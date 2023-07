POLITICÓN: Morena se queda sin liderazgo en Coahuila

I. LOS APUNTADOS

Mientras en ciudades como Torreón, Román Cepeda levanta la mano para la reelección por el PRI o la alianza, en otras ciudades se empiezan a escuchar nombres, pero sólo eso, porque no hay nada para nadie todavía. En Ramos Arizpe de Chema Morales, cuentan, hay muchos apuntados porque saben que el alcalde dejará el lugar, ya no alcanza para reelección por haber cumplido con el ciclo establecido por la legislación. Pero también su administración ha generado buenas simpatías para su partido, y eso es ventaja en las urnas. Desde Tomás Gutiérrez, Jorge Soto y Alejandro González son las figuras masculinas, pero no se olvide que también están Lilia Gutiérrez y Edna Dávalos, apuntadas. Falta definir si la candidatura será de hombre o mujer.

II. PLAN B

Por otro lado, en Ramos Arizpe de Chema Morales también a nadie escapa de la mente que Raúl Xavier González regresó de donde andaba, como dice la canción. El expriista compitió una vez por la alcaldía y no le alcanzó, pero ahora algunos lo ubican como una apuesta de algún otro partido, si es que el PRI y la alianza se equivocan al escoger al futuro abanderado.

III. NO ESTÁN PREOCUPADOS

El tema de las falsas credenciales para votar, localizadas en La Laguna y utilizadas por menores de edad, ha levantado polvareda. Es un delito, pero además eran utilizadas por menores de edad para entrar a bares, en donde su ingreso está prohibido. El tema ha escalado al grado de llegar al Congreso de Lalo Olmos, incluso fue algo en lo cual el gobernador Miguel Riquelme ordenó se pusiera especial énfasis. A partir de la expedición de una credencial para votar falsa se pueden cometer un gran número de delitos. Lo sorprendente es que en el INE local de José Luis Vázquez no digan ni pío, y que a nivel nacional con Guadalupe Taddei no estén preocupados.

IV. INTENCIÓN DE VOTO

A como se ven las encuestas hasta ahora, Claudia Sheinbaum tiene la mayor intención de voto entre los mexicanos, pero muy pegadita está Xóchitl Gálvez, quien tuvo un salto impresionante gracias a La Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, empieza a pesar en el equipo de Xóchitl que AMLO se ocupe todos los días de ella, sobre todo porque en una de esas sale algo comprometedor.

V. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En La Laguna, en donde la participación de la gente en quehaceres de gobierno es más activa y existe mayor interés colectivo que en el resto de las regiones, se prepara una nueva Ley de Participación Ciudadana. De acuerdo con las organizaciones Política Colectiva y Consejo Cívico de las Instituciones (CIC) Laguna, de Marco Zamarripa, este proyecto empieza a socializarse a partir de hoy, con la presentación de los pormenores. Quizás antes de que termine la legislatura que encabeza Lalo Olmos el documento final llegue al Congreso. Coahuila es de las entidades que mayor facilidad tienen para que iniciativas ciudadanas puedan ser discutidas por los diputados locales.

VI. PIE CON BOLA

Los que siguen intratables con su plataforma para recopilar las firmas ciudadanas para sus aspirantes son los del Frente Amplio por México, entiéndase PRI, PAN y PRD. Parece que ni Marco Baños, el asesor principal, ha podido dar pie con bola en eso de la página web. Los trámites quedan inconclusos o simplemente no se pueden realizar. La única esperanza es que esto no sea un sesgo en la decisión final.

VII. CÁRCEL PARA ADVERSARIOS

Rosario de México, un spot −aparentemente publicitario de una obra más extensa−, es un video crítico de Rosario Robles hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusa de encarcelar a sus opositores y también de haber roto la promesa de cambio hecha para ganar la Presidencia de México. La exsecretaria de estado con Enrique Peña Nieto −tuvo a su lado a Javier Guerrero, ahora morenista−, y luego encarcelada por presuntos delitos en el manejo del dinero público, está libre y parece que quiere la revancha. Hace poco había anunciado que visitará las entidades del país con un mensaje de agradecimiento para quienes la apoyaron en prisión, pero parece que esto va más allá.

VIII. SIN LIDERAZGO

En Morena de Diego del Bosque no se visualiza un liderazgo estatal. La derrota de Armando Guadiana dejó al partido sin alguien que pudiera asumir el control político. Aunque los reflectores apuntan hacia La Laguna, la realidad es que todavía no se sabe si Guadiana dejará su capital político a la deriva. Quienes busquen asumir este vacío deberán cambiar la tónica de confrontación, porque parece que esto no gusta acá en estas tierras.

IX. DE LENGUA ME COMO UN TACO

Andrés Manuel López Obrador −todavía presidente de lo que queda de México− se comió un taco de lengua en La Mañanera en la nueva, pero ya favorita sección “Calumniemos a Xóchitl”. Hablando de que era una farsa lo de la mujer que se superó vendiendo gelatinas, cuestionó cómo hicieron aquellas personas que estudiaron en escuelas públicas y de repente, cuando tuvieron dinero, se mudaron a las Lomas... porque también hay quienes siendo presidentes decidieron no vivir en Los Pinos, por ostentoso, pero se mudaron a Palacio. Y así hay muchos casos de éxito en ciertas familias tabasqueñas. Es interesante la nueva programación de La Mañanera: pasa de exhibir periodistas no afines a políticos que están apostando a cambiar al país.