POLITICÓN: Se extiende crisis en Jurisprudencia de UAdeC

I. DOBLE VIDA

El caso de Genaro García Luna sigue generando fuertes reacciones, y una de las frases que quedará grabada en la historia de este juicio es la que el juez Brian Cogan le dirigió al sentenciado: “Usted tiene una doble vida. Usted vestirá muy elegante. Usted podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree, pero su conducta es la misma que la de “El Chapo” Guzman”. Este duro comentario refleja la decepción hacia quien, bajo la apariencia de un funcionario público, ocultaba un entramado de corrupción y crimen. El juez también añadió: “Estoy seguro de que si le hiciera un polígrafo, lo pasaría, porque usted realmente se ha creído su historia, pero esa es solo una de sus dos caras. La otra es la responsable de los delitos que lo han traído hasta aquí”.

II. ¿Y EN COAHUILA?

Lo dicho por el juez Brian Cogan en el juicio de García Luna resuena más allá del caso: la idea de llevar una “doble vida” es un concepto que fácilmente se podría aplicar a varios políticos mexicanos, incluidos algunos en Coahuila. Funcionarios que, mientras se presentan como defensores de la ley, han sido señalados por usar su posición para obtener beneficios personales. En el contexto local, la pregunta es inevitable: ¿cuántos políticos coahuilenses podrían identificarse con estas palabras del juez?, ¿quién se le ocurre?

III. QUE PIDA PERDÓN

Sobre las recientes declaraciones de Felipe Calderón, donde afirmó no tener “evidencia verificable” sobre los delitos cometidos por Genaro García Luna, la presidenta Claudia Sheinbaum no tardó en responder durante su conferencia matutina. Calificó como cínico el mensaje del ex presidente, cuestionando cómo pudo liderar una lucha contra el crimen organizado colocando a un personaje que hoy está condenado por narcotráfico. Aunque Sheinbaum no afirmó un involucramiento directo de Calderón, comentó que al menos debería pedir perdón por lo ocurrido bajo su mandato.

IV. ENTRE PANISTAS

Marko Cortés y Felipe Calderón siguen lanzándose golpes. Cortés exige que Calderón rinda cuentas y explique si sabía sobre las actividades ilícitas de Genaro García Luna. Según Cortés, si lo sabía, está mal, y si no lo sabía, también. Y tiene un punto. Pero Calderón no se quedó callado y le contestó en entrevista con Ciro Gómez Leyva, asegurando que Marko ha destrozado al PAN, por eso le llaman el “3M”: Marko, mediocre y miserable. En este caso, puede que ambos tengan razón...

V. SEDE NACIONAL

Carlos Villarreal, alcalde electo de Monclova, participó en la asamblea de la Federación Nacional de Tiro con Arco con el objetivo de gestionar la sede de uno de los torneos nacionales de la disciplina, a realizarse en 2025. La gestión fue positiva y Monclova será sede de este importante evento deportivo. Villarreal aseguró que para la organización del torneo trabajarán en conjunto el gobierno del estado, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Asociación Deportiva de Tiro con Arco Coahuilense. Este tipo de eventos son una gran noticia, no solo para Monclova, sino para toda la región.

VI. POLO DE DESARROLLO

El activismo mostrado por Carlos Villarreal desde su elección no ha pasado desapercibido. Nos cuentan que no solo se ha centrado en la planeación, sino que también ha trabajado activamente para atraer eventos como este torneo nacional. Su proactividad ha sido bien recibida por los observadores de la política local, quienes dicen que su enfoque refleja una clara intención de posicionar a Monclova como un polo de desarrollo en el estado de Coahuila.

VII. CRISIS EN JURISPRUDENCIA

La Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC sigue en el centro de la polémica. Esta vez, por denuncias de violencia laboral presentadas por docentes de la institución en contra de Héctor Iván Moreno Padilla, secretario administrativo de la institución. De acuerdo con los testimonios, el comportamiento de Moreno Padilla ha generado un ambiente de desigualdad, acoso, abusos y hostilidades. La Facultad, que está bajo el escrutinio público por el presunto acoso sexual de Aldo Martínez Hernández, enfrenta ahora una nueva crisis interna que pone en duda la gestión de su director, Alfonso Yáñez Arreola.

VIII. NO PRESENTÓ INFORMACIÓN

Estos casos se suman a la auditoría realizada por la Contraloría General de la Universidad, la cual tuvo lugar durante la gestión de Luis Farías, el anterior contralor universitario. Un detalle que destaca en el informe es que, de las 14 observaciones realizadas a la Facultad de Jurisprudencia, la institución no presentó documentación alguna para desvirtuar lo señalado. El informe concluye con la declaración de que la Contraloría presentará las acciones correspondientes respecto a los hechos u omisiones que puedan constituir una responsabilidad administrativa.

IX. VOTO DE LAS MUJERES

Las cosas buenas no se cuentan, pero cuentan mucho, como dijo el clásico. Por eso, le contamos que el Congreso del Estado de Coahuila, junto con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, está celebrando el 71 aniversario del voto femenino en México. Las actividades comenzaron ayer con el taller “Tejiendo redes: networking y política”, y concluyen hoy con una charla de la doctora Flavia Freidenberg, además de la presentación del libro El deber de la memoria: del derecho al voto a la paridad en todo. Luz Elena Morales, presidenta del Congreso del Estado y Karla Félix Neira, magistrada electoral, lideraron la organización del evento. ¡Aplausos!