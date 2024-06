POLITICÓN: San Juan de Sabinas, la primera visita de la presidenta electa

I. PRIMERA GIRA

La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum acompañará hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador en la visita que realizará a la Región Carbonífera de Coahuila, durante la cual se reunirá con las familias de los mineros fallecidos en la trágica explosión de Pasta de Conchos. Así, el municipio de San Juan de Sabinas se convertirá en el primero de todo el país que visite la ganadora de las elecciones del pasado domingo 2 de junio. No es poca cosa y no debería ser un dato simplemente anecdótico pero eso, claro, depende de las autoridades estatales y municipales que deben hacer el papel de anfitriones.

II. OPORTUNIDAD

Tampoco es que sea una gira festiva, pues el motivo del encuentro en Coahuila tiene que ver con una tragedia que, aun cuando es lejana en el tiempo, está muy viva y sigue generando reacciones que pueden echar a perder cualquier charla entre líderes políticos. Sin embargo, también hay en la ocasión elementos para establecer compromisos entre los gobiernos federal y estatal que impliquen trabajar largamente en paz durante los próximos años.

III. SINCRONIZACIÓN

Los que deberán sincronizar hoy sus relojes con precisión milimétrica son los encargados de la logística del gobernador Manolo Jiménez Salinas, pues a las 9:55 de la mañana debe estar arrancando el mensaje que dirigirá a los presidentes de los tribunales superiores de justicia del país, en el encuentro que sostendrán hoy en Parras de la Fuente, y a las 12:30 del día se espera que se encuentre en la Unidad Deportiva de Nueva Rosita, donde el Presidente en funciones y la presidenta electa encabezarán el encuentro con las familias de los mineros muertos en Pasta de Conchos.

IV. PRIMERA PARADA

Y es que hoy se congestionó la agenda en la entidad, pero el mandatario estatal hará un esfuerzo por cumplir con todos. Por un lado, con el titular del Poder Judicial, Miguel Mery, quien recibe a sus colegas del resto del país y, por el otro, con quien a partir del primer día de octubre próximo ocupará la titularidad del Ejecutivo federal. Y ni modo de quedar mal, cuando el de Coahuila es el primer gobernador con el cual se reunirá formalmente la presidenta electa.

V. RIGOR I

La agresión a un elemento uniformado tiene que ser castigada con todo rigor. No hay margen para la discusión en este aspecto, pues de lo contrario corremos el riesgo de que lo ganado en materia de seguridad se pierda. Lo anterior viene a cuento a propósito de la agresión que sufrió la madrugada de este jueves un integrante del Grupo de Reacción Sureste al acudir a una colonia del nororiente de Saltillo, luego de recibir un reporte sobre venta de drogas. De acuerdo con las versiones difundidas, al llegar al lugar los uniformados al mando de Miguel Ángel Garza Félix fueron recibidos “a machetazos” por vecinos del lugar.

VI. RIGOR II

En la confrontación con los agresores, un integrante de la corporación fue lesionado en una mano y ayer se reportaba que había perdido un par de dedos. El agresor fue arrestado y en las próximas horas el asunto será judicializado por la Fiscalía General de Coahuila. Cabría esperar que la investigación sea pulcra y se deslinden las responsabilidades que a cada quien correspondan, pues de que se registraron delitos en el episodio, no cabe duda.

VII. ¿MÁS VALE TARDE?

No está usted para saberlo, pero la morenista Paloma de los Santos, para mejor referencia candidata a la alcaldía de Acuña, al final sí presentó su declaración de situación patrimonial ante el IEC. Fue la última de los 173 aspirantes a alcalde de la entidad en hacerlo, pero pues más vale tarde que nunca. Y como le informamos aquí, la derrotada aspirante había dicho en su momento que no quería declarar sus ingresos, “por temor” a ser víctima de la inseguridad, pues se trata de números muy abultados. Sin embargo, de acuerdo con su propia declaración, los ingresos relevantes, en realidad, no son los suyos sino los de su pareja.

VIII. PUDOR

Y es que la candidata declara que ella tiene ingresos por apenas 20 mil pesos al mes, pero la caja registradora de su cónyuge suma, en el mismo período, medio millón de pesos, además de poseer propiedades y cuentas bancarias en el extranjero. Tampoco es que se trate de cantidades estratosféricas o que provoquen la envidia entre quienes tienen fortuna personal importante. Tal vez lo que le ocurría es que no quería parecer demasiado “fifí” siendo militante de la cuatroté...

IX. ÁREAS PÚBLICAS

Una asignatura que debería formar parte de la agenda de transición entre la administración de Chema Fraustro y el futuro gobierno de Javier Díaz es la relativa al censo de los espacios públicos. Y es que no son pocos los casos en los cuales una persona decide que puede apropiarse de un pedazo de terreno que forma parte de la propiedad colectiva... porque calcula que nadie va a hacer nada al respecto. Valdrá la pena por ello que, a la hora de traspasar el mando, quede muy claro cuáles son las áreas de uso común que la nueva administración tiene que continuar preservando para el disfrute colectivo... no vaya a ser que en la transición se pierdan algo.