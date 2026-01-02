Coahuila: las elecciones para renovar el Congreso

Pues ya arrancamos el 2026.

Y, digámoslo pronto, el plato fuerte de la actividad política estará marcado por los resultados de la jornada comicial a realizarse el próximo 7 de junio, cuando los coahuilenses acudamos a las urnas a definir la geografía de la próxima legislatura del Congreso del Estado.

TE PUEDE INTERESAR: 2025: un apretado resumen de la resaca...

Y si de hacerle al adivino se trata, se antoja complicado atestiguar, al concluir el escrutinio de los votos en las casillas, un resultado muy distinto al registrado en la elección de 2023, cuando el PRI aplastó a sus rivales y se quedó con todas las 16 curules de mayoría... y algo más.

No faltará quien intente acotar señalando cómo cinco bancas pertenecen hoy al PAN y dos más al PRD, los partidos con los cuales el tricolor local saltó a la arena hace tres años. Pero pues eso es solo un dato anecdótico.

Para todo efecto práctico, la única “oposición” en el Congreso local está constituida por la quinteta de representantes de Morena. Pero el término debe ser siempre colocado entre comillas porque ninguno de los cinco legisladores del morenismo comarcano tiene realmente un comportamiento de real oposición.

El mejor ejemplo de ello lo tuvimos a la vista el 23 de diciembre de 2024, cuando la mayoría tricolor le dejó claro a la bancada guinda la forma correcta de interpretar la regla según la cual las tres principales fuerzas se turnan la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso: sí tienes derecho a ocupar la Presidencia... pero el PRI decide quién de los tuyos lo hará.

Como se recordará, para el segundo año del ejercicio legislativo se acordó designar a un integrante de la bancada de Morena en la Presidencia. Antonio Attolini, el más vocal de los morenistas, se había perfilado largamente para ocupar la posición, e incluso los integrantes de su bancada terminaron proponiéndolo... solo para someterse al final, de manera vergonzosa, a los caprichos de la mayoría.

“Una sopa de su propio chocolate”, dirá cualquier observador medianamente enterado de los usos y costumbres de la política nacional. Y tendrá razón, porque en Coahuila Morena es sometida a humillaciones públicas, es verdad, pero son exactamente las mismas a las cuales ellos someten a sus adversarios a nivel nacional o en las entidades donde son mayoría.

Recordar el episodio es importante para argumentar cómo el morenismo, en Coahuila, aunque a veces actúa de forma parecida a algo susceptible de ser llamado “oposición”, en realidad ha terminado siendo apenas un grupo de limitados representantes a quienes, según se ve, les interesa más quedar bien con el grupo en el poder...

Y lo anterior es relevante no solamente en términos de la actividad legislativa, sino, sobre todo, a nivel de cancha. Porque así como han sido medrosos en la tribuna, los morenistas coahuilenses no dudan en vivir de prestado: creen, con una ingenuidad abusiva, diría el inmortal Carlos Monsiváis, en la posibilidad de “nadar de muertito”, es decir, en ganar las elecciones tan solo impulsados por la marca de su partido y por la repetición, ad nauseam, del nombre del prócer de Macuspana.

Así pues, la competencia en curso es una en la cual lleva delantera el ejército tricolor, cuyos generales coahuilenses aplican, con eficacia diabólica, exactamente las mismas estrategias empleadas en el resto del país por el morenismo, es decir, la fórmula de siempre.

Nadie se equivoque: esta entrega no se trata de expresar preferencias sino de intentar un vaticinio y de explicar las razones por las cuales, en este espacio, consideramos tal alternativa la más probable. No se trata de ensalzar o ponderar las “virtudes” de una facción o de otra... porque eso es imposible.

En Coahuila, como en el resto del país, se enfrentarán en las próximas semanas dos ejércitos afectados exactamente por los mismos defectos y prácticamente de las mismas mañas. Ganará el capaz de ejecutar la indecencia con mayor eficacia...

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

carredondo@vanguardia.com.mx