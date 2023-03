I. DISPUTA DE ‘CANDIDATITOS’

En Movimiento Ciudadano, de Alfonso Danao de la Peña, abrieron la convocatoria para dos candidaturas a diputados locales, para cualquiera que se desee inscribir. Lo anterior parece congruente con lo antes mencionado por Danao, de que se abrirá el espacio a los jóvenes, porque con los de enfrente los jóvenes pueden llegar a viejos y nunca les darán la oportunidad. Sin embargo, a la par de este anuncio, el supuesto candidato de MC, Limbar Valdez, mejor conocido coloquialmente como el “Alcalde de Mirasierra”, apareció al lado de “Pepe Cuco” Sandoval, mandamás en el PVEM, durante la entrega de constancia como candidato a gobernador a Lenin Pérez. ¿A MC se le fue uno de los candidatos, o definitivamente Limbar no tiene palabra?

II. AMPLIA RED

Bien dicen que a cada santo se le llega su fiestecita. En el Sindicato del IMSS en Coahuila –dicen los enterados– se le aproxima una avalancha de lodo al líder, el doctor Alejandro Cantú López. En poco tiempo se darán detalles de cómo se tejió una amplia red de corrupción, sin que el delegado Leopoldo Santillán se diera cuenta de lo que estaba pasando en sus oficinas y clínicas.

III. ACTIVISMO LAGUNERO

A quien reportan en La Laguna muy activo es a Luis Fernando Salazar. El morenista finalmente no se quedó en la coordinación de la campaña de Armando Guadiana, pero anda por su cuenta haciendo talacha. Sin nombramiento alguno, porque tampoco se convirtió en Coordinador de los Comités de Defensa de la 4T, Salazar ha agarrado por su cuenta la operación de Morena en la región que conoce bien, y en donde a otros partidos les sirvió para tener ahí su bastión. Habrá que ver a dónde lo lleva este activismo ahora al exdelegado de Morena en Quintana Roo. Ya quiso competir una vez como candidato a la Alcaldía de Torreón, pero no llegó por decisión del INE –según se quejan–, pero ahora, sin cargo público, puede libremente andar visitando colonias y ejidos como lo anda haciendo. También viene la elección de las Cámaras de diputados y senadores.

IV. BASE DE DATOS

No se sabe de quién fue la orden, pero en Morena, de Diego del Bosque, se empezó a trabajar a través de la conformación de grupos de WhatsApp en las colonias, dizque para mantenerlos informados de todos los programas que entregan a través de la Secretaría del Bienestar de Claudia Garza. Siempre han pregonado que la base de datos de estos programas no se utiliza con fines electorales, pero la realidad es otra. Lo malo es que entre los ingresados a los grupos hay tricolores infiltrados documentando los avisos.

V. UN CACAHUATE ES POCO

A quien de plano le valió un cacahuate lo que piensen, digan o sancionen en Morena y su Comisión de Honor y Justicia, es a la presidenta del Consejo Estatal, Yamile Mtanous Castaño. En los más recientes eventos del PT se ha visto muy cerca a Yamile con la coordinadora estatal de los rojillos, Valeria Flores. De igual manera otros morenos también ya se decidieron en apoyar la causa del partido de Alberto Anaya. Sus razones tendrán. En Morena no los corrieron –como se debía, consideran algunos–, pero sí les retiraron sus derechos políticos, algo que apelaron ante tribunales. Sin embargo, todo hace indicar que en esta elección, otra vez, Morena perderá militantes porque la decisión fue irse con el PT con la esperanza de al menos conseguir prerrogativas estatales a partir del año próximo.

VI. SIN DENUNCIA

La excusa de Andrés Manuel López Obrador para no denunciar penalmente por presuntos vínculos con la delincuencia organizada a Felipe Calderón es que la gente (los mexicanos que participaron en la consulta) no quisieron, y además la consulta, por no alcanzar el nivel de participación requerido, no es vinculante. Pero si AMLO tiene otros datos respecto de Calderón, y no denuncia, ¿se convierte en cómplice, al encubrirlo? Está de pensarse.

VII. PLATAFORMA

Para todo mundo está claro a estas alturas que el gobernador Miguel Riquelme construyó el andamiaje político y estructural que le permite a Manolo Jiménez Salinas encabezar la lucha por la sucesión. Le pavimentó el camino manteniendo a Coahuila con los mejores indicadores: segundo estado más seguro; tercero en competitividad; primero en formalidad laboral; segundo con mayor capacidad exportadora e incluso con una eventual reestructura de la deuda a tasas bajas. A partir de esa inmejorable plataforma, ya será esfuerzo suyo de ganar el próximo 4 de junio e impulsar esos logros a mayores niveles.

VIII. ¿NO ENTENDIÓ?

En contraste, el que no parece haber entendido es el lagunero Román Alberto Cepeda. Recibió todo el apoyo para ganar y tan pronto se sentó en la silla creyó que fue por méritos propios. Se alucinó tanto en creer que podría ser candidato a gobernador que se dedicó a la grilla, amagó con irse a Morena, bloqueó eventos del ahora candidato, sancionó a funcionarios municipales que lo apoyaban y aún sigue con desplantes que no auguran nada bueno para él. ¿Y así quiere reelegirse?

IX. ABANDONO PRESUPUESTAL

En donde se baja el cero y no contiene es en la UAdeC. El rector Salvador Hernández Vélez por más llamados que hace para que consideren el incremento del presupuesto, nomás no se logra. Recordemos que esta es función de los diputados federales previo a la aprobación del Presupuesto Federal, pero nomás no hay eco en sus palabras, y tanto la UAdeC como la UAAAN de Alberto Flores, se quedan siempre cortas en sus intenciones de dar mejor educación. El caso es que en la Autónoma de Coahuila se necesitan al menos 2 mil 800 millones de pesos nomás para mantenimiento de todas sus instalaciones en el estado, y el ingreso propio apenas si llega a 220 millones de pesos. Las cifras no cuadran, y en el UAAAN la cosa es similar, pero allá con la diferencia que las instalaciones deben tener mayor cuidado y tienen más años de abandono presupuestal.

