POLITICÓN: Seguirá Ale Salazar en contienda... pero no llegaría al Ayuntamiento

I. SEGUIRÁ, PERO...

El revés que el Tribunal Electoral le dio a la morenista Alejandra Salazar Mejorado, al condenarla por incurrir en violencia política contra otra mujer, no le impedirá concluir la campaña electoral como candidata a la alcaldía de Saltillo... pero podría impedirle rendir protesta como integrante del próximo Cabildo saltillense, puesto al que realmente aspira. Y es que de confirmarse la sentencia contra la youtuber se actualizaría en su contra uno de los impedimentos que la legislación electoral de Coahuila señala para ser candidata: figurar en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres.

II. PLEITO CASADO

Por cierto, quien denunció a Salazar fue la diputada federal perredista Edna Díaz Acevedo, oriunda de Michoacán y contra quien la saltillense parece haber desarrollado una especial aversión, pues el video que dio origen a la queja es uno en el que se aprecia a Salazar particularmente encendida, al grado que, desde el principio del clip, advirtió que “ya les habían hablado bonito” a los legisladores que se oponían a la reforma eléctrica promovida por Andrés Manuel López Obrador en 2022.

III. RELEGADO

En ecos de la visita de Claudia Sheinbaum a Saltillo, agudos observadores nos dicen que no fue solamente Cecilia Guadiana a quien se marginó en la agenda que la aspirante presidencial desarrolló acá. Podría parecer irrelevante, pero nos dicen que el candidato a la alcaldía de Arteaga, Jorge Rentería Campa, no fue invitado al evento, pese a que en el Parque Las Maravillas estaban hasta los candidatos cuatroteístas que compiten por municipios de la frontera. No fue entonces un asunto de distancia lo que llevó a los organizadores del evento a relegar al aspirante del pueblo mágico.

IV. PLAN B

Los que conocen los entretelones de la grilla morenista dicen que el problema con Rentería Campa es que cada día va quedando más claro que no trabaja para la cuatroté, sino que en realidad representa una suerte de “Plan B” de quienes han fraguado y ejecutado la estrategia que ha permitido a unos pocos irse apropiando paulatinamente de Arteaga y controlar, con el apoyo de la dinastía Durán, los recursos naturales de dicho municipio. ¿Será?

V. HARTOS

Ya perdimos la cuenta de las veces que Alonso Ancira Elizondo ha renunciado al Consejo de Administración de AHMSA, así como de los anuncios realizados para ofrecer detalles sobre la “reestucturación” del directorio administrativo y de las finanzas de la acerera... ¡y la crisis nada más no llega a su fin! No extraña por ello que un grupo de obreros de la siderúrgica decidiera presionar ayer a las autoridades locales y estatales cerrando la carretera 57 a la altura de la entrada al municipio de Castaños. Y es que a estas alturas los empleados no pueden sino considerar que todo lo que les han dicho es una burla.

VI. VOTOS

A poco más de una semana de las elecciones, el movimiento iniciado ayer por los empleados de AHMSA sin duda impacta la estrategia de quienes buscan hacerse con el gobierno de la capital del acero. Los votos representados por los obreros y sus familias seguramente hacen babear a los equipos de campaña, pues saben que pueden inclinar la balanza de una elección que está dividida a tercios. ¿Logrará alguno de los bandos seducirlos para que apoyen sus intereses?

VII. ¿Y LOS RESPONSABLES?

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció la creación de un fondo para indemnizar con 400 mil pesos a las familias de quienes fallecieron en el evento de cierre de campaña de Movimiento Ciudadano en San Pedro. Lo más fácil en estos casos es voltear hacia otro lado y centrarse en la parte emotiva, pero no se debe pasar por alto la investigación obligatoria. ¿Quién otorgó los permisos y verificó la seguridad? Se debe saber qué empresa instaló la estructura del evento y cuáles son sus antecedentes. Que se proporcione información clara y completa es lo mínimo que podemos esperar en estos casos.

VIII. MANEJO POLÍTICO

El trágico fallecimiento de 9 personas y las más de 130 heridas han desatado reacciones intensas en el equipo de Movimiento Ciudadano. El control de la narrativa y la creación del fondo de indemnizaciones revelan un manejo político del evento. Surge la pregunta: ¿por qué el gobierno indemniza a los deudos? No es insensible cuestionarlo; deben existir responsables civiles. Esto parece más un intento de encubrimiento que de justicia.

IX. HUACHICOL FISCAL

El escándalo del combustible traído de Texas sin pagar impuestos podría ser la nueva bomba en la administración de AMLO. Mario Delgado, presidente de Morena, está en el ojo del huracán. Se sospecha que el “huachicol fiscal” ha engordado las arcas de la 4T para financiar campañas electorales. En EE.UU., la investigación sigue su curso mientras las pipas ingresan al país “legalmente”. Xóchitl Gálvez, en el tercer debate, no perdió oportunidad de mencionarlo y no seria extraño que esté lista para explotar este escándalo en los últimos días de las campañas presidenciales.