Incomodan a Morena nacional críticas de Hurtado a la 4T

Incluso, consejeros nacionales de la 4T advierten que tal vez el actual diputado esté pavimentando su salida de Morena y por eso intente dinamitarla desde adentro.

La dirigencia nacional de Morena se encuentra molesta, por decir lo menos, con el legislador local Alberto Hurtado por sus desfavorables declaraciones sobre el partido y sus liderazgos.

Otros, en cambio, consideraron que el legislador hace bien en defender a Morena de políticos arribistas, pendencieros y sin dignidad.

Y es que Alberto no se ha guardado nada a la hora de tener un micrófono enfrente y, apenas concluyó la elección a diputados locales, acusó a la dirigencia de dejarlos solos y abandonados.

La sincera y controversial declaratoria fue expuesta en la Ciudad de México por el legislador federal del PRI, Rubén Moreira, lo que provocó la irritación de la dirigente, Ariadna Montiel.

El martes pasado, Hurtado solicitó al CEN de Morena desestimar la alianza política con el PT en las elecciones del 2027, por considerar que ese partido no suma electoralmente, pero sí resta.

Duras palabras, sin duda, las emitidas por el legislador morenista, en un delicado momento de la Cuarta Transformación en Coahuila, que pone en evidencia su incomodidad con el partido.

¿Apoyará Ceci Guadiana estas declaraciones?

¿Será indicación de la senadora que Beto hable contra Morena y el PT?

Como dijo el Monje loco, nadie sabe, nadie supo...

BIENESTAR RESPONDE

El programa Bienestar para adultos mayores es un programa social con la responsabilidad directa de entregar las tarjetas de pensión a las personas indicadas y ahí concluye su labor.

Así lo manifestó ayer el delegado del Bienestar en la Región Centro, Pepe Erives, al aclarar que lo que suceda después con el beneficiario y su familia no es incumbencia de esta dependencia.

“A nosotros como Bienestar toca apoyar a los adultos mayores a gestionar su pensión y entregarles la tarjeta, pero en lo que luego ocurra no tenemos autoridad ni responsabilidad”, dijo.

Y es que el Congreso local emitió el lunes un exhorto a la Secretaría del Bienestar, para dar asesoría legal a adultos mayores, víctimas de familiares que les roban la tarjeta y la pensión.

Pepe Erives reconoció que pueden existir muchos casos de este tipo, pero alegó que no hay un ordenamiento legal para que Bienestar intervenga, pues su labor es estrictamente social.

Vale la aclaración...

¿QUIÉN POMPO?

Anda fuerte el run run de que la larga estancia de la regidora saltillense Ale Salazar en Europa se financió merced a trabajos ocasionales de fámula en los países que visitó.

Y es que nadie en Morena se explica que el periplo europeo de su compañera dure ese largo tiempo, conociendo lo costoso que es recorrer tantos países en varias semanas.

Según los representantes de la 4T en Coahuila, solo la senadora Cecilia Guadiana tiene la capacidad financiera y riqueza conocida para realizar un viaje de placer de semejante duración.

Ale Salazar pidió licencia al cargo de regidora el pasado 24 de febrero de este 2026 para contender por una diputación y desde entonces que no regresa al ayuntamiento sarapero.

Compañeros de la 4T de Ale dicen conocer que la ex candidata a diputada local no tiene una posición económica que le permita estos lujos, por lo que presumen a lo mejor se sacó la lotería.

La otra es que haya logrado un intercambio de hospedaje y comida en Europa a cambio de publicidad en sus redes sociales, pues es una exitosa youtuber.

Puede ser...

60 Y CONTANDO...

El alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, anunció ayer el recorte de 60 empleados municipales que cobraban por honorarios.

Riquelme Solís destacó que conforme se designe a nuevos directores de área, se ampliará el despido de trabajadores para aligerar la nómina municipal.

Sin ánimo de intrigar, va desde aquí una pregunta para el edil lagunero, sobre la identidad de los 60 empleados:

¿Son los trabajadores de la notaría pública y del rancho tipo Yellowstone de la familia Cepeda?

Es pregunta, conste...

HOTEL EN VEREMOS...

En Múzquiz, la clase política y empresarial mira con malos ojos la suspensión de la construcción del hotel que anunció en su momento el diputado plurinominal en receso, Tony Flores.

Con un costo aproximado de 300 millones de pesos, el hotel de lujo, propiedad de Flores Guerra, parece quedará solo en proyecto, pues los trabajos están suspendidos a pesar de su aprobación.

Según empresarios del pueblo mágico, la obra pudo ser suspendida por Tony, al percatarse que el terreno adquirido es una zona de fácil inundación, sin drenaje y carente de servicios primarios.