POLITICÓN: Sin novedades, elegidos de Morena-PT para las alcaldías en Coahuila... pero no todos quedaron contentos. ¿Se romperá la alianza?

I. HUMO BLANCO

Como lo anticipamos en este espacio, ayer se confirmó que la candidatura de la coalición Morena-PT en Múzquiz será para la actual alcaldesa Tania Flores. También se oficializó la candidatura de Paloma de los Santos, en Acuña; Jacobo Rodríguez, en Piedras Negras, y Roberto Piña, quien va por la reelección en Frontera. Y aunque se dijo que en Monclova “habría sorpresa”, finalmente el morenismo decidió postular a la exdelegada de los programas del bienestar Claudia Garza del Toro. En el PT dicen que “no se van a pelear” con la decisión, aunque esperan que se rectifique, pero que ya evalúan sacar municipios de la coalición con Morena porque “no hubo democracia”.

II. ¿MANO NEGRA?

Por cierto que los bien enterados de la grilla local aseguran que la verdadera razón de la tardanza en revelar la lista de candidaturas de Morena no fue el jaloneo con el PT de Ricardo Mejía, sino la detección de casos de aspirantes internos que estaban “negociando con el enemigo”, es decir, con altos dirigentes del priismo comarcano. ¿A poco los tricolores son capaces de intervenir hasta en la definición de las candidaturas de los demás partidos?

III. PURA TIERRA

Y en el tricolor andando, aunque todo indica que el priismo comarcano −y, para efectos prácticos, la alianza PAN-PRI-PRD-UDC− ha decidido colocar en el centro de su estrategia electoral al exgobernador Miguel Ángel Riquelme, el futuro senador no parece muy interesado −o al menos eso ha ocurrido en las primeras semanas de campaña− en hacer “campaña de aire”, es decir, mediante apariciones en los medios masivos de comunicación, limitándose a la campaña de tierra. Y es que ni él ni su equipo cercano contestan las invitaciones que se les formulan. Ciertamente, no las rechazan, pero como la “negrita de mis pesares”, nomás no dicen cuándo.

IV. MENSAJES

Por cierto que, como una especie de respuesta tácita al rumor que corrió sobre una presunta confrontación entre los candidatos tricolores, María Bárbara Cepeda y Jericó Abramo, durante le reciente visita de Xóchitl Gálvez a Saltillo, ayer apareció un espectacular sobre el bulevar Venustiano Carranza que muestra muy sonrientes a ambos aspirantes, cuyas fotos fueron colocadas juntas, aunque también aparece en la lona el candidato Miguel Riquelme.

V. SÍ COMPITEN

Los que también mostraron ayer sus cartas fueron los del movimiento fosfo-fosfo, que en Coahuila encabeza Poncho Danao de la Peña. Se confirmó la candidatura de Mitchel Márquez por Saltillo y la de la empresaria Liz Felán por Monclova, una postulación que se daba por hecho en la Región Centro desde hace algunas semanas. Además se destapó al comunicador lagunero Jorge Torres Bernal como candidato por Torreón y a Remberto Hernández, quien va por su segundo intento de llegar al cargo por las mismas siglas. En Ramos Arizpe, MC postulará a la abogada Cristina Victoria Palma y en Arteaga competirá con Fidel Alejandro Valdés Cruz.

VI. ¿Y LOS VERDES?

Con los destapes de Morena y MC ya solamente falta que el Partido Verde donde, para todo efecto práctico, manda José Refugio “Pepe Cuco” Sandoval, dé a conocer los nombres de quienes serán sus abanderados para que la baraja se encuentre completa. A ver si se van apurando porque los registros ante el Instituto Electoral inician dentro de dos días, es decir, el próximo jueves 21 de marzo... aunque ellos tienen experiencia en eso de llegar barridos a la ventanilla un segundo antes de que la cierren.

VII. DEUDA

Trece años han transcurrido desde la denominada “Masacre de Allende”, uno de los episodios más sangrientos en la historia de Coahuila, sin que el caso se esclarezca y, mucho menos, se haga justicia. La CNDH, de Rosario Piedra Ibarra, recordó ayer que las autoridades gubernamentales ni siquiera han sido capaces de cumplir con las recomendaciones que dicha instancia les formuló hace ya seis años. El más atrasado en la tarea es el gobierno municipal de José de Jesús Díaz, que no ha avanzado nada en seis de las 10 recomendaciones que se le hicieron, en tres ha cumplido parcialmente y sólo una ha sido concluida de forma adecuada.

VIII. SOSPECHOSO

Ayer fue detectado un vagón de tren repleto de migrantes. En total 144 personas de distintas nacionalidades fueron rescatadas por integrantes de la Guardia Nacional en el municipio de Escobedo. Habrá que ver qué dicen las investigaciones, pues en este caso se trató de un furgón que formaba parte de un convoy de ferrocarril que pretendía cruzar a los migrantes por el puente internacional de Piedras Negras. Y claramente los migrantes no se organizaron solos para esconderse en el vagón.

IX. SUBE TENSIÓN

Donde hoy amanece la cosa color de hormiga es en Chilpancingo, Guerrero, donde la gobernadora morenista Evelyn Salgado y sus aliados en el Congreso local procederán a concretar la destitución de la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos, quien buscará que le den oportunidad de ocupar la tribuna parlamentaria, y defenderse, antes de que voten la petición de remoción remitida a dicho poder por la mandataria. Paralelamente, las protestas de los normalistas de Ayotzinapa −que ahora reclaman la falta de 44 compañeros, tras el asesinato de Yanqui Kothan− se intensifican y el ambiente político se enrarece cada vez más. A ver cómo transcurre el día.