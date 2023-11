POLITICÓN: Le zumban los oídos a Francisco Garduño, titular de Migración

I. CAMBIO

Los que destantearon ayer fueron los diputados locales. Resulta que el primero en la lista para las comparecencias era Fernando de las Fuentes, secretario de Gobierno, pero lo pasaron en la segunda tanda. Al parecer a petición del propio Gobierno estatal, porque también los legisladores andaban desmañanados cuando vieron llegar a Sonia Villarreal, secretaria de Seguridad Pública. El resto hasta ahora sigue igual, sin cambios, de tal manera que para el lunes continúa la glosa. Los legisladores se han visto bastante fastidiados ya con esta glosa, ni preguntas nuevas se les ocurren. Lo primero que deberían hacer es leer bien el informe, pero el documento íntegro, y también cuáles son las obligaciones de cada dependencia.

II. CIFRAS

A quien le fue bien fue a Sonia Villarreal, porque Rodolfo Walss no cuestionó tan duro como en otras ocasiones y tampoco se metió en temas escabrosos ventilados en la elección pasada sobre el tráfico de drogas y narcomenudeo. En general se puede decir que salió bien librada, además que la mayoría de las cifras que están a su alcance las dijo desde su primera intervención.

III. ZUMBARON

Al que seguramente le zumbaron los oídos fue al director del Instituto Nacional de Migración (INM), todavía Francisco Garduño. Esto porque la secretaria de Seguridad de Coahuila, Sonia Villarreal, criticó al instituto duramente porque no tienen recursos ni para la renta de camiones para trasladar a los migrantes. Simple y llanamente dijo lo que todos en México sabíamos: el INM está rebasado por el problema migratorio. Y es que es un problema que si bien no le corresponde al Gobierno estatal, tampoco se ha hecho a un lado y además del respeto a los derechos humanos en el tránsito, también hay preocupación porque sobre el tren, donde viajan corren peligro, y cuando llegan a la frontera se enfrentan a la delincuencia que busca traficar con ellos.

IV. DISPARATE

Otro que recibió críticas fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García; fueron de parte de Rubén Moreira, diputado federal y coordinador de la bancada tricolor en la Cámara de Diputados, entre muchos otros internautas. “En una de las zonas más transitadas de mi querido Nuevo León. Y Samuel García con su disparate de pretender contender por la presidencia”, dijo en referencia a un ataque armado ocurrido en Nuevo León.

V. HOSPITAL

Que Raúl Castillo, el subdelegado médico del ISSSTE, asegura que sí va a operar al 100 por ciento el próximo año el hospital en Saltillo, el cual tiene desde su inauguración trabajando a medias. ¿También habilitarán el helipuerto? Sería de mucha utilidad para el instituto y para el Hospital General que queda a un costado. Sin embargo, falta mucho para que esto se convierta en una realidad y lo mismo se dijo cuando Felipe Calderón vino a Saltillo a inaugurarlo apresuradamente porque ya se iba. Desde entonces no funciona de manera correcta y todo por la misma cantaleta, la falta de especialistas y, principalmente, dinero para sostener todo.

VI. DE COMPRAS

Que después del informe fueron vistos no sólo en restaurantes locales, sino también en tiendas departamentales y centros comerciales, funcionarios foráneos, alcaldes, directores de instituciones, además de rectores. Uno que aprovechó el viaje para traer a la familia de compras fue Demetrio Zúñiga, actual director de la Universidad Tecnológica de La Laguna.

VII. SE BAJA EL CERO

Todavía se debate que a Coahuila no llegan los 27 centavos de cada peso que le corresponden en los principales fondos que deben asignarle en el presupuesto estatal. Lo puso sobre la mesa nuevamente el subsecretario de Egresos, Xavier Herrera Arroyo. Sin embargo, los morenos insisten en que al estado sí llega el dinero correspondiente. Y es que del dicho al hecho: además que el presupuesto autorizado en los años de la 4T no se cumple, es decir, siempre llega menos, también está el detalle de los recortes o ajustes que se hacen cada trimestre, sin contar que a la entidad le contabilizan hasta el dinero que llega a Pemex y a CFE para labores de las paraestatales aquí, y es lo que más absorbe. En resumen, se baja el cero y no contiene.

VIII. MAL NECESARIO

Siguen sosteniendo los petistas de Ricardo Mejía que son un “mal necesario”, por decir lo menos, en la alianza con Morena en Coahuila. Pero quieren candidaturas, no nomás de dientes para afuera, sino reales. El buen entendedor supone que la primera es para Ricardo, pero el asunto se complica si no le entra a las encuestas. En el caso de las diputaciones federales también deberán entrar el Verde y la UDC, en donde por cierto Lenin Pérez está más que puesto para el Distrito 01 con cabecera en Piedras Negras.

IX. RENUNCIA

La renuncia de Claudia Garza del Toro a la delegación Coahuila de la Secretaría del Bienestar, por medio de redes sociales, sí se esperaba, pero en otro momento. Apenas se registró como aspirante a la candidatura para senadora de la República. ¿Ya le habrán adelantado que ella va o por lo menos pasó el primer filtro? El caso es que tampoco era muy aceptada en la delegación después de tanto tropiezo, sobre todo con los bancos y las filas de los pensionados, que cada bimestre realmente la pasan mal para poder cobrar en un solo banco prácticamente en una ciudad. ¿Quién le gusta para sucederle? Cuentan que hay muchos tiradores, sobre todo los que saben que nomás no podrán entrarle a las diputaciones federales y alcaldías.