francisco y regresa luego a Catedral para la celebración de las 8:00 de la noche, una de las más concurridas. El día de Navidad estará en el penal varonil y en Catedral. Eso es predicar con el ejemplo.

IV. CABALLADA

Al que otra vez le andan echando la caballada en contra es al diputado Jericó Abramo. Algunos dicen que es por hablar de más en las fiestas. Habla de banquetas y escaleras, pero muchos alegan que saluda con sombrero ajeno. Cualquiera que sea el motivo, Jericó tiene en contra dentro y fuera del PRI. Pero así es ese partido, en apariencia benévolo pero carnívoro.

V. CUARTEL

También con Chema Morales de Ramos Arizpe llegará la militarización por medio de un cuartel que se construirá, quizás en el 2024, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional de Luis Cresencio Sandoval. Morales envió al Congreso estatal de Lalo Olmos un oficio para que se autorice una iniciativa de decreto por medio de la cual van a donar un terreno. El inmueble está ubicado en el ejido Providencia, que para la Sedena será estratégico para revisar caminos y rancherías y estar atentos al paso de maleantes desde Nuevo León. Por lo pronto se sabe que estará dedicado a la Guardia Nacional, que es la corporación que en estos momentos tiene la proximidad.

VI. TRES AÑOS

Con votos en contra, pero con mayoría, la legislatura de Lalo Olmos sacó adelante la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, por lo pronto para que los próximos tres años sea sólo el PRI el que dirija los destinos de la Junta de Gobierno, que es el máximo órgano directivo del Poder Legislativo. No obstante, la Junta la integran los grupos parlamentarios que van poco definidos.

VII. PARTICULARES

También el nuevo secretario de Salud, a quien como dicen en el rancho: “ya le volaron la cabeza con tantas broncas que le dejaron”, Eliud Aguirre, sigue haciendo mutis a los problemas que puede dejar para luego. Por lo pronto el equipo de transición sigue revisando cada movimiento, cada entrega, cada pago, todas las encuestas, el dinero sale a cuentagotas, no hay viáticos, la dependencia estuvo semiparalizada, y dicen: “todavía le preguntan por el COVID”. Naturalmente que Eliud hace mutis ante esto, pero se sabe que el estado nomás no ha movido un dedo para comparar vacunas. “¿Con qué ojos divino tuerto?”. Quiénes sí andan haciendo pedidos son los particulares.

VIII. REVÉS

Que el ICAI de Dulce Fuentes le dio revés al consejero del IEC, Óscar Daniel Rodríguez, por no entregar una información que le pidieron de sus conversaciones con la expresidenta Gabriela de León y el exsecretario ejecutivo, Francisco Torres. No reservó a tiempo y al intentar hacerlo ya no pudo. Ahora tendrá que dar a conocer santo y seña de lo que acordaron. ¿Por qué tanto interés del promovente?

IX. NADA FUNCIONA

Estuvo Reyes Flores, llegó Claudia Garza del Toro y ahora Aida Berenice Mata, y nada, los adultos mayores y jóvenes padecen los mismos problemas ayer, hoy y temen que nunca se compongan. Los jóvenes batallan para el pago y el reconocimiento de sus becas “Benito Juárez”, mientras que los adultos pasando frío, parados en el primer cuadro, en donde ya no son bienvenidos pese a que ahí mismo gastan su dinero, porque los cajeros automáticos del Banco del Bienestar no funcionan y la ventanilla es insuficiente. ¿Aquí qué procederá, Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Rosario Piedra Ibarra? Porque todo tiene un límite, ¿o no?