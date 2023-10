POLITICÓN: La 4T no da una; tras quejas, al fin AMLO ordena ir por los mexicanos atrapados en Israel

I. QUE SIGA LA 4T

Más a fuerza que con ganas podría llamarse el evento de Claudia Sheinbaum este miércoles en Matamoros de Miguel Ángel Ramírez. Sin embargo, se trata de la mentada firma de la convicción, lo que implica que quienes firman se comprometen a que siga la cuarta transformación, es decir, el mismo Gobierno que ha abandonado al norte del país, entre ellos Coahuila, en cuestión presupuestal. Cuentan que además de los ahora incondicionales, Lenin Pérez, Ricardo Mejía y Pepe Cuco Sandoval también presionan a líderes sociales y empresarios para que asistan. No obstante, alegan, una cosa es firmar y la otra es cumplir. Veremos.

II. LIDERESAS

Los expriistas Shamir Fernández y Jorge Luis Morán están aprovechando las relaciones que construyeron durante su época tricolor. Quieren sorprender a Claudia Sheinbaum ahora que venga a Matamoros. Ellos son los encargados de convencer principalmente a los profesores de la Sección 5 de Arturo Díaz, pero también están tratando de llevarle a las lideresas más gritonas para que asistan al evento. No les va a ser fácil, porque también de parte del PRI hace aire; están moviendo la estructura para que se quede de su lado.

III. QUEJAS Y TARDANZA*

Después de días de quejas y angustia, finalmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó ir por los mexicanos atrapados en Israel, algunos son turistas, otros más vivían allá o cumplían alguna función por su ocupación laboral. Las quejas están por todos lados en redes sociales y son de los propios mexicanos que no conciben una nula asistencia consular, y también una reacción muy tardía. A todo esto añada que están intentando estafar con vuelos falsos a las familias y los propios mexicanos que están allá. En relaciones exteriores la gestión de AMLO no ha dado una, ni siquiera con Marcelo Ebrard al frente se pudo tener tino en las áreas que le atañen a esta dependencia.

IV. NO FUNCIONAN

Los adultos mayores que cobran pensión del Bienestar en Arteaga también se quejan de la ineficiencia del banco. Tienen que recorrer varios kilómetros, algunos hasta una hora de distancia para llegar al ejido Los Llanos, en donde está la sucursal. Al llegar se topan con la sorpresa de que la fila es larga y solamente se les atiende por ventanilla porque los cajeros automáticos están de adorno, no funcionan.

V. SENADO

Todavía faltan muchas decisiones por tomar, pero el gobernador Miguel Riquelme, cuentan quienes han visto las encuestas de a deveras, encabeza la lista de preferencias en voto. Sin embargo, faltaría ver todavía si no tiene otros planes. Lo que sí es cierto es que ni en el Frente Amplio por México, ni en Morena junto con sus aliados PVEM, PT y UDC, los perfiles de mujeres destacan. Pero a como vienen las cosas en el partido guinda, la congruencia del partido sería enviar a la elección del próximo año una fórmula de mujeres, en la cual hasta ahora llevan mano: al menos en ser conocidas, Lizbeth Ogazón, Tania Flores y Cecilia Guadiana, de ahí en adelante el porcentaje de menciones de otros nombres es muy escaso.

VI. DESVENTAJA

Las encuestadoras que dieron los números más acertados en la pasada elección en Coahuila mantienen a Xóchitl Gálvez más de 10 puntos atrás de Claudia Sheinbaum. La aspirante del Frente Amplio por México dice que sí tiene estrategia, aunque no se ve nada claro. Claudia recorre el país con el discurso de unidad entre los morenos, mientras Xóchitl sigue tratando de hacer amarres dentro de la estructura de agua y aceite.

VII. PATEAR EL BOTE

La visión del fiscal general, Gerardo Márquez, no es tan corta como en la Secretaría de Educación de Francisco Saracho. Es importante resolver el asunto del menor que apuñaló a su maestra, pero lo es más atender la problemática de violencia en planteles escolares, por seguridad de alumnos y docentes. Es verdad, no se puede dejar pasar como un hecho aislado y aplicar los mismos protocolos de Mochila Segura. Esto amerita un cambio de fondo para detectar, prevenir y controlar conductas antisociales de alumnos, así como capacitación a maestros. Es complejo lo que Márquez reflexiona, pero se puede hacer, y no sólo patear el bote a la próxima administración estatal.

VIII. MUY POCO

No es la gran cosa lo que se recaudó por la regularización de vehículos de procedencia extranjera en Coahuila: apenas 267 millones de pesos que se reparten entre los municipios en donde se generó el movimiento y que deberán ser destinados a la pavimentación. Si se pone en una balanza el costo beneficio para esta entidad, resulta un impacto negativo, lo habían dicho líderes relacionados con la industria automotriz, como Tereso Medina. Además, en este proceso hay muchos “asegunes” de organizaciones piratas que lucran.

IX. AVIVANDO FUEGO

Andan avivando el fuego de los fraudes en el Simas Torreón. Esto naturalmente que mete a los dimes y diretes al exalcalde Jorge Zermeño. Pero más allá de cómo pueda proceder la Fiscalía Anticorrupción de Jesús Homero Flores, tiene la relación PRI-PAN algo tensa, al menos entre la gente que habita en la Comarca Lagunera. De cualquier modo, dicen algunos, la repartición está hecha, al menos en las alcaldías. El FAM no puede arriesgarse a meter un nuevo perfil a competir por Torreón y le deben apostar a que Román Alberto Cepeda repita. En los otros municipios de la región también los tricolores tienen la mano levantada, porque los azules están desdibujados.