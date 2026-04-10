POLITICÓN: Región Sureste reafirma su liderazgo automotriz en el Stellar Autofest

I. CON LA FRESCA Tras dos semanas de vacaciones –apenas para reponerse de las extenuantes jornadas de trabajo que desarrollan–, hoy regresarán a sesionar en pleno quienes nos representan –es un decir– en el Congreso de Coahuila. Y para sorpresa de nadie, en el orden del día de la sesión de hoy no figura la discusión de la minuta remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que encabeza la panista Kenia López Rabadán, y contiene el denominado “Plan B” impulsado por el oficialismo. Y es que, como se adelantó ayer en este espacio, los 17 votos mínimos requeridos para que la reforma constitucional quedara avalada se reunieron en tiempo récord. II. BALAZO EN EL PIE Y aunque lo anterior no impide que el Congreso local emita su voto, pues aquí parece que mejor se pondrán a trabajar en las reformas a la legislación electoral local a que obliga el Plan B. Por cierto: en Coahuila los principales perjudicados serán los morenistas que hoy, debido a que en la elección de 2024 el partido quedó en segundo lugar, se les asignó la mayor parte de las sindicaturas de primera minoría, las cuales ya no existirán en la próxima elección...

III. PARA TODOS TIENEN... Lo que sí habrá hoy en el recinto, donde pastorea la tricolor Luz Elena Morales, será una auténtica lluvia de exhortos a los 38 gobiernos municipales. Se nota que todo mundo anda en campaña... y que la imaginación no da para mucho en estos días en que todo mundo está obligado a guardar silencio, pero se las arregla para hacer ruido. Cinco “respetuosos exhortos” –de dulce, de chile y de manteca– fueron incluidos en el orden del día y serán discutidos hoy en tribuna. ¿Y de qué van? Pues de pura cosa importante: que regulen el estacionamiento en la calle; que inspeccionen clínicas que ofrecen servicios estéticos; que revisen el drenaje... IV. ¿Y LA LANA, APÁ? Como dicen los clásicos cuando se le encarga algo a quien va de viaje: si nuestros diputados remitieran sus llamados a misa... ¡perdón!, sus exhortos anotados –aunque fuera a mano– en una ficha de depósito que le permitiera a los gobiernos municipales hacerse cargo de las ocurrencias... ¡perdón de nuevo!, de las ideas de mejora de nuestros legisladores, pues tal vez pasaría algo después de que debatieran y votaran... Por cierto, ¿alguien llevará un censo de los exhortos que emite el Poder Legislativo? V. INDEPENDIENTES En la sesión de ayer del Instituto Electoral de Coahuila ( IEC ) se aprobaron dos candidaturas independientes que lograron reunir el respaldo ciudadano requerido para aparecer en la boleta. En el distrito 02, con cabecera en Piedras Negras, Masías Menera Sierra superó la meta con 2 mil 569 apoyos. Mientras que en el distrito 04, cuya cabecera es San Pedro de las Colonias, Mario Alberto Córdova Hernández logró reunir 2 mil 179 firmas, apenas por encima del umbral exigido. Dos casos que logran pasar a la siguiente etapa y que mantienen viva la figura independiente, aunque cada vez más acotada frente a las estructuras partidistas.

VI. CAMBIO A LA NADA El contraste lo dio el caso del distrito 10, uno de los que tiene como cabecera a Torreón. Allí, Luis Alberto Barajas Trejo apenas reunió 23 firmas de las más de 2 mil que requería. Sin embargo, nos comentan que más que un intento fallido se trató de un cambio de ruta. Según ha trascendido, Barajas habría sido reclutado por el partido de nueva creación “Nuevas Ideas” y ahora estaría operando para impulsar el voto. Aunque, según comentan algunos, la nada e irse a Nuevas Ideas... son dos nadas. VII. NOCHE EN CDMX El gobernador Manolo Jiménez se reunió ayer por la noche en la Ciudad de México con los alcaldes Javier Díaz, de Saltillo, y Tomás Gutiérrez, de Ramos Arizpe. Los tres acudieron al evento “Stellar Autofest”, organizado por la automotriz Stellantis, en el que la armadora presentó su portafolio de marcas y próximos lanzamientos estratégicos. La presencia de los gobernantes no obedece sólo a protocolo y cortesía; nos dicen que responde a la relación estrecha entre empresa y gobierno para generar condiciones de desarrollo, operación y certeza en una industria clave para la región. VIII. VENTANA ABIERTA En el evento, nos cuentan, el alcalde Javier Díaz destacó que Saltillo concentra plantas de ensamble de motores y camiones, además de nuevas naves industriales en Derramadero. Habló también de indicadores que colocan a la ciudad en los primeros lugares en competitividad, formalidad laboral y seguridad, elementos que han sido constantes en su narrativa. En un entorno en el que se habla de inversión, expansión y futuro, aprovechó el espacio para mostrar a Saltillo y a la región como uno de los destinos más sólidos del país.

IX. CRUCE DE ESCENAS La reunión entre la artista monclovense Susana Zabaleta y el fiscal general Federico Fernández no pasó inadvertida. Y es que más de uno se preguntó cómo logró el fiscal sentarse con la actriz, conocida por su postura crítica hacia la clase política, especialmente en Coahuila. La imagen, además, provocó todo tipo de lecturas: desde quienes preferirían ver a un fiscal lejos de la farándula, hasta quienes ven en estos encuentros una forma de acercarse a la gente. Otros, más irónicos, dicen que quizá fue fácil el entendimiento... entre colegas. Porque, aseguran, el fiscal también tiene su lado artístico y ese andar en la “artistiada” facilita este tipo de encuentros.