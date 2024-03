POLITICÓN: La renuncia de Alonso Ancira a AHMSA, ¿ahora sí es la buena?

I. ¿OTRA VEZ?

La empresa Altos Hornos de México notificó ayer a la Bolsa Mexicana de Valores las renuncias “definitivas e irrevocables” de Alonso Ancira, así como de otros cinco integrantes del Consejo de Administración de la acerera. Con ello, afirman, se han tomado “medidas definitivas para llevar a cabo un cambio de los miembros del Consejo de Administración”. La decisión, en teoría, abriría la puerta a que nuevos accionistas inyecten capital a la empresa y pueda reanudar sus actividades, suspendidas desde julio del año pasado. Sin embargo, cabe cuestionar si esta vez sí va en serio... porque no es la primera.

II. HACE UN AÑO

Cosa de recordar que, en marzo del año pasado, AHMSA también envió una nota a la BMV informando que “obran depositadas en la Secretaría de la Sociedad, las renuncias por escrito, que han sido aceptadas”, ¡exactamente de las mismas personas que ayer “renunciaron”! Solo que las de hace un año no hubieran sido renuncias “definitivas e irrevocables” y por ello nunca surtieron efecto. O se trata, como ha ocurrido tantas veces, de una más de las estrategias de Alonso Ancira para patear el bote.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Mientras los candidatos morenistas en Coahuila se cuelgan de Claudia, los del PRI, PAN y PT prefieren dejar de lado a Xóchitl

III. ¿YA LA BRINCÓ?

Sobre lo que no parece haber duda es que los representantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que negocian con los abogados de Ancira ya cayeron en sus redes, pues la única cosa clara que se dice en el comunicado es que el plazo para terminar de pagar los 216 millones de dólares que se comprometió a devolver, por el daño patrimonial causado en la compra de Agronitrogenados, ha sido diferido hasta el último día de noviembre próximo, es decir, cuando el actual mandatario ya no se encuentre en el cargo. Se aceptan apuestas desde ahora respecto de lo que ocurrirá a finales de este año.

IV. FRANCO

El que ayer dio la nota en Austin fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Muy a su estilo, y durante su participación en el evento SXSW (South by Southwest), el regiomontano se tiró a fondo y dio como un hecho la creación de una “zona franca” en el municipio de Anáhuac, específicamente en el puerto fronterizo de Colombia donde, aseguró, se está desarrollando un hub de logística para carga... aunque todavía no hay fecha concreta para que el plan se concrete.

V. UN ‘MINI’ TLC

Ya entrados en gastos, el mandatario fosfo-fosfo planteó que los estados mexicanos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, deberían firmar un acuerdo bilateral con Texas para promover el comercio internacional con estrategias como, por ejemplo, la creación de un tren internacional de pasajeros que no tenga la obligación de detenerse en la frontera entre México y Estados Unidos. No suena mal la idea y tal vez al texano Greg Abbott hasta podría interesarle -siempre que no se convierta en un nuevo mecanismo de cruce ilegal de personas-, pero el problema es que los gobiernos estatales mexicanos no tienen facultades para realizar ese tipo de acuerdos...

VI. A PONERLE EL ALTO

Hoy, hoy, hoy, nos aseguran, el IEC que todavía encabeza Rodrigo Paredes definirá cuáles de las siete agrupaciones locales que buscan convertirse en partido estatal podrán seguir sus trámites. En la lista, conviene recordar, figura el proyecto que promueven el invasor de terrenos disfrazado de líder social Édgar Puente y su parentela. A ver si la autoridad electoral toma en cuenta los negros antecedentes de ese grupo, que ya tuvo un registro y solamente lo usó para beneficiarse.

VII. SEPA LA BOLA

Todo es confusión en el orden de las fórmulas coahuilenses del partido de moda al Senado de la República. Y es que, a contracorriente de lo que se informó la semana anterior, si usted consulta la página web del INE donde se consignan todas las candidaturas inscritas ante dicha autoridad -¡y que por fin ya funciona!-, allí aparece que Luis Fernando Salazar ocupa la primera fórmula en la entidad y Cecilia Guadiana la segunda. Por otro lado, resulta imposible localizar el presunto acuerdo del Consejo General que encabeza Guadalupe Taddei y en el cual se consignaría el cambio realizado.

VIII. VAN TARDE

Las que se están tardando, y mucho, para subirse al tren de la promoción del voto son las instituciones de educación superior locales. ¿Qué le falta, por ejemplo, a la UAdeC de Octavio Pimentel para arrancar una campaña que aliente a sus miles de estudiantes en todo el estado a interesarse en el proceso electoral en marcha? Las campañas ya iniciaron hace casi dos semanas y, en menos de lo que canta un gallo, se acabarán. Hay que ponerse las pilas a la de ya.

IX. ¿Y EL TRATO HUMANITARIO?

Mucho se presume -y se gasta- en Coahuila en presunta investigación, promoción y educación en materia de Derechos Humanos, pero a la hora de la verdad no se ve por ningún lado el resultado de la “inversión”. Un ejemplo monumental de eso ocurrió ayer al detectarse, en la carretera a Monclova, un tráiler con cerca de 200 personas migrantes que eran transportadas en condiciones infrahumanas. Los policías de Federico Fernández, que identificaron la unidad en un retén, la consignaron a la Fiscalía General de la República y para ello dispusieron su traslado hasta las instalaciones de la dependencia en Saltillo, ¡con todo y los migrantes dentro!