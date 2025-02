POLITICÓN: Se convierte Piedras Negras en un ducto sobre ruedas

I. ¡OJO AHÍ!

Desde la Casa de los Lobos nos hacen notar un aspecto crucial relacionado con el comentario vertido aquí ayer, respecto de la inmaculada nota otorgada por la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública de la UAdeC correspondiente al año 2023: tal hecho habría sido imposible si los actuales funcionarios de la máxima casa de estudios de Coahuila, encabezados por Octavio Pimentel Martínez, no hubieran actuado con diligencia, profesionalismo y eficacia para solventar, en tiempo y forma, las múltiples observaciones realizadas a la referida cuenta pública.

II. INSTITUCIONALIDAD

Imposible negarlo: ahí tiene un punto irrebatible la actual administración rectoral. Porque, aun cuando se trate de un tema absolutamente institucional, los actuales responsables de la administración pudieron, tranquilamente, dejar correr los plazos y no esforzarse mucho por enderezarle las cuentas a sus antecesores. Bien pues por la decisión -profesional, a no dudarlo- de poner por delante el interés institucional y no el contenido de la cavidad visceral.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Conflictos, favoritismos y fracturas, no todo marcha de maravilla en la Fiscalía de Coahuila

III. DEFENSA I

Qué afán de la cuatroté -o de los que buscan a toda costa congraciarse con el actual Gobierno Federal- por intentar “convencernos” de que los narcotraficantes mexicanos no pueden ser categorizados como “terroristas”. Y para muestra ahí está la clase magistral que ayer impartió Ricardo “El Tigre” Mejía Berdeja para “probar” que las actividades realizadas por los cárteles que actúan en el territorio nacional no encuadran en el concepto de terrorismo... ¡porque no tienen motivaciones religiosas!, tal como ocurre con algunos grupos islamistas de carácter extremista como los que perpetraron el atentado contra las torres gemelas en 2001.

IV. DEFENSA II

Poco parece importar, desde la óptica del legislador petista, que la actividad criminal desplegada por los grupos a los cuales Estados Unidos y Canadá han categorizado como terroristas se dediquen -desde hace mucho tiempo, por cierto- a “aterrorizar” a la población del país. Porque lo importante no es que el terror sea la esencia del terrorismo, sino que... que... que... pues que los cárteles mexicanos no son extremistas islámicos... o algo así.

V. JUSTICIA LABORAL

Por fin se hizo justicia: 10 maestros del programa de inglés del Sistema de Educación Básica de Coahuila lograron su jubilación con el reconocimiento de toda su antigüedad, incluidos los años en los que trabajaron al amparo de contratos temporales. Osvaldo Aguilar Villarreal, titular de la Dipetre, confirmó que la reforma permitió validar ese tiempo, lo que antes era impensable. Pero la historia no termina ahí: hay otros 460 maestros en la misma situación que podrán iniciar el proceso. Años de incertidumbre llegan a su fin gracias a una modificación que, aunque tardía, hace justicia a quienes le apostaron a la educación.

VI. ACIERTO

Este logro no fue casualidad: en el camino hubo decisiones que no cualquiera hubiera tomado. Toño Gutiérrez en Finanzas y Óscar Pimentel en Gobierno decidieron asumir el costo político y económico de hacer valer el derecho de los maestros, aun cuando implicaba un impacto relevante al presupuesto. En tiempos en los que muchos prefieren hacerse de la vista gorda se optó por hacer frente a la situación. Como dicen los que saben: hay veces que lo correcto y lo conveniente no van de la mano y en este caso se actuó correctamente.

VII. GUERRA DEL BACHEO

La batalla por demostrar quién trabaja más en las calles sigue dando de qué hablar. Ahora fue Álvaro Moreira -el ‘peque’ de la dinastía- quien subió a redes un video en el cual, junto al regidor Mario Mata, presume las obras de pavimentación y bacheo del alcalde Javier Díaz. La necesidad es real: Saltillo requiere con urgencia atención en sus calles. Pero más allá del mensaje, los observadores agudos notaron un detalle en el discurso de Mata -quien, por cierto, fue parte de la administración anterior que dejó las calles como queso gruyere-: ahora, el regidor intenta subirse al carro del rescate urbano...

VIII. HERIDA ABIERTA

Mata no pudo evitar lanzarse contra “un politiquillo” que, según él, “apenas lleva una cuadra bacheada”. No hace falta ser genio para saber a quién se refiere, pero el mensaje es claro: le incomoda que otros hagan lo que ellos no hicieron. Lo irónico es que quienes heredaron calles destrozadas ahora presumen estar solucionando el problema con recursos que siempre tuvieron. Ahora, la batalla es por el control de las narrativas y en el ciberespacio... y no está claro quién vaya ganando.

IX. DUCTO SOBRE RUEDAS

Por la carretera 57, nos cuentan, se registra a diario un desfile de pipas cargadas de diésel y gasolina que se vende sin factura y a precio de ganga a los gasolineros formales. El negocio, que dicen tiene santo patrón, ha convertido la vía en un ducto sobre ruedas y a Piedras Negras en su patio de maniobras. Lo curioso es que nadie parece ver -ni tener ganas de ver- estas caravanas que cruzan como Juan por su casa. ¿Será que al titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino -el funcionario con el apellido más idóneo para el cargo- no le inquieta cómo se trafica y se vende ese combustible?, ¿o hay algo más por lo que resulta mejor fingir demencia?