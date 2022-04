POLITICÓN: REPARTIR DINERO

I. REPARTIR DINERO

Para el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Enrique Martínez y Morales, si un gobierno regala dinero, para que la gente salga de la pobreza, es tanto como entregar títulos o certificados y diplomas sobre su preparación académica, sin tener los conocimientos: no servirá de nada. Está clarito que va dedicada a la 4T. Entrega millones y millones de pesos en programas sociales, pensiones y otros programas dedicados a combatir la pobreza. Pero los números hablan por sí solos, porque el Coneval en su más reciente evaluación determinó que, por el contrario, la pobreza en México aumentó.

II. INCAPAZ

Qué difícil situación atraviesa Samuel García en Nuevo León. Toda la gente se olvidó que detuvo a “El Bronco” Jaime Rodríguez, para poner el ejemplo de legalidad y fin a la corrupción, pero los dos problemas que enfrenta le voltearon el chirrión por el palito. La desaparición de mujeres y la localización de algunas sin vida, además de la falta de agua, hace que parezca un gobierno incapaz, y lo es.

III. ¿ACUERDOS?

La justicia -dicen- no deja de sorprender en Coahuila. Ayer un policía municipal de Saltillo fue sentenciado a nueve años por el asesinato de un menor en la colonia El Tanquecito. El policía, alegó siempre la defensa de la víctima, llevaba una clara ventaja porque el menor ni siquiera portaba arma de fuego o arma blanca, por lo cual no había clara amenaza contra la integridad del oficial. Aún así la sentencia, para muchos, fue poca. Recientemente un agente de la Fiscalía General, de Gerardo Márquez, quedó en libertad, no obstante estar involucrado en la muerte de un migrante. ¿Qué clase de acuerdos hay entre el Poder Judicial, sus jueces, y los servidores públicos de seguridad?

IV. BORRAN LA TORTURA

Y qué decir -siguiendo con la impartición de justicia- de los temas de tortura, esos ni existen, están borrados del mapa. Hay más de 300 denuncias, pero no hay sentencias, y en cinco años no se ha presentado ante un juez a un autor de tortura. No se puede tapar el sol con un dedo. ¿Y la Comisión de los Derechos Humanos,de Hugo Morales? Bien gracias, tampoco para ellos existe la tortura.

V. LA CULTURA COMO CARGA

Varias bibliotecas públicas han desaparecido, cambiado de lugar o bien visto reducido su espacio. Por el mismo fenómeno parece que van las librerías. El coordinador General de Bibliotecas, Gustavo Cantú Castañeda, gente muy cercana a los líderes coahuilenses en el SNTE, consideró mover de sitio la Librería “Carlos Monsiváis”, ubicada frente a la Alameda de Saltillo. Al parecer, y sin que esto sea definitivo, esta institución seguirá ocupando el mismo emblemático edificio. Sin embargo, todo hace indicar que la cultura parece una pesada carga al presupuesto. Incluso hay quienes piensan que ya es tiempo de regresar el edificio de Hidalgo y Juárez a la Secretaría de Cultura, si lo que quieren es ahorrar.

VI. ¿JUSTICIERO?

En Ramos Arizpe detuvieron por segunda ocasión -pero ahora se quedó “guardado” en prisión- a una persona que se dice justiciero, identificado como Romeo “N”. El asunto es que la gente que lo sigue por redes sociales quiere hacer manifestaciones bloqueando algunos bulevares, pero de Saltillo. La persona en mención tiene dos denuncias, ambas por allanamiento de morada, en dos diferentes colonias, y robo. Quiere hacer justicia por su propia mano, dice, pero se le olvida que hay una Ley para todos.

VII. ATRAPADA EN EL RENCOR

La alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, le está dando al traste a su municipio, al tomar asuntos de la pasada elección de manera muy personal, pero llevándose de encuentro el desarrollo económico de la región. Resulta que le negó el permiso para la Feria Ganadera, que por años se ha llevado a cabo en Múzquiz. El origen del desencuentro es que Apolinar Guajardo, líder de los ganadores, y todos los integrantes de la agrupación, dieron su apoyo al ex candidato del PRI, Héctor García. Pero a Tania eso no se le olvidó. Los ganaderos optaron por llevarse su fiesta, y la derrama económica a Sabinas, en donde sí fueron bien recibidos.

VIII. CRUZ

Quien se reportó desde Viesca fue el rector de la UAdeC, Salvador Hernández Vélez. El lagunero compartió en sus redes sociales que integrantes del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico apoyaron a la señora María Sandoval con un nuevo Madero para la zona serrana. Los universitarios sudaron la gota gorda al recorrer 1.7 kilómetros, mientras subían cerca de 210 metros de altura, para llevar esta cruz. Todo esto anticipándose a la celebración de la Santa Cruz, del próximo 3 de mayo.

IX. NO DESPEGAN

Algo tendrán que hacer Luis Gerardo “El Yayo” García Martínez, director de Servicios Estatales Aeroportuarios, y Claudio Bres, secretario de Economía, porque van dos años y los vuelos comerciales desde Saltillo a la Ciudad de México, nomás no se reactivan. Ni pensar entonces que vuelvan los vuelos comerciales hacia Texas, como sucedía antes. Se supone que la región Sureste tiene un dinamismo económico bastante amplio, pero siguen faltando los vuelos comerciales, sobre todo para negocios. Las aerolíneas alegan la cercanía del Aeropuerto de Monterrey, con variedad de vuelos a Toluca y la Ciudad de México, y que representan una dura competencia.