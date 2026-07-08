POLITICÓN: Ancira, a un paso de volver a la cárcel, busca endosar a AHMSA su millonaria deuda

I. ¿DÓNDE ESTÁ? Hace varios días que diversos medios, de distintas regiones del país, se han hecho eco del rumor según el cual el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra detenido e incluso en custodia de policías estadounidenses. Ninguna confirmación ha surgido al respecto, y como una de las voces más activas en el señalamiento es la del exmorenista Simón Levy, resulta difícil dar la especie por buena. Pero, por otro lado, tampoco puede ignorarse que ayer se cumplieron seis semanas desde que el morenista caído en desgracia dio señales de vida, por última vez, en sus redes sociales... y eso alimenta la especulación, por supuesto. II. ¿Y SI SÍ? El último post del sinaloense, en la red social X, se publicó el 26 de mayo pasado y fue para informar que había acudido a las instalaciones de la FGR, en Culiacán, para declarar ante un agente del Ministerio Público. De entonces para acá, solamente silencio en sus redes. Y mientras la Selección mantuvo capturada la atención del respetable con su desempeño en el Mundial, pues ni quién se interesara en saber qué era de su vida. Pero la situación cambió desde el domingo pasado...

III. EN LA MIRA Otro sobre cuyo paradero no se tiene certeza, pero que tendría que estar ubicado y ubicable, es el exmandamás de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo. Porque con la orden de aprehensión reactivada en su contra, tras haber incumplido con el compromiso que firmó para salir de la cárcel, tendría que ser cuestión de horas para que vuelva a portar el uniforme de recluso en algún centro penitenciario del país. Y eso con todo y que sus abogados aseguraron ayer que no, que él no es quien le debe a Pemex sobre el caso Agronitrogenados... ¡sino la propia AHMSA!, pues fue la empresa la que realizó los dos primeros pagos y no Ancira. IV. ¿Y LUEGO? En otras palabras, lo que están diciendo los abogados es que los 112 millones de dólares aún adeudados, como parte del acuerdo reparatorio firmado, deben contabilizarse en el proceso de quiebra al que actualmente se encuentra sometida la acerera. ¿A poco se “chamaquearon” a los ejecutivos de Pemex a la hora de establecer los términos del acuerdo en abril de 2021? No está claro, pero una cosa puede apostarse desde ahora: diga lo que diga el acuerdo, Ancira corre el riesgo de volver a una celda en cualquier momento...

V. EL MODELO En un país donde la violencia suele ocupar los primeros lugares de las noticias, Coahuila vuelve a presentar un dato que merece atención. La Fiscalía General, encabezada por Federico Fernández Montañez, informó que el estado registra el menor número de homicidios de su historia y que, además, todos los casos ocurridos este año han sido esclarecidos. Más allá de la inevitable discusión sobre cifras, hay un hecho difícil de ignorar: cuando los homicidios disminuyen de manera sostenida, algo está funcionando. El reto, por supuesto, será mantener esos resultados y evitar que la confianza se convierta en complacencia. VI. COAHUILA/MANOLO La estrategia de seguridad parece entrar en una nueva etapa. Ya no se trata únicamente de reaccionar ante los grandes hechos delictivos, sino de atender aquello que altera la vida cotidiana: cámaras irregulares, máquinas tragamonedas a las que acceden menores, omisiones de cuidado o maltrato animal. Esa visión, impulsada por el gobernador Manolo Jiménez y ejecutada por las corporaciones de seguridad, busca que la tranquilidad no sólo se refleje en las estadísticas, sino también en la percepción colectiva.

VII. LA CERTEZA El anuncio de Toyota y la reconfiguración de parte de su producción volvieron a recordar que, para una economía exportadora como la de Coahuila, la certidumbre vale tanto como la inversión misma. El secretario de Economía, Luis Olivares, ha señalado que la fortaleza del estado descansa en su integración a las cadenas globales de manufactura y en la confianza construida con las empresas durante muchos años. En un entorno internacional, en el cual las reglas comerciales pueden cambiar con rapidez, preservar ese ambiente de estabilidad será determinante para mantener la competitividad y atraer nuevos proyectos. VIII. ANTICIPARSE Cada movimiento de la industria automotriz envía señales a toda la cadena de proveeduría instalada en Coahuila. Por ello, además de promover nuevas inversiones, resulta indispensable fortalecer la diversificación industrial y mantener un acompañamiento permanente al sector productivo. Anticiparse a los cambios siempre será mejor que reaccionar cuando éstos ya ocurrieron. En una economía global, la confianza sigue siendo uno de los principales factores para decidir dónde invertir y Coahuila, nos dicen, es confiable.

IX. MISTERIO Ofreciendo una explicación “extraña”, por decir lo menos, la Diputación Permanente, que ayer encabezó la udecista Zulmma Verenice Guerrero Cázares, resolvió sesionar de forma virtual. Según comentan los enterados, fue una decisión que se tomó de último momento –unas tres horas antes de la hora en que regularmente tiene lugar la sesión–. Sin mayor explicación de por medio, se comunicó a los integrantes de la Mesa Directiva que la Junta de Gobierno había tomado esa decisión, “por causas de fuerza mayor”... ¿Cuáles fueron esas causas? Hasta el momento de cerrar esta edición no quedaba claro... pero debió ser una razón de peso.