POLITICÓN: El pleito por las pluris se va a poner interesante

I. CONTRATAQUE

Al que ayer reportaban enclaustrado en la capital de los temblores es a Antonio Attolini, para mayores señas, el más interesado en combatir el acuerdo del IEC que el domingo pasado lo dejó fuera del reparto de curules para la integración de la próxima Legislatura Estatal. Se asegura que el lagunero decidió acudir directamente a la dirigencia nacional de Morena para buscar allá el respaldo que no encuentra en Coahuila, donde pareciera que los más interesados en que no llegue al Congreso son sus propios compañeros. ¿Pues qué les habrá hecho este muchacho?

II. ¿CURUL EN RIESGO?

Por cierto que el hecho de que Attolini logre su cometido implica que el número de curules asignadas a Morena pase de 4 a 5 y eso significaría que −ahora sí− le quiten al PRI una de las diputaciones que ya le asignaron. ¿Cuál? Pues en principio la correspondiente es la acuñense María Eugenia Calderón Amezcua a quien “se sacrificó” para darle la candidatura del distrito 1 al PAN, pero se compensó incluyéndola en el segundo lugar de la lista de pluris.

III. SE PONDRÁ BUENO

Anote usted que la discusión por la asignación de pluris se va a poner interesante porque, una vez instalada la controversia, la bala puede chisquear casi para cualquier lado: desde quedarse las cosas como están, hasta recomponer las asignaciones realizadas a favor de todos los partidos. Y es que a falta de norma expresa, lo que al final zanjará el pleito en la Sala Regional del TEPJF, que encabeza Claudia Valle, será el criterio de los jueces. Y en ese terreno, el denominado “alegato de oreja” −al que las partes recurren para intentar convencer, en privado, a los jueces de sus argumentos− juega un papel fundamental.

IV. CONSEJOS

Que se junten... que se unan... que le hagan como nosotros, le aconseja el presidente Andrés Manuel López Obrador a sus adversarios. Y es que, según se ve, el tabasqueño está metido de lleno en la tarea de controlar todas las variables de la sucesión presidencial... ¡incluidas las decisiones de sus adversarios electorales! Como que sí le echó un ojo a los comicios de Coahuila y logró detectar algunas cosas interesantes que ahora quiere aprovechar para su beneficio.

V. ¿CÓMO SE PESA?

El panismo comarcano, encabezado por Elisa Maldonado, anda muy ocupado tratando de colocar en la conversación pública la idea de que ellos “valen más” −e incluso “mucho más”− que el paupérrimo 6 por ciento de los votos que lograron obtener en la elección de gobernador. Lo suyo, plantean, fue un “acto de sacrificio” que debe ser revalorado. Al margen de la interpretación que a los datos se le dé puertas adentro del futuro gobierno de coalición, una cosa es cierta: para la población en general el valor de cada partido es el que reflejan las estadísticas electorales y, en ese sentido, difícilmente se le concederá al PAN un peso distinto al de los votos reales que obtuvo el domingo 4.

VI. ¿SÓLO RUMORES?

Circula el runrún de que, para apuntalar el presupuesto 2024 en Coahuila, se buscaría incrementar −de 2 a 3 por ciento− la tasa del Impuesto Sobre Nóminas, lo cual implicaría alrededor de mil 400 millones de ingresos extras. Dicen, por cierto, que no es del todo una idea local, sino efecto de la presión del equipo de Rogelio Ramírez de la O, en la SHCP, donde cada vez que los encargados de las finanzas estatales acuden a pedir más dinero les reviran con un: “recauden más”.

VII. TRANSPARENTAR, EL RETO

Entre los ipecos, por cierto, se asegura que a ellos no les han consultado el tema, aunque algunos afirman que no tendrían inconveniente en que se explorara esa ruta, siempre y cuando se revirtieran las medidas tomadas −sobre todo durante el gobierno de Rubén Moreira− ya no digamos para “desviar” lo recaudado por esa vía −una bolsa originalmente “etiquetada” para financiar obras en los lugares donde se generara−, sino incluso para volver opaco el destino de tales recursos. En la Región Laguna, por ejemplo, hay voces que hablan del uso de ese dinero en prebendas electorales. Habrá que estar atentos a la discusión.

VIII. ¿HABRÁ TARJETAS?

La gran pregunta de las próximas semanas, a propósito de la campaña para definir la final del corcholatómetro, será: ¿cómo va a “castigar” la dirigencia de Mario Delgado el que los aspirantes a “Coordinador de la Defensa de bla, bla, bla” concedan entrevistas o acudan a “medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación y partidarios del viejo régimen”? Porque esa es una de las prohibiciones establecidas en el acuerdo firmado previo al arranque del proselitismo.

IX. PRIMERAS ACCIONES

Prioridades es una de las palabras más repetidas de los últimos días y que más escucharemos en los siguientes meses. Sobre todo, referida a las primeras obras relevantes que el gobierno de Manolo Jiménez emprendería en los primeros 100 días de gestión. En el caso de la Región Sureste hay quienes apuestan a que en ese paquete estará incluida −¡por fin!− la ampliación de carretera que conecta Saltillo y Derramadero. Todo apunta a que, a falta de compromiso del Gobierno de la República, la obra terminará financiándose con recursos 100 por ciento estatales.