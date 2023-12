POLITICÓN: ¿Da Manolo Jiménez el VoBo a alcaldes para la reelección?

I. MAL AÑO

Hay muchas personas y políticos que pueden decir que tuvieron un mal año, por resultados electorales y otros sinsabores, pero donde se ubica Samuel García, no hay comparación. No pudo controlar su caída. Se quedó sin la candidatura presidencial, resignado para dentro de seis años o más, y eso quién sabe. Tampoco se concreta Tesla, y trae a todo mundo, no sólo a él, preocupados por los planes a futuro. Algunos habían hecho inversiones. Y no se diga de la exhibida nacional. Esa sí que lo dejó pa’l traste, no se ve pronto su recuperación.

II. DEFENSA

Adrián Alcalá, quizás no le suene el nombre, pero es el nuevo comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI). Debe decirse que no es afín a la 4T y mucho menos obradorista. Promete que no le temblará la mano para defender a la institución. Pero lo que realmente deseamos los ciudadanos, es eso también, pero que defienda el derecho de todos a ser informados con oportunidad y veracidad. La administración de AMLO responde a solicitudes de información como le da su gana, y no hay autoridad a quién recurrir.

III. CORTA ESTANCIA

En la Secretaría de Salud, de Eliud Aguirre, se habla de que las instalaciones del edificio de la calle Victoria, en el primer cuadro de Saltillo, funcionario de origen lagunero dejaron su lugar. Siguieron la misma suerte que quien los trajo, el cirujano Roberto Bernal. Sin embargo, aseguran que esto es muy relativo y no se aprecia a simple vista. Algunos calculan que más de la mitad de los funcionarios que lograron entrar en la administración de Bernal, regresarán. El motivo: se hicieron de una plaza federal en su corta estancia.

IV. CÁLCULOS

La iniciativa presentada por Eduardo Olmos para que la Junta de Gobierno -máximo órgano de poder en el Legislativo- sea controlada durante los próximos tres años sólo por el PRI, empezó con fuertes disgustos de Morena. Aquí queda claro cómo del “plato a la boca se cae la sopa”. Los diputados electos de la 4T dejaron fuera a Alberto Hurtado para elegir, casi seguro, a Antonio Attolini, como coordinador de bancada, y él se hacía presidente de la Junta en alguno de los tres años. Fallaron sus cálculos, otra vez.

V. ALBÓNDIGAS

Le salió más caro el caldo que las albóndigas a Morena, de Mario Delgado. Resulta que el Instituto Nacional Electoral (INE) los sancionó con casi 76 millones de pesos -de esos mismos que iban a regresar- por haber cometido una serie de irregularidades durante el proceso de selección interna de Claudia Sheinbaum. Si se toma en cuenta que sólo 5 millones de pesos gastó de la bolsa de Morena 5 millones de pesos, más quién sabe cuánto y de dónde, la suma de casi 76 millones es algo que no cuadra. Al Frente menos de 10 millones de pesos.

VI. REFLEXIÓN

El período ordinario de sesiones, es decir, todo el argüende, terminó en la Cámara de Diputados, cerraron el telón sin pena ni gloria. No hubo reforma laboral, sigue ahí bien guardadita, quién sabe para qué. Y dejaron mucho qué desear en la distribución del presupuesto a las entidades y proyectos. Dice Jericó Abramo, diputado federal por Coahuila, que les ganaron en el debate, pero no en el número de votos, y llama a que eso sirva como ejemplo para el voto de junio de 2024. Ni todo el amor, ni todo el poder a uno solo, es lo que se comenta.

VII. ANTROS

¿Qué pasa en Saltillo? Las riñas continúan en los antros y “restaurantes bar” -así entrecomillado, porque para la gente son megacantinas-, siempre los mismos lugares y no se ven consecuencias definitivas. Se ha recomendado infinidad de ocasiones revisiones de Protección Civil de Alberto Neira al establecimiento, y operativos antialcohol de Miguel Garza en las calles para prevenir accidentes. Además se requiere de una campaña de mayor conciencia. Nadie quiere decir que se deben cerrar, pero sí establecer límites y sanciones. La Canirac está cooperando.

VIII. VoBo

Muchos tricolores ven como autorización para la reelección de alcaldes la asistencia de Manolo Jiménez a los informes de Saltillo, Torreón y Piedras Negras. Además estuvo con Chema Morales de Ramos Arizpe, pero según se dice tiene planes. Chema Fraustro, Román Alberto Cepeda y tienen posibilidad de volver a las urnas en el 2024 al pedir el voto ciudadano. Además todos tienen buenos indicadores y sus niveles en seguridad es lo que mantiene a Coahuila en posición privilegiada. ¿Alguien ve algún inconveniente?