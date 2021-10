POLITICÓN: REAPARICIÓN

I. REAPARICIÓN

Luego del escándalo en que se vio inmiscuido en Torreón, el ministro lagunero de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez reapareció ayer, paradójicamente, en un evento de protección a los datos personales, específicamente en la Asamblea Global de Privacidad 2021, que alberga el INAI, y en la que participó como orador en la ceremonia de inauguración. Y es que Laynez, quien nunca admitió que iba ebrio al momento de ser detenido, argumentó que en el bochornoso proceso se reveló toda su información personal, violando sus derechos.

II. ¿COINCIDENCIA?

Quizá por eso, el Ministro, en su intervención, aludió a las “complicaciones” que aparecen cuando se da un trato ilegal a la información personal. Laynez dijo que en esta era de “globalización instantánea”, una vez liberados los datos, no hay marcha atrás y no es posible resarcir el daño. Por eso opinó que es esencial la función de los órganos reguladores como el INAI y que se requieren medidas preventivas, más que reactivas. Cualquier parecido con su vivencia ¿es mera coincidencia?

III. FIESTA

Donde hubo fiesta fue en el PRI Coahuila, que lidera Rigo Fuentes, ya que en Morena, Fernando Hernández en compañía de algunos morenos comarcanos como Antonio Castro, Nancy Cuevas y Juan Carlos Reyes, este último del SNTE, entre otros, arrancaron el trabajo de los comités de defensa del partido presidencial. El tema es que se atrevieron a poner a Hernández, autor de los fracasos en 2020 y 2021, como coordinador. Con esa “estrategia”, los malquerientes y resentidos de Morena, dicen que es mejor olvidarse de la alternancia. ¿De plano así anda la cosa?

IV. GÉNERO

Anote que el rector de la UAdeC, Salvador Hernández Vélez, entregó ayer, por primera vez en la historia de la institución, el primer título profesional con perspectiva de género, posibilidad disponible desde el 6 de septiembre pasado en la titulación de licenciatura y posgrado, para hacer visible que quien se está titulando es una mujer y no un hombre. Fue una alumna de Torreón quien obtuvo el grado de licenciada en Relaciones Humanas de la Escuela de Ciencias de la Comunidad.

V. REPARTICIÓN I

Y pasando a escribir líneas azules, ayer sesionó “discretamente” el Consejo Estatal del PAN que aún preside Chuy de León. En la encerrona se acordó instalar el Comité de Elecciones que presidirá Ernesto Saro y, además, se fijó el 19 de diciembre como fecha casi definitiva para la elección del nuevo Comité Directivo Estatal panista. Los asegunes, es que en la citada sesión se habló de la “amenaza” de grupos panistas de pugnar ante el CEN de convertir en delegación al comité local si el candidato, o más bien candidata a la presidencia del partido, no es de unidad.

VI. REPARTICIÓN II

Los panistas fueron más allá y propusieron a la monclovense Elisa Maldonado como la “más viable” para tomar las riendas azules, pero no conformes con eso, repartieron la secretaría general para Gerardo Aguado y la tesorería para Juan Carlos Terrazas. Maldonado es gente del alcalde electo de Monclova, Mario Dávila, quien hoy por hoy es quien lleva lleva la voz cantante en el panismo estatal. En la repartición le darían, ahora sí que las migajas del PAN, a Saltillo.

VII. ALGO PASA

Algo pasa con la gente de Bienestar. Mientras en Saltillo no daba pie con bola por el inicio de la vacunación contra el COVID-19 en menores con factores de riesgo, en Piedras Negras y Monclova, las delegadas regionales daban santo y seña de lo que se iban a hacer y el número de menores a vacunar. Ya no se sabe si el delegado Reyes Flores trae la brújula desorientada o a su jefa de prensa, Fernanda López, se le hace bolas el engrudo. Tuvieron que entrar los de la Secretaría de Salud estatal a enderezar el entuerto. “Con esas ayudas, mejor ni estés”, dijo aquel.

VIII. CAMISETA

Luego de que no ha sido tomado en cuenta en los últimos meses, ni para una alcaldía ni para una curul federal, el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Saracho, no se quita la camiseta y se la ha pasado platicando con alcaldes electos acerca de proyectos para obras de combate a la pobreza y para los que se buscan mezclas de recursos estatales y municipales. El acuñense no pierde la esperanza de que en tres meses o menos lo tomen en cuenta para otro encargo. Veremos.

IX. EXPLICACIÓN

Para los que no tienen muy claro de qué se trata la regularización de vehículos de procedencia extranjera, el gobernador Miguel Riquelme dio en Torreón una explicación de lo que enfrentará Coahuila con este asunto. Dijo que es más valioso el fomento a la inversión y generación de empleo, que los 320 millones de pesos que podrían recibir los municipios para programas de bacheo por la regularización de “chocolates”. Y es que ya tres empresas extranjeras cancelaron su instalación en Coahuila por el mensaje de incertidumbre que envió dicho decreto presidencial.