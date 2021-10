POLITICÓN: ¡QUEREMOS PASTEL!

I. ¡QUEREMOS PASTEL!

¿Y los fideicomisos? ¿Y las denuncias y pruebas de la corrupción? ¡Queremos pastel! Se cumple un año, de acuerdo con Marcelo Torres, ex presidente del Congreso Estatal, que la 4T arrebató a las entidades los fideicomisos, bajo el argumento de que había corrupción. Ya pasó un año y hasta ahora no hay pruebas exhibidas, mucho menos denuncias, y tampoco, por obviedad, alguien en la cárcel. Lo único cierto es que siguen faltando en los presupuestos de estados y municipios, pero también, que ese dinero fue a parar a los programas y obras de AMLO.

II. PURO SAN JUAN DIEGO

En la región Centro de Coahuila la cosa está que arde entre el gremio de los abogados. Acusan al fiscal Gerardo Márquez de ser light al actuar en contra de elementos de Secretaría de Seguridad. El asunto se remonta a un presunto caso de tortura por parte de agentes de una de las corporaciones estatales, contra un abogado y su cliente. Cierto o falso el asunto, la autoridad debe investigar, integrar una carpeta robusta de las indagatorias y que sea un juez quien determine si hay o no sanciones. Pero parece que la gente de Márquez hace como que la Virgen le habla.

III. SE VAN

En Torreón, de Jorge Zermeño, los reporteros andan contentos porque termina la administración y se irán el alcalde y su secretario particular, Jorge Torres. El particular se ha ganado a pulso el sobrenombre de “espía ruso”, porque gusta de llevar información sin sustento al edil, algunos los conocen como chismes. Pero eso no es lo peor, nomás por eso y cargarle el maletín al jefe, gana más de 50 mil pesos mensuales, un sueldo equiparable al del tesorero. Y luego dice Zermeño que no aumentó la nómina; en personal quizás no, pero en sueldo se sirvieron con la cuchara grande.

IV. PRIVATIZADO

Muy extraño y sospechoso lo que sucede en Parras, de Ramiro Pérez. Hay queja generalizada respecto al cobro -bastante alto- en el panteón Cipreses. Antes -alegan- sólo se pagaba una cantidad mínima por destapar y tapar la lápida, pero ahora la cifra aumentó considerablemente porque el panteón es de otra empresa. La duda es si el panteón es municipal o privado. Algunos recuerdan que efectivamente el cementerio era privado, pero también tenía muy bajos costos y fue vendido. El caso es que hay gente que alega que Casa Madero lo había donado, pero ahora resulta que no.

V. VERDE SERÁ

Siempre sí habrá Semáforo Verde en Coahuila. Llega con una semana de retraso de acuerdo al secretario de Salud, Roberto Bernal. Por este tema se están reactivando tanto los Subcomités Regionales, como la Mesa Operativa, a fin de avalar o desechar la propuesta de eventos y celebraciones populares, en octubre y noviembre. Sin embargo, la Mesa de la Salud, que es independiente a las autoridades sanitarias, pero con aval de médicos, recomienda no bajar la guardia. Incluso hay pronóstico de que el número de muertes podría elevarse otra vez, si no se cumplen los protocolos.

VI. UÑAS LARGAS

Los que andan con las uñas bien largas son los dirigentes de las organizaciones patito dedicadas a afiliar automóviles “chuecos”, es decir, ilegales. Tras el decreto de regularización anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, andan haciendo su agosto. Se supone que como en toda la administración y siendo congruentes, no habrá ni intermediarios, ni corrupción -ajá-, sin embargo, estas organizaciones están convocando a llevar la papelería para promover ahora que el decreto se extienda a todo el país. Total que parece que más que acabar, se está legalizando la corrupción.

VII. SIN CONFIRMAR

Quien se vio -por decir lo menos- bastante mal fue Jorge Alberto Salcido, subsecretario de Educación Básica. Ayer publicó en sus redes sociales un mensaje en donde lamentaba el “deceso” de su jefe Higinio González, sumándose a los rumores que habían circulado. Minutos después, Salcido tuvo que borrar el mensaje. Si bien hubo varios que mal informaron sobre la salud del Secretario de Educación, el caso de Salcido es relevante ya que al ser una autoridad se esperaría que corroborara la información. De acuerdo al último reporte, Higinio sigue luchando contra el COVID-19.

VIII. DOS POR UNO

Que la Canaco Saltillo, de Eduardo Dávila, hará una doble entrega de su presea. El año pasado, por la pandemia, fue imposible realizar el evento, ahora ya se tiene una fecha definida: 5 de noviembre. Como se dice, se van a matar dos pájaros de un tiro. Entre los galardonados con la Presea Canaco 2020 están Sergio Pérez, José Andrés Vázquez y Rutilo de la Peña. En tanto en la Presea Canaco 2021 están César Cantú García, José Cortés Ramón y Elvia Graciela Valdés Dávila. Todos reciben la presea en este orden: Medalla de Honor, Comerciante Distinguido y Perseverancia.