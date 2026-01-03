POLITICÓN: Para defender a Maduro, AMLO ‘regaña’ a Trump... y lo deja sin abrazos por dar balazos

I. INCERTIDUMBRE

La nota de la semana -y seguramente del año- es la “invasión momentánea” que el gobierno de Donald Trump perpetró ayer en Venezuela y que resultó en el arresto de Nicolás Maduro y su esposa, quienes ya se encuentran en Nueva York para enfrentar cargos ante la justicia. ¿Qué va a ocurrir a partir de este hecho en aquel país? Los expertos dicen que ello dependerá de lo que, a partir de hoy, hagan quienes se han quedado al frente del changarro que, según Marco Rubio, van a regentear de manera conjunta.

II. REFLECTORES

A nivel nacional, sin duda la nota la dio el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien decidió salir a “regañar” a Trump diciéndole que “no le haga caso a los halcones” y diciendo algo que, sin duda, tiene al neoyorquino sin apetito desde ayer: que, por ahora, “no le manda un abrazo” porque, se entiende, no aprueba lo que el estadounidense ordenó hacer en Caracas... como si al principal inquilino de la Casa Blanca le importara mucho la adhesión del de Macuspana...

III. ARREGLO CUPULAR

A propósito del comentario publicado ayer aquí, respecto de las complicaciones que Morena está enfrentando para concretar su alianza con el PT, nos corrigen desde el búnker que dirige -es un decir- Diego del Bosque: no hay, nos aseguran, ningún obstáculo para que la alianza se produzca. Pero eso se debe, precisan, a que la dirigencia nacional decidió arreglarse directamente con Alberto Anaya, dirigente nacional del PT porque “no encontró condiciones” para hacerlo a nivel local.

IV. HARTAZGO

En otras palabras, lo que se entiende es que “El Tigre” Ricardo Mejía Berdeja ha sido puesto a un lado en las negociaciones, porque su vocación por maximizar el acuerdo terminó por hartar a las huestes de Luisa María Alcalde que, en lugar de discutir con los subalternos, decidieron sentarse a la mesa con “el dueño del circo” y concretar con él los términos del convenio. Habrá que ver si, a última hora, no resulta que Anaya les vendió la paz por engaño...

V. (IM)PRODUCTIVIDAD TRICOLOR

Ayer comentamos el bajo rendimiento legislativo de Morena, pero no perdamos de vista al oficialismo. El PRI, con todo y mayoría, presentó 31 iniciativas en 2025 y logró aprobar solo cinco. Es poco, aunque más del doble que los guindas. La bancada que encabeza Carlos Robles -quien coordina, dirige y manda en el PRI- cuenta con mayoría absoluta, ese número más bien refleja comodidad. Porque una cosa es tener los votos... y otra, usarlos para algo que valga la pena.

VI. MAYORÍA DE EXHORTOS

La llamada Alianza Coahuila -integrada por PRI, PAN y PRD- presentó 10 iniciativas conjuntas en 2025, de las cuales aprobaron ocho. Suena efectivo... pero ese bloque suma 17 diputados. Si se reparten los méritos, no queda mucho que aplaudir. Además, no es novedad: el Congreso que preside la priista Luz Elena Morales se ha especializado en los exhortos. Pocas leyes, muchos llamados. Y eso explica por qué, pese a tener mayoría, el oficialismo apenas y se mueve. O como dirían en corto: mucho ruido y pocas reformas.

VII. AUTÓNOMOS, PERO OBSERVADOS

En el Informe Anual 2024 de la Auditoría Superior del Estado, dos instituciones autónomas destacan... pero no por buenas razones. De un lado, la UAdeC de Octavio Pimentel lidera con más de 142 millones de pesos observados sin solventar y la Fiscalía General del Estado le sigue con más de 60 millones. Son cifras que no se explican solas. Porque si manejan recursos públicos, deben rendir cuentas como todos. Ser autónomos no significa hacer lo que se les dé la gana. El dinero es público, y la confianza también se audita.

VIII. CAMBIOS

El Cabildo de Saltillo aprobó nuevas disposiciones para regular recicladoras, anexos y palapas sociales. Ahora se exige videovigilancia, planes de contingencia avalados por Protección Civil y mayor distancia respecto a zonas habitadas. El alcalde Javier Díaz respaldó los cambios, orientados a mejorar la seguridad y la convivencia. Las modificaciones surgen tras hechos que pusieron a estos giros en el centro de atención. Eso sí, regular no es lo mismo que supervisar: sin vigilancia, las reglas siguen siendo letra muerta...