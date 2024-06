POLITICÓN: Redefine Claudia el Plan C de AMLO... o al menos eso dice diputado electo. ¿Realidad o mero borregazo morenista?

I. ¿REDISEÑANDO?

Con la novedad de que Claudia Sheinbaum giró instrucciones a su equipo para “reescribir” el “Plan C” que el presidente López Obrador envió en febrero pasado al Poder Legislativo federal y que plantea, entre otras cosas, que jueces, magistrados y ministros de la Corte sean electos por voto popular. O por lo menos eso asegura el diputado federal electo Antonio Castro, quien algunas conexiones tendrá dentro del equipo de la virtual Presidenta Electa, o formará parte de algún grupo de WhatsApp en el cual se comparte la información del plan de vuelo de la cuatroté de aquí a la toma de protesta.

II. ¿O CAMUFLAJEANDO?

Será el sereno, pero el buen Tony afirma que no será el documento remitido por López Obrador al Congreso, el pasado mes de febrero, el que se discuta cuando arranque la Legislatura de la que él formará parte. La historia suena lógica, pero también suena a que podría ser sólo un borrego para tranquilizar a quienes el arrollador triunfo de Morena les arrebató el bienestar... Habrá que seguir atentos al desarrollo del culebrón.

TE PUEDE INTERESAR: Ni PRI ni PAN pueden hacerse las víctimas por la sobrerrepresentación de Morena... ¡cuando la tuvieron la usaron y a su favor!

III. UN AVANCE...

Casi dos décadas −y mucho dinero gastado− después, el equipo encargado del rescate en Pasta de Conchos confirmó la localización de los primeros restos humanos en la mina que colapsó tras la explosión del 19 de febrero de 2006. El hallazgo, que ocurre a unas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador visite la Región Carbonífera para reunirse con las familias de los mineros fallecidos, seguramente le dará al mandatario para ponerle palomita al compromiso de localizar los cuerpos... aunque eso no vaya realmente a ocurrir antes de que concluya su sexenio, como tampoco ocurrirá que haya justicia.

IV. INSUFICIENTE

Y es que el rescate de los restos de los mineros debería implicar, sobre todo, que los procesos penales en contra de los responsables de la tragedia puedan sustanciarse y se imponga el castigo que merecen las muchas negligencias en las cuales incurrieron, de un lado, la empresa Grupo México y, del otro, múltiples servidores públicos. Esa parte, por desgracia, sigue estando muy lejana y acaso nunca llegue.

V. NI CON ASESORES

Ignorancia o distracción, pero sorprende que el aún presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Rodrigo Germán Paredes Lozano, no tenga claro que un partido estatal solamente puede perder el registro en las elecciones de diputados. Nos dicen que Paredes ha puesto su atención en configurar los supuestos para iniciar la pérdida de registro de Unidad Democrática de Coahuila (UDC), cuyos votos no suman al menos el 3 por ciento, a nivel estatal, en las recientes elecciones. Su vasto grupo de asesores debería explicarle que las elecciones municipales no se toman en cuenta para ello. Pero lo más extraño, se dice, es el interés que muestra en el caso.

TE PUEDE INTERESAR: Empezarán cuatro organizaciones de Coahuila asambleas para convertirse en partidos políticos

VI. TIC-TAC... TIC-TAC

Pícaros observadores advierten, sin embargo, que habrá que ver si le da el tiempo para concretar sus intenciones porque es cuestión de tiempo para que los procedimientos que le han abierto en el Instituto Nacional Electoral (INE) se reactiven y la noche se le venga encima, pues lo que se busca es su remoción del cargo. Habrá que seguir de cerca el desarrollo de los acontecimientos y ver si, como se rumora, sus días al frente del IEC están contados.

VII. ZOPILOTEAR

Desde la mismísima Secretaría de Salud, edificio en el cual son muy comunicativos, nos hacen notar que, si bien el titular de la cartera, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, tiene que hacerse cargo de los errores y las insuficiencias, entre ellas el deterioro de ciertas variables epidemiológicas que ayer le comentamos aquí, es necesario tener en cuenta que, literalmente, “está rodeado de zopilotes” que más que un compromiso con la salud pública están dominados por sus ambiciones personales y, en su obsesión de conquistar el despacho principal de la Secretaría, no hacen nada para mejorar la realidad e incluso “colaboran” para que empeore.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Murió por otra causa’... Jorge Alcocer arremete contra la OMS sobre muerte de mexicano por supuesta gripe aviar

VIII. ZANCADILLAS

Si lo que se comenta es cierto, ya no estaríamos hablando solamente de la consabida “grilla” que existe en toda dependencia pública y, de cierta forma, es inevitable, sino de un auténtico sabotaje que podría dar lugar al establecimiento de responsabilidades hasta de carácter penal. Valdría la pena por ello que la secretaria de Fiscalización, Elma Marisol Martínez González, se activara y pusiera atención al caso porque, así como lo cuentan, parece grave.

IX. SOBRIEDAD

Suele decirse que las derrotas enseñan más −mucho más− que las victorias y por ello hay que estudiarlas con detalle para identificar lo que falló y evitar que vuelva a ocurrir en el futuro. De la lección, nos dicen, se están haciendo cargo en el tricolor a propósito de los adversos resultados en el Distrito 7, donde compitió Jaime Bueno Zertuche. La ventaja que, nos dicen, tienen en el búnker de Coss para lograr extraer algo positivo de este episodio es que el exaspirante ha mostrado la entereza y humildad suficientes como para participar en el proceso de reflexión con seriedad y madurez, algo que es de reconocerse.