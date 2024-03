POLITICÓN: Mientras los candidatos morenistas en Coahuila se cuelgan de Claudia, los del PRI, PAN y PT prefieren dejar de lado a Xóchitl

I. EL PEOR

Ayer le comentamos en este espacio que la Auditoría Superior del Estado (ASE), de Manuel Ramírez, elabora un ranking de cumplimiento de obligaciones contables y financieras y que éste tiene un “campeón”: Aguas de Saltillo. Pero el extremo opuesto también es interesante (o tal vez más) y allí se ubica el “Simas Rural”, como se le conoce en la Región Laguna al sistema intermunicipal de Torreón y Matamoros. Dicho sistema, de acuerdo con el ranking de la ASE, apenas cumple ¡el 11 por ciento de sus obligaciones! No tiene presupuesto, ingresos, ni estimación de sus egresos ni, en esencia, documentación alguna que permita evaluar su trabajo.

II. ¿CÓMO SE EXPLICA?

¿Por qué al Sistema que dirige Hugo Ibarra Gómez se le permite tal grado de laxitud en el cumplimiento de sus obligaciones? Es un misterio cuya respuesta debería indagarse porque no es el primer año en que aparece como el peor administrado de Coahuila, incluso por debajo de sistemas como los de Candela, Castaños o Morelos, que atienden a un número significativamente menor de usuarios. Habrá que seguirle rascando a los datos para ver qué sale.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: ¿Quiénes se perfilan para alcanzar una diputación pluri por Coahuila?

III. APENAS ASÍ

Está visto que los morenistas locales sólo pueden atraer miradas hacia sus campañas si acude en su auxilio la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Seguramente por ello, todo el fin de semana el anuncio más importante que realizaban las huestes del partido de moda era advertir “que se aproxima, que ya viene, que se acerca, que ya casi está aquí”, su corcholata favorita... pero aún habrá que esperar un par de semanas, pues será hasta el 23 de marzo cuando visite los municipios de Ramos Arizpe, Monclova y San Pedro de las Colonias para cerrar, el domingo 24, con una visita a Torreón. Y mientras, pues a seguir en el aburrimiento.

IV. DUDAS

Y de morenistas hablando, atentos observadores de la actividad política acotan que, a ver si para cuando Claudia llegue a tierras coahuilenses ya se aclaró el entuerto alrededor de Luis Fernando Salazar, sobre quien corre el rumor de que, además de haber caído a la posición dos en las fórmulas para el Senado, podría incluso perder la candidatura. No está clara la razón, pero lo que se asegura es que es algo relativo a los documentos que integran su expediente. Habrá que seguir el caso con atención.

V. ¿MEJOR SOLOS?

En la acera de enfrente, priistas, panistas y perredistas locales parecen haber decidido “dejar a un lado” la candidatura de Xóchitl Gálvez y colocar en el centro de su campaña al exgobernador Miguel Riquelme y su compañera de fórmula, María Bárbara Cepeda. ¿Será que sus mediciones les dicen que la hidalguense no les aporta nada a nivel local, o incluso podría restarles votos? ¿O estarán esperando a ver si la campaña presidencial prende para convertirla en el eje a partir del cual pedirán el voto en línea? O será que el hecho de no ir juntos en la pista local aconseja mejor que cada quien haga campaña por su lado...

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: ¿Estado Cenicienta?

VI. EXORCISMO

Los más interesados en que el bloque opositor trabaje de forma coordinada sin duda son los priistas, cuyo objetivo es romper “la maldición de la elección presidencial” este año, es decir, ganar las dos senadoras de mayoría y los ocho distritos federales de Coahuila. Para eso necesitan una figura central que arrastre a todas las demás candidaturas y concite el voto parejo. Lo lógico es que fuera Xóchitl pero, en todo caso, dicen los entendidos, tiene que ser algo explícito.

VII. FANTASMALES

De los que de plano ni siquiera se escucha un escándalo, o cualquier otra cosa que haga notar su presencia en el escenario, es de los integrantes de Movimiento Ciudadano. La candidatura presidencial de Jorge Máynez apenas es conocida por sus spots en medios electrónicos; las candidaturas al Senado, encabezadas por Valeria López Luévanos y Jorge Haro, ni quien las ubique y de quienes pretenden convertirse en diputados federales por el movimiento fosfo-fosfo mejor ni hablamos, porque incluso averiguar los nombres de dichos candidatos resulta complicado. A ver si un día de estos aparecen por ahí.

TE PUEDE INTERESAR: La primera presidenta en el marco del 8M; retos en materia de género

VIII. NO OLVIDAR

Los grupos feministas que marcharon el viernes pasado en Saltillo y cuyas integrantes realizaron pintas y quebraron vidrios en diversos edificios han comenzado a pedir en redes sociales que las huellas del 8M se consideren “un espacio de memoria” y entonces no se borren, ni se cubran, es decir, que las cosas se queden como las dejaron a su paso. La búsqueda de espacios de memoria parece una demanda adecuada, pero lo otro, no necesariamente.

IX. NO VACANCY

Si un cartel puede colgársele a la Región Sureste de Coahuila en materia de desarrollo industrial es el de “saturado”. Y es que no existen ya naves industriales desocupadas y nadie está construyendo nuevas; no hay posibilidad de surtir de energía eléctrica a más empresas y a la infraestructura de comunicaciones de la región no le cabe ni un vehículo más. Llegó el momento de voltear, pero en serio, a otras regiones de la entidad para promover su desarrollo industrial. Y en ese sentido, el feudo que aún gobierna Mario Dávila está que ni pintado para convertirse en el nuevo polo de desarrollo de nuestra entidad.