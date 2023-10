POLITICÓN: Samuel pierde la brújula por su afán de protagonismo y ser candidato presidencial

I. ACUERDOS

El que anda tratando de limpiar la casa, porque la dejaron muy emproblemada, es el alcalde de Acuña, Emilio de Hoyos. Recientemente dijo que evaluaría procedimientos legales contra NL Technologies, la empresa que brinda servicios de alumbrado público y en Ramos Arizpe perdió el contrato por no cumplir. En Acuña tampoco cumplen al 100 por ciento. Ahora el edil busca proceder contra Grupo Regional Santa Fe, el concesionario del transporte público que hace días dejó a todos a pie. Lo malo es que son herencias de sus antecesores, todos de su mismo partido. A ver si no se topa con pared para descomponer acuerdos.

II. CELERIDAD

El caso de las estafas inmobiliarias avanza, pero no al ritmo que las víctimas quieren. Muchos están desesperados y ven que algunos asuntos están por buen camino, pero otros, los más, nomás no. Por eso se andan armando de valor para ir a protestar al Centro de Justicia Penal para pedirle a la FGE de Gerardo Márquez y a los jueces que aceleren los asuntos. Temen que algunos de los responsables huyan.

III. CONTROLES*

El gober fosfo-fosfo perdió la brújula. En su afán de ser protagonista y ganar la candidatura del Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República en el 2024, Samuel García está cometiendo errores y firmando facturas que le van a cobrar más adelante. Su encono con PRI y PAN, pero más que nada arremeter contra alcaldes, y utilizando como pretexto la seguridad, está dando a ganar sólo a la delincuencia. Mientras Samuel y su Fuerza Civil buscan controlar las corporaciones municipales, la delincuencia se reorganiza y mira el toro desde la barrera. ¿Quién tiene el control de la seguridad en este momento en Nuevo León? No se sabe. Quizás Elon Musk y su jugosa inversión sí lo piensen dos veces antes de ir ahí.

IV. FECHORÍAS

Los peores enemigos de la campaña rumbo a la reelección de Mario “Mayito” López son sus policías. Andan fechoría tras fechoría. Pero como el alcalde de San Juan de Sabinas anda muy ocupado en sus asuntos personales, no pone atención a las quejas de los ciudadanos. Esa desatención, dicen los habitantes de las comunidades de este municipio, está provocando que los elementos no tengan ninguna clase de respeto a la Ley.

V. SIN DIÁLOGO

Apunte para buscar la reelección −sí, porque es el suplente de Armando Guadiana− a Reyes Flores. No existe otra explicación como para que ande tan activo en redes sociales y quiera interactuar con sus seguidores. Pero en una publicación reciente le salió el tiro por la culata. Uno de sus seguidores, que se dijo obradorista, lo cuestionó que cuando fue representante de AMLO en el estado ni siquiera quería hablar, y mucho menos recibir a quienes buscan diálogo. Y es que es cierto: Reyes fue hermético, no logró ser enlace entre los ciudadanos y la 4T, mucho menos con otros órdenes de gobierno o la iniciativa privada. Se lo están recordando, en el peor momento.

VI. INSOMNIO

Más de 2 mil 500 trabajadores de AHMSA de Alonso Ancira que cuentan con crédito del Infonavit siguen en la zozobra. La empresa no paga, y el Instituto a través de los despachos intenta cobrar. A decir del delegado, Gustavo Díaz, el Infonavit busca cobrarse a través de vías legales contra la acerera, pero mientras tanto nadie duerme tranquilo, ni por la deuda con el instituto ni por la falta de sueldo.

VII. CHATARRERO

Esto se ha dicho hasta el cansancio, pero ahora se pone de manifiesto de nuevo. Al partido Morena le están haciendo el caldo gordo los políticos de otros partidos. Luis Fernando Salazar es un expanista resentido porque no pudo ser candidato a gobernador cuando Memo Anaya le arrebató el puesto. Tania Flores, que hará fórmula con Salazar para el Senado, inició con la UDC de Lenin Pérez, quien también está en este mismo del Presidente, sólo que como aliado, pero además fue diputado federal por el PAN. Armando Guadiana fue priista, Shamir Fernández también, Miguel Batarse militó con los azules, en fin, puro importado. Al partido de Mario Delgado le gusta recuperar chatarra.

VIII. LA LISTA

Que la lista de los que quieren repetir es larga en el tricolor de Carlos Robles. Allá para el norte son varios, entre ellos Pepe Gutiérrez, que le ha cambiado la cara a Allende, un municipio que estaba azotado por la sequía. También Norma Treviño, de Piedras Negras. Mientras tanto, en otros municipios todavía se barajan nombres, incluso en el Sureste, en donde se suponía que todo estaba definido.

IX. MALHORAS

Dicen algunos morenistas malhoras que la visita de Claudia Sheinbaum el miércoles a Matamoros será sin recato y sin memoria. ¿La razón? Ahí se va a firmar el acuerdo de “unidad” entre Lenin Pérez, Diego del Bosque y Ricardo Mejía. Armando Guadiana sigue en Estados Unidos y es lo mejor que pudo pasar, que no esté presente. Pero Diego del Bosque tendrá que llevar lentes oscuros o algo por estilo, para hacer como que no ve a Mejía, el causante de la división de los guindos el año pasado. Pero además, con Lenin no se cantan mal las rancheras: acusó al partido de ser traicionero y dejarlos prácticamente en la calle en la elección del 2021.