POLITICÓN: En materia de transparencia, lo que ‘brilla’ en Coahuila es el desánimo y la desconfianza. ¿Y el ICAI? Bien, gracias

I. NINGUNEAR

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha impuesto una nueva marca y una forma de hacer política, pero no se trata del contacto con la gente, sino en que quiere ningunear al INE, de Guadalupe Taddei, y que el instituto esté para lo que él diga y no para lo que le prohíban. La nueva marca es de 19 denuncias en el órgano electoral, acusándolo de cuestiones incluso graves, como las declaraciones que pueden ser consideradas como violencia política en razón de género, hasta uso de recursos públicos. ¿En qué terminará todo? En nada, así ha pasado con todos los presidentes, y AMLO no será la excepción. A lo más que han llegado los consejeros electorales es a que baje algunos contenidos de la mañanera.

II. PROTESTA

Lo que iba a ser una fiesta se convirtió en una marcha de protesta en General Cepeda. Ciudadanos se unieron para pedirle al alcalde Pablo Salas que deje de seguir las órdenes de su hermano Juan y regrese las propiedades que han quitado, según ellos, a la mala, y todo porque están intestadas y deben predial. En este municipio las cosas se están poniendo muy calientes.

TE PUEDE INTERESAR: En desvío de recursos, ve Xóchitl sólo la paja en el ojo de la 4T

III. OTRA VEZ

Los del Verde no se cansan de engañar a la gente, y que sólo se acercan a pedir el voto cuando hay elecciones. Que volverán al ataque la dupla de Pepe Cuco Sandoval, exdirigente del PVEM en Coahuila, y el “alcalde” de Ciudad Mirasierra, Limbar Valdez. Se les ha visto juntos de nuevo, y claro, viene el proceso electoral y con ello la oportunidad de meter al menos a personas de su partido al Cabildo, porque para todos es sabido que Valdez no ganaría ni compitiendo solo. Pero los del partido del tucán ni se preocupan, saben que el mero día llegan con fajos de billetes, entregan códigos QR y piden el voto de la gente, sin que ninguna autoridad, ni electoral ni judicial, les ponga un alto.

IV. PRESUMIR

El que sigue presumiendo llegada de empresas es Samuel García, el gober fosfo-fosfo de Nuevo León. Anda acelerando el paso en eso de atraer industria de Asia como proveedores de Tesla. Trae aspiraciones por “La Grande”, pero las encuestas no le dan ni siquiera dos dígitos. Además la inseguridad sigue a todo lo que da en el vecino estado. ¿Cómo estará vendiendo Nuevo León con esos indicadores?

V. DESÁNIMO*

¿Qué se ha visto de nuevo −para mejorar− en el ICAI? Nada. La llegada de Dulce María Fuentes a la presidencia del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) fue algo así como simbólico. Se trataba de no dejar al Instituto sin operación, pero en las mismas circunstancias en las cuales lo tenía Luis Briseño, anterior comisionado presidente. Hay rezago en los recursos de revisión, pero sobre todo un escaso respeto a la transparencia por parte de las dependencias públicas obligadas a responder a los ciudadanos con la verdad y no con evasivas. La transparencia pasó a segundo término en Coahuila, nadie confía y hay un desánimo.

TE PUEDE INTERESAR: Reapertura de Puente Internacional entre Piedras Negras y Texas reactivará incremento en ventas

VI. MIGRACIÓN

La reapartura del puente internacional en Piedras Negras, de Norma Treviño, está agilizando el tránsito diario de mercancías. Pero esta acción, cabe decirlo, se pudo debido a que el flujo de migrantes bajó. Sin embargo, no se presentaron acciones de parte del Gobierno Federal para detener el flujo migrante o gestionar de manera diplomática con Estados Unidos la reapertura.

VII. INVESTIGACIÓN

Que Coahuila es de las entidades más afectadas por la desaparición de fideicomisos del Conacyt de María Elena Álvarez-Buylla. Al menos en documentos oficiales del mismo Consejo aparece un contrato realizado en el 2001 por el entonces gobernador del estado, Enrique Martínez y Martínez. En ese año la entidad hizo una primera aportación de ocho millones de pesos para que se constituyera un fideicomiso de investigación por 16 millones de pesos, aportando la otra parte el Consejo. No se sabe dónde está ese dinero ahora. ¿Existe o no existe? Es algo que la 4T al desaparecer todos los fideicomisos existentes no ha dicho. La intención es recuperar el dinero.

TE PUEDE INTERESAR: Claudia será el blanco de Xóchitl; traza oposición (¡al fin!) estrategia para salir del estancamiento

VIII. ENCUESTAS

Los números de las encuestas mantienen tanto a Claudia Sheinbaum como a Xóchitl Gálvez en las mismas posiciones desde hace meses, aunque los morenos andan diciendo que su aspirante va adelante por más de 30 puntos. Sin embargo, la estrategia de ambas partes es distinta, mientras Claudia recorre el país, Xóchitl anda haciendo equipos de gente que pueda ayudarla en la campaña. Veremos a quién le surten efectos las acciones de la elección del 2024.

IX. FORMAS

Los tricolores de Carlos Robles, y si todo sigue como hasta ahora, unidos con PAN y PRD, en el Frente Amplio por México, tienen la oportunidad de volver al camino de la victoria en el puesto del Senado en el 2024. Desde 1994 que los priistas no ganan una elección de senadores, primero fue el PAN y después Morena los que le arrebataron esta posición en la Cámara Alta. Por eso la razón de escoger bien a la fórmula. Si Miguel Riquelme va por la vía de mayoría, gastando suela y saliva, dicen los tricolores que la tienen ganada, pero todavía hay duda de si envían a alguien más. De cualquier modo ese es el reto: ganar el Senado en la próxima elección. Están cuidando las formas, no quieren que haya detalles en la designación o herir susceptibilidades.