POLITICÓN: En el ICAI y la CDHEC ya no hay pretexto; hay que exigir

I. LOCA IDEA

Ahora que está más cerca la negociación para el gobierno de coalición, algunos tricolores se preguntan si a los panistas de Elisa Maldonado se les olvidó la loca idea de pedir para ellos −más adelante, claro− la Fiscalía General del Estado que ahora ocupa Gerardo Márquez, la Secretaría de Finanzas donde despacha hasta diciembre Blas Flores, y hasta la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas donde está Teresa Guajardo. Y no es por decirles que no, pero insisten algunos tricolores que se ubiquen, porque sus votos no fueron los esperados, ni tampoco la cantidad los hace indispensables. La elección del 2024 es otro boleto y otro arreglo.

II. SIN MOTIVO

Para que el ICAI, de Dulce Fuentes, y la CDHEC, de José Ángel Rodríguez, empiecen a dar resultados, ya no tienen pretextos. Había cierta parálisis, más en el ICAI, desde que se quedaron sin titular. Ahora hay que exigir. Lo único malo es que en la región Sureste, a diferencia de La Laguna, la IP y las organizaciones ciudadanas son voces acalladas por algún motivo y apartadas de la supervisión de la función pública.

III. DAÑOS COLATERALES

Empezaron los daños colaterales en el Frente Amplio por México; Jorge Luis Preciado, no sólo renunció al PAN de Marko Cortés, sino que además destapa que el proceso es una gran simulación, como el de enfrente. Que al final van a ir Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Creel. Tal y como lo habían visualizado muchos, pero que todo el proceso es nada más para legitimar la llegada de Gálvez a la candidatura del 2024 para enfrentar, según las encuestas de los de enfrente, a Claudia Sheinbaum. Total que a Marko, “Alito” Moreno y Chucho Zambrano cuando no les llueve les llovizna. Lo peor es la imagen que están dejando y cómo esto les resta credibilidad entre quienes buscan una opción diferente a Morena.

IV. PICO DE CERA

¿Por qué será? Que ni legisladores federales ni locales del tricolor quieren entrarle al tema que tiene sobre la mesa el Clúster de Energía de Rogelio Montemayor: el regreso de la exploración y explotación del gas shale en el norte de Coahuila. ¿A qué se debe el temor? ¿Tanto así pesa la decisión del presidente Andrés Manuel López de vetar el “fracking” que es tema tabú?

VI. PARA DIMENSIONAR

Nomás para dimensionar el tema: en Coahuila el recuerdo más cercano de trabajadores de una empresa pidiendo dinero en las calles por la difícil situación económica no ocurría desde tiempos de Rogelio Montemayor. A finales de aquel sexenio los trabajadores de La Forestal estaban en los cruceros pidiendo dinero porque la empresa había entrado en un proceso de quiebra. Ahora los trabajadores de AHMSA, de Alonso Ancira −aunque digan que se retiró−, también están en la calle pidiendo el apoyo de todos para salir adelante. En tiempos de La Forestal también tardó en responder el Gobierno Federal, pero finalmente resolvió el problema, aunque de dónde fueron a parar los activos hablaremos luego.

VI. DEBATE

El PAN, de Elisa Maldonado, le va a meter ruido al tema de los libros de texto, presentando un punto de acuerdo en el Congreso de Lalo Olmos para que se cancelen, en definitiva. Ahí seguro va a encontrar la oposición de Lizbeth Ogazón. ¿Quién más? Porque el resto de la bancada guinda no se sabe si son de Morena o del PT, que parecería lo mismo, pero no.

VII. NO HAY CAMBIOS

Desde la salida de Luisa María Alcalde de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para dejar en el puesto a Marath Baruch Bolaños López, nada ha cambiado para beneficio de los mineros coahuilenses. Ni ese cambio de Secretaria, ni tampoco las más recientes tragedias como la mina del ejido El Mezquite han hecho reaccionar a la 4T. No hay más presupuesto para contratar más inspectores, y por consecuencia tampoco mayores revisiones a las minas de carbón. La CFE de Manuel Barttlet sigue comprando un carbón que más seguido se tiñe de sangre y dolor de familias de la región Carbonífera. La familia Pasta de Conchos pone en evidencia todos los días el desorden.

VIII. EN DESACUERDO

Francisco Saracho, secretario de Educación, fijó el posicionamiento del estado sobre los libros de texto. Para empezar, no están de acuerdo, pero los puntos donde no hay consenso son las matemáticas, la materia de español, los errores que tienen los libros y, desde luego, la mayor parte del contenido. ¿Cómo actuará la Sedu de Saracho? Apegada a la Ley, pero se van a esperar a que se resuelva la audiencia constitucional el próximo 18 de agosto.

IX. LA RIBEREÑA

La seguridad en Coahuila sigue a toda prueba, pero ayer el gobernador Miguel Riquelme habló claro y directo: los civiles armados están atacando a las fuerzas estatales y federales desde Tamaulipas y Nuevo León. Hay avances. Se mejoró la coordinación entre las fuerzas armadas de las tres entidadespara blindar la zona. Pero hay un meollo en el asunto: el tráfico de personas, armas y droga. A los delincuentes les molesta, de acuerdo con Riquelme, que esté vigilada la parte de “La Ribereña” del territorio estatal porque es la parte más baja del río Bravo y por ahí pasan migrantes. Hablamos de delitos federales y que además tienen mejor solución si desde ese orden de gobierno hubiera mayor voluntad.