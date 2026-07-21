FINA 2026 arranca la actividad de su segunda semana con ópera, rap y cine en Saltillo

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    FINA 2026 arranca la actividad de su segunda semana con ópera, rap y cine en Saltillo
    La Compañía de Ópera de Saltillo presentó este lunes la primera función de ‘Carmen’ como parte de la programación del FINA 2026; este martes será la segunda. CORTESÍA

El festival mantuvo eventos simultáneos en diferentes foros y centros culturales de la ciudad; la más nutrida asistencia fue en la presentación de ‘Carmen’

La Compañía de Ópera de Saltillo presentó este lunes la primera de dos funciones de la ópera “Carmen”, dentro de la programación del Festival Internacional de las Artes FINA 2026, en una jornada que reunió a cientos de asistentes en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler y que también incluyó actividades culturales en espacios comunitarios de la capital coahuilense.

La puesta en escena contó con la participación de la Orquesta Filarmónica del Desierto, bajo la dirección concertadora de Alejandro Reyes Valdés y con Rennier Piñero como director escénico. La obra de Georges Bizet es una de las piezas más conocidas del repertorio operístico. Este martes se llevará a cabo la segunda función.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/fina-saltillo-2026-impulsa-la-inclusion-a-traves-del-arte-con-el-proyecto-incluyarte-CC22203221

Mientras en el principal recinto cultural de la ciudad se desarrollaba la función de ópera, el FINA 2026 mantuvo actividades paralelas en otros puntos de Saltillo.

Entre las actividades programadas dentro del festival, también destacó el Taller de Poesía y Escritura aplicada al Rap, impartido por Bizor Azufre en el Centro Comunitario Mirasierra, dirigido a adolescentes y jóvenes interesados en el rap y la cultura hip hop

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Dentro del festival FINA 2026, también destacó este lunes el Taller de Poesía y Escritura aplicada al Rap CORTESÍA

Según el programa oficial, esta actividad se realiza en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social y la Dirección de Centros Comunitarios, y continuará hasta el 23 de julio.

La agenda también incluyó en el Centro Comunitario Virreyes la Antología del taller de escritura biográfica libro de vida tomo II “Historias que nos nombran”, impartida por Laura Luz Morales. A la par, en la Sala Emilio “Indio” Fernández se proyectó la película “París, te amo” como parte del Ciclo de cine francés.

Con esta combinación de ópera, talleres y cine, el FINA 2026 mantuvo una programación descentralizada que buscó llevar actividades tanto a recintos consolidados como a espacios comunitarios.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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