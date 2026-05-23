POLITICÓN: La ofensiva de la 4T contra Samuel García

Otro ejemplo de estas distorsiones lo constituye el hecho de que, quienes se encuentran por debajo de los tres salarios mínimos, no tienen ningún incentivo para trabajar horas extras, porque debido a que ese ingreso adicional los ubica en una franja de ingresos que implica una carga impositiva, no es infrecuente que terminen percibiendo menos dinero que si no hubieran laborado en exceso. Habrá que seguir atentos a la evolución del tema.

Quienes tienen el pulso de las reglas impositivas aseguran que la iniciativa para eximir del pago de impuestos a quienes perciban hasta 20 mil pesos al mes, impulsada en principio por la CTM de Tereso Medina, sin duda va a ir recogiendo adhesiones, no solamente porque beneficiaría a un número importante de familias, sino porque corregiría serias distorsiones que actualmente se dan en la parte baja de la pirámide salarial. Entre éstas se encuentra, nos explican, el hecho de que los salarios ubicados cerca del mínimo terminan afectando a los trabajadores porque las retenciones que les hacen provocan que terminen ganando menos del mínimo.

III. OFENSIVA

En el vecino estado de Nuevo León circulan rumores en el sentido de que el gobierno de la cuatroté ha decidido lanzar una ofensiva contra el gobierno fosfo-fosfo de Samuel García Sepúlveda. De acuerdo con quienes dicen tener el pulso de la realidad neolonesa, el morenismo quiere dejar claro ante el respetable que no ostenta el monopolio de la corrupción gubernamental, sino que las administraciones con otros orígenes partidistas también tienen lo suyo y merecen ser colocados en el banquillo de los acusados. De acuerdo con esas voces, en cualquier momento comenzaremos a ver volar obuses.

IV. ¿COINCIDENCIA?

Imposible soslayar el hecho de que la decisión -de resultar cierta la especie- coincide con la fase de calentamiento de la contienda por la sucesión gubernamental en Nuevo León, la cual ha venido subiendo de intensidad. Y la mayor evidencia de que la andanada contra García está directamente vinculada con la sucesión, se dice en el vecino estado, será que ésta incluirá de forma destacada a Mariana Rodríguez, quien aspira a “heredar” el puesto de su marido.

V. PARÍS... PERO NO TANTO

Nos cuentan que un grupo de estudiantes saltillenses logró ganarse una participación académica en París para presentar investigaciones dentro del foro de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, considerada una de las organizaciones académicas más importantes del mundo en esta materia. El problema vino después. Y es que, según comentan al interior de Jurisprudencia, el director administrativo, Jorge Eduardo García Reyes, les reservó hospedaje en un hotel Ibis... sí, pero ubicado a casi tres horas de París. Nos dicen que el tema ya comenzó a generar molestia y sospechas dentro de la facultad.

VI. ‘ERROR’ MUY PRECISO



Nos comentan que dentro de la Facultad pocos creen que la reservación en un hotel tan lejano de París haya sido simple descuido administrativo. Y es que una cosa es cuidar recursos... y otra muy distinta mandar prácticamente al exilio a los estudiantes que iban a representar a la universidad. El tema obligará al director, Alfonso Yáñez Arreola, a revisar qué ocurrió realmente, porque hay quienes piensan que la “casualidad” fue muy precisa como para parecer inocente.

VII. NADIE LE DIO SEGUIMIENTO



La clausura provisional de la guardería “Jonas Salk”, en Torreón, volvió a poner sobre la mesa el tema de las revisiones de seguridad en estancias infantiles. Y es que apenas en enero el diputado del Verde, Jorge Valdés, presentó un exhorto para pedir inspecciones y diagnósticos sobre las condiciones de guarderías en todo el Estado, particularmente por riesgos relacionados con gas y sistemas de emergencia. Nos dicen que, como suele ocurrir con muchos puntos de acuerdo en el Congreso, el tema terminó perdiéndose entre discursos y trámite legislativo... hasta que volvió a pasar algo.

VIII. EXHORTOS AL AIRE



El verdadero problema es que, al final, estos exhortos en el Congreso terminan convertidos en simples llamadas a misa. Se presentan, a veces hasta se discuten, se votan, se suben a redes sociales... y después nadie vuelve a saber nada de ellos. Y es que con el caso de la guardería en Torreón vuelve a quedar la sensación de que el Legislativo detecta temas relevantes pero nunca les da seguimiento. Al final, dicen, pareciera que muchos asuntos, en el Congreso, solo sirven para el momento mediático.