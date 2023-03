POLITICÓN: El voto nulo en Coahuila, ¿a quién beneficiaría?

I. LOS ALIADOS

¿Recuerda usted que el año pasado un mes sí, y al siguiente también, “surgía” el rumor de que Rodrigo “Rigo” Fuentes estaba a punto de abandonar la dirigencia estatal del PRI? Incluso a principios de este año la versión volvió a circular y hubo quienes hasta quinielas armaron para ver quién le atinaba al día exacto porque “ya era inminente” el anuncio. Pues dicen los que forman parte del inner circle del regimiento tricolor que el asunto ha quedado, ahora sí, total y definitivamente descartado. Y para no dejar lugar a dudas, a quien se manejó todo este tiempo como relevo de Fuentes, es decir, al pastor legislativo Eduardo Olmos, ya se le asignó una tarea concreta y de relevancia en el equipo de Manolo Jiménez: coordinar el trabajo de campaña de los 11 candidatos que al PRI le tocaron en la distribución de posiciones dentro de la alianza. ¿Cómo que 11? ¿Que no eran nueve?, preguntará un avispado lector atento a los detalles. Sí... es verdad que formalmente serán nueve las personas que se registren bajo las siglas del expartidazo. Pero hay otros dos nombres que también van en esa cuenta...

II. LOS MORENOS

Mientras sus rivales aprovechan cualquier pretexto para organizar un evento, traer figuras nacionales para capturar reflectores (aunque aquellos no se tomen la molestia de aprenderse los nombres de “sus candidatos”) y hacer ruido en momentos “de silencio” quienes no parecen interesados, en lo más mínimo, en llamar la atención son los integrantes del rebaño de Mario Delgado. Y es que, aunque usted no lo crea, el acto de “toma de protesta” de Armando Guadiana como candidato a gobernador por el partido de moda está planeando ¡para el 26 de este mes!, es decir, un día antes de que concluya el plazo para acudir a solicitar su registro ante el órgano electoral encabezado por Rodrigo Paredes. Y ya de los candidatos a diputados locales, mejor ni hablamos. Primero circuló la versión de que el pasado día 15 se revelarían los resultados de la encuesta, pero hasta ayer nadie sabía nada de ese tema, al menos en Coahuila. Frente a este tipo de actitudes resulta obligado cuestionar a los morenos: ¿y así quieren sofocar el rumor de que hubo un PRIMORoso pacto para las elecciones de este año en Coahuila y Edomex?

III. LOS REBELDES

Dice “El Tigre” Ricardo Mejía que la alianza entre Morena y el PT, rumbo a 2024, no depende de Mario Delgado y en consecuencia, debe entenderse, Delgado no puede imponerle al dirigente nacional del PT la condición de que lo baje a él de la candidatura a gobernador en Coahuila si quiere participar en la coalición presidencial del año próximo. Incluso voces morenistas -como la del coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Ignacio Mier- respaldaron en la semana esa posición haciendo ver que Morena requiere del apoyo del PT en otras espacios y eso les impedía reproducir la amenaza de su dirigente nacional. Y hasta el belicoso Gerardo Fernández Noroña, quien abiertamente ha criticado la decisión del PT de adoptar a Mejía, salió a advertirle a Delgado que no abone a la ruptura. Peeeeeeero, dicen los que le saben a este asunto, el problema es que Alberto Anaya... es Alberto Anaya y hasta el momento no ha dicho que él no va a dejar colgado de la brocha al “Tigre”. Lo que sí ha dicho es que “el PT seguirá caminando al lado del presidente... defendiendo los ideales de la cuarta transformación”. Ahí la dejamos.

IV. LOS NARANJAS

Con independencia de cómo les esté resultando la convocatoria que lanzaron para reclutar dos perfiles ciudadanos en Saltillo, el principal dolor de cabeza de Poncho Danao de la Peña y compañía es cómo van a convencer a los electores -incluso a quienes ya pensaban votar por ellos- que no se fijen en la boleta de la elección de gobernador que les van a entregar cuando acudan a la casilla que les corresponde el próximo 4 de junio. Porque eso de que “dejan en libertad” a sus militantes de que voten por quien quieran nada más no convence a nadie y hay voces que señalan cómo por esa rendija se les pueden escurrir los pocos votos que podrían captar pues, ya metidos en gastos, los votantes bien podrían pensar: “si voto para gobernador por el partido ‘A’, ¿por qué no le doy de una vez mi voto al candidato a diputado de ese partido?”. Dicen los enterados que, debido a la complejidad que reviste el asunto hay quienes ya deslizaron la posibilidad de mejor llamar a anular el voto en la papeleta de la otra elección... aunque eso también entraña el riesgo de que terminen anulando la equivocada... o las dos. Total, que el asunto es un enredo.

V. EL TABLERO

Y de votos nulos hablando, el asunto no es menor. Porque el llamado que pudiera hacer un partido para anular el voto puede representar toda la diferencia para los actores con menor representatividad social. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la legislación electoral, los votos nulos no cuentan a la hora de calcular el porcentaje requerido para obtener o mantener el registro a nivel estatal, así para acceder a las prerrogativas, léase al dinero. Y este hecho implica que, al haber un alto porcentaje de votos nulos y restarse estos de la cifra total de personas que acudan a las casillas, el número de sufragios requeridos para cruzar el umbral del tres por ciento es menor. Partidos como el Verde, la UDC y hasta el propio MC podrían beneficiarse de una estrategia de este tipo, aunque el más beneficiado sería la UDC, pues para conservar el registro le basta con obtener el tres por ciento de la votación en cualquiera de las dos elecciones. Habrá que estar atentos a ver qué deciden en el búnker de Dante Delgado o si de plano terminan dejando en claro que la elección de Coahuila no les importa y todos su esfuerzos están orientados a la elección del año próximo.