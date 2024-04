POLITICÓN: Estado o Federación: ¿quién será el ‘valiente’ que garantizará los derechos de los médicos?

I. DERECHOS

Que si son empleados del IMSS, de Zoé Robledo; que si laboran para el Gobierno del Estado en la dependencia que comanda Eliud Aguirre, que si pertenecen a la Secretaría de Salud... todo mundo parece confundido a la hora de analizar el caso de los empleados sanitarios que ayer bloquearon, durante casi ocho horas, el bulevar Venustiano Carranza y provocaron un desastre vial en la capital del sarape. El asunto, sin embargo, no consiste en averiguar quién es el verdadero patrón de los médicos, así como del personal de enfermería y administración, sino en que aparezca el campeón que garantizará el respeto a sus derechos laborales.

II. CUALQUIERITA DE TODOS...

Ese y no otro, es el tema de fondo: los manifestantes de este viernes son personas que laboran para las instituciones de salud y, en no pocos casos, han venido haciéndolo por años, pese a las condiciones de incertidumbre laboral a las que han sido sometidos. Por ello, no importa si es el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, o la administración estatal de Manolo Jiménez la que resuelve el problema... siempre que no se limiten a seguir echándose la bolita, a ver quién saca más raja política del asunto.

III. FISCALIZAR

No debe perderse de vista que en el trasiego de los servicios de salud, de la federación al estado y viceversa, se han cometido abusos e incurrido en excesos de todo tipo. Los conocedores del tema dicen que uno de los problemas en las negociaciones para que Coahuila se incorpore al esquema del IMSS-Bienestar es que en las cuentas de la Secretaria de Salud estatal existe un auténtico agujero negro que las autoridades federales quieren sanear -o, ya de perdis, clarificar- antes de estampar la firma en el convenio. La situación demanda la intervención de la secretaria Marisol Martínez, responsable de la fiscalización y la rendición de cuentas.

IV. SIN FUSIL

A quienes mandaron a la guerra desarmados fue a los candidatos de Morena y el PT a las alcaldías, en particular las de municipios pequeños donde la decisión se retrasó hasta el cuarto para las doce. La dirigencia estatal de Diego del Bosque, se quejan muchos, prometió hacerse cargo de las lonas, trípticos y otros materiales de campaña, pero es hora que, a punto de cumplirse la primera semana de actividad proselitista, nomás cuentan con la saliva para andar persiguiendo el voto.

V. QUE MUERDA

Mostrando buenos reflejos, la comisionada presidenta del ICAI, Dulce Fuentes, salió ayer a urgir a los partidos políticos y sus candidatos para que den muestras de su compromiso con la transparencia y publiquen su información en la plataforma que se puso a su disposición. También anunció que el ICAI actuará de forma proactiva en el proceso de garantizar la transparencia electoral y que la ciudadanía utilice dicha información para emitir un voto informado. Habrá que ver si el órgano garante por fin saca los dientes que, tantas veces se ha dicho, le pusieron en la ley, y termina por morder a los incumplidos.

VI. SUELDAZO

Por cierto que quien ya cumplió con la encomienda de transparentar su información es la aspirante morenista a la alcaldía de Saltillo, Alejandra Salazar, cuyos datos ya pueden consultarse en el portal del IEC. Detalle interesante de la información revelada por doña Alejandra: dice percibir un salario mensual neto ¡de 200 mil pesos!, como remuneración a su actividad periodística. Debe ser, sin duda alguna, la periodista mejor pagada de la Región Noreste del país.

VII. NO SÉ, RICK...

A cuentagotas, y no precisamente porque las autoridades busquen informar, se van conociendo detalles del proyecto de modernización del transporte público en Saltillo y hay cosas que no suenan bien. Entre ellas está el hecho de que, al describir las unidades que se “exigirán” para el nuevo modelo, queda claro que no hay tal exigencia, pues en la descripción que aprobó el Cabildo, a propuesta de la comisión que encabeza Hugo Alberto Rábago Mar, cabe todo: pueden ser vehículos eléctricos, a diesel, híbridos o de gas. Y la posibilidad de que estén equipadas con aire acondicionado y wifi... es opcional. No suena muy alentador el asunto.

VIII. PASIVOS

Que las cabezas responsables de la cartera de turismo -a nivel estatal y municipal- hayan sido sacadas de sus lugares para enviarles a hacer campaña es una decisión que comienza a dar frutos... pero no precisamente de los que haya que sentirse orgullosos. Y es que de acuerdo con los datos conocidos hasta ayer, la única plaza importante que no había logrado el 100 por ciento de ocupación hotelera, con todo y eclipse, era Saltillo. Como que los suplentes creen que lo suyo se limita a mantener caliente la silla.

IX. YA ERA HORA

La Administración General de Recaudación, que encabeza Luis Gurza Jaidar, decidió ponerle un hasta aquí a las tropelías que venían cometiéndose en la Recaudación de Rentas de Matamoros y precisó que las actas notariales con las cuales se les estaba permitiendo a los presuntos propietarios de vehículos “chocolate” nacionalizar sus unidades, deben cumplir una serie de requisitos mínimos para que se consideren válidas. Y es que, como se informó en este espacio, el asunto era a tal grado una pachanga, que se realizaron múltiples trámites con actas elaboradas, ¡por un notario muerto hace casi 30 años!