POLITICÓN: Todavía CFE no formaliza fallo de licitación a pequeños carboneros en Coahuila y la Prodemi ya da batalla a Tony Flores

I. PREVENIR

Las autoridades de protección civil de San Miguel de Allende tendrán que incluir a las fiestas nupciales en algún protocolo especial para evitar que se repitan escenas como las del sábado anterior, cuando un incendio ocurrido en el salón de eventos Hacienda los Ángeles puso trágico fin a la fiesta con motivo del enlace nupcial de un integrante de la familia torreonense Martín Bringas. Y es que la tierra gobernada por el priista Mauricio Trejo Pureco ha logrado hacerse de buen prestigio en el mercado del turismo de bodas y la ausencia de protocolos adecuados para prevenir este tipo de hechos puede minar la fama que se ha ganado.

II. OPORTUNIDAD

Otra forma de leer lo sucedido en aquel pueblo mágico es considerar que se trata de un llamado de alerta para quienes, en la Región Sureste de Coahuila, están impulsando con éxito ese mismo turismo: no solamente se trata de contar con locaciones atractivas y amenidades suficientes para quienes nos visitan, sino de poner especial cuidado en aspectos como el de la seguridad que, luego de episodios como el del sábado anterior, sin duda comenzarán a ser muy valorados por el turismo de este rubro.

III. A ESPERAR

Aunque se había dicho que sería hoy cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de Manuel Bartlett, diera a conocer el fallo de la licitación mediante la cual asignará las partidas de un contrato por casi dos millones de toneladas de carbón a pequeños productores de Coahuila, debido al “fin de semana largo” con motivo del Natalicio de Benito Juárez, se espera que mañana se oficialice la designación de ganadores −que ya todo mundo sabe quiénes son−, aunque comienzan a circular rumores en el sentido de que desde la Prodemi se le está metiendo presión al asunto para revertir −o al menos matizar− el resultado que se anticipa.

IV. MERMAS

No sería la primera ocasión en que “el carbonero del sexenio”, Tony Flores, batallara para que se formalice la suscripción de un contrato que los encargados de las licitaciones en la CFE le adjudiquen. Y no es que, después del fallo, ya nadie más pueda venderle carbón a la paraestatal, sino que sólo pueden hacerlo a través de las empresas del hermano de la alcaldesa muzquense, con el consecuente “castigo” al precio. O, lo que es lo mismo, el “moche” para no quedar fuera del reparto del pastel.

V. INTERESES I

Y de trafiques hablando, interesante el reporte difundido el fin de semana y que retrata una realidad del Poder Legislativo federal de la que poco se habla: la existencia de más de 600 “cabilderos” que cotidianamente realizan tareas de lobbying en las dos cámaras del Congreso de la Unión que encabezan Jorge Romero Herrera y Ricardo Monreal. El puro número habla de la existencia de una gran cantidad de intereses privados que −seguramente− con el apoyo de interesantes presupuestos ponen sobre la mesa de diputados y senadores “argumentos” para empujar o frenar iniciativas que afectan los intereses de empresas y consorcios privados.

VI. INTERESES II

Valdría la pena que quienes actualmente nos representan en dicho poder federal realizaran un ejercicio de transparencia y dieran a conocer qué temas de los que terminan integrando a sus agendas proviene del “cabildeo” de quienes representan a los intereses privados en el Congreso. Porque hasta aquí solamente estamos hablando de intentos por influir “en buena lid”, es decir, mediante el uso exclusivo de argumentos y datos. Pero seguro que intentos “de los otros” también hay.

VII. ALISTEN BOTAS Y SOMBRERO

Tal parece que el éxito del Brío Country Fest será apenas una probadita de lo que se vendrá en la edición de este año del Rodeo Saltillo, pues al gobernador Manolo Jiménez se le vio en el rodeo de las no tan lejanas tierras de Houston, pero no crea que de paseo, sino para tomar nota y algunas que otras ideas que sirvan para potenciar este año la semana vaquera de la capital coahuilense, un evento no sólo turístico, sino también de interés económico. Cuentan los enterados que el objetivo es hacer del Rodeo Saltillo no sólo el mejor de la entidad, sino de todo México.

VIII. ESTRENANDO

Finalmente salió el peine: los morenistas locales no habían querido revelar el resto de la lista de sus candidatos a las alcaldías de Coahuila hasta tener lista su “nueva área de medios” que hoy, aseguran, estrenarán en la sede local que encabeza Diego del Bosque. O tal vez nada más estrenarán el área reacondicionada, pero no revelarán ninguna candidatura y se concentrarán en dar detalles de la próxima visita de Claudia Sheinbaum el próximo fin de semana.

IX. AGUAS CON LOS CHINOS

Lo dicho el fin de semana anterior durante un mitin de campaña, en Ohio, por el expresidente Donald Trump, respecto de cómo impediría que los autos chinos ensamblados en México llegaran al mercado del vecino país, debe ser escuchado con atención por las autoridades encargadas de la promoción económica en Coahuila. Y es que la amenaza del neoyorkino, de imponer un arancel del 100 por ciento a los autos chinos, bien podría aplicarse a otros bienes de consumo que empresas del gigante asiático tienen tiempo intentando fabricar en nuestra región para vadear las sanciones que Estados Unidos les ha impuesto. Hay que seguir el asunto de cerca.