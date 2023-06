POLITICÓN: Triunfo del PRI en Coahuila, para el libro Guinness

I. VAYA MACANIZA

Pues como lo anticiparon algunos candidatos durante las campañas, en efecto había “voto oculto” en el proceso que tuvo su punto culminante ayer... ¡pero a favor de Manolo Jiménez!, pues ninguna encuestadora logró vaticinar la distancia que el aspirante tricolor le sacaría a su más cercano competidor y que, con los resultados conocidos hasta anoche, dibujaba una verdadera paliza, con una ventaja de alrededor de 30 puntos porcentuales. O lo que es lo mismo, un auténtico día de campo para el priismo coahuilense que, incluso si hubieran ido solos a la contienda, habrían doblegado al morenismo por diferencia de dos a uno.

II. EL SUSTO

Y como lo anticipamos en este espacio, los perdedores salieron a culpar a todo mundo de la derrota y a señalar a la perversión de sus adversarios como la causa de la felpa recibida. Aunque, justo es decirlo, Armando Guadiana ya no se quejó ahora de traición interna, sino que encontró un pretexto nuevo −que no necesariamente novedoso− para explicar lo ocurrido: que sus electores “se asustaron” y por eso no salieron a votar ayer.

TE PUEDE INTERESAR: FOTOGALERÍA: Así se vivieron las elecciones 2023 en la Región Sureste de Coahuila

III. ¿NADA QUE COBRAR?

Interesante será ver qué pasa con el futuro “Gobierno de Coalición”, que panistas y perredistas esperan integrar con el próximo mandatario estatal. Y es que la contribución de las huestes de Elisa Maldonado y Mary Telma Guajardo a la victoria tricolor fue más bien magra: menos de 10 puntos porcentuales que no les alcanzan para reclamar gran cosa. Menos aún en el caso del PAN que, en términos estrictos, fue desplazado al cuarto lugar como fuerza política en Coahuila y sólo tendrá una bancada importante gracias a los cinco espacios que le cedió en PRI en la carrera por el Congreso.

IV. ¿LLEGARÁN?

Los que se van a comer las uñas hasta el final serán los perredistas para ver si logran por lo menos obtener prerrogativas, pues anoche estaban arañando el tres por ciento de los votos. No lograrán ya ninguna banca adicional en el Congreso debido a los triunfos de Guillermo Ruiz, en Piedras Negras, y Beatriz Fraustro, en Saltillo, que se le adjudicarán por efecto del convenio de coalición. Pero el dinero del presupuesto estatal no les vendría mal y querrán obtenerlo, desde luego.

V. DE INFARTO

Para el que también se anticipaba una noche de infarto era para el acuñense Lenin Pérez que, como algunos sospechaban, no supo para quién trabajaba, pues sus socios de viaje resultaron los ganones en lo que importaba: la pista de diputados. Y es que conforme avanzaba el PREP anoche el porcentaje de la UDC no hacía sino achicarse −acercándose peligrosamente a la línea del tres por ciento− en tanto que el del Verde crecía por encima de los cuatro puntos. Habrá que ver hoy −y el miércoles que se lleven a cabo los cómputos distritales− cómo terminan los números, pero hasta el cierre de esta edición las cifras anticipaban un final no apto para cardiacos.

VI. DANDO LA PELEA

El que anoche tenía una cerrada pelea con los votos nulos era el MC de Poncho Danao de la Peña que, aun cuando arañaba los dos puntos porcentuales de votación, se ubicaba aún lejos de la ansiada meta que le permita conquistar aunque sea una banca en el Congreso local y entrar al reparto de la polla estatal de recursos para los partidos. ¿Habrían logrado más de registrar candidato −o candidata− a gobernador? Es una pregunta que se quedará para la especulación.

TE PUEDE INTERESAR: Elecciones Coahuila 2023: Manolo Jiménez convoca a la unidad y ofrece gobernar para todos

VII. CUMPLIERON, PERO...

En el lado de la autoridad electoral hay que decir que, al final, todo salió bien ayer y, en estricto sentido, el IEC, de Rodrigo Paredes, puede decir que cumplió su cometido de garantizar el derecho al voto de los poco más de 2.3 millones de electores inscritos en la lista nominal. Pero en el INE, de Guadalupe Taddei, sí tienen clara la película y saben que tuvieron que enviar refuerzos de diversos lugares para evitar descalabros. Por cierto que entre quienes ayer estuvieron en Saltillo para apoyar las tareas de la jornada figuró el exsecretario Ejecutivo del IEC, Francisco Torres, quien fue enviado desde Tamaulipas a colaborar en la jornada electoral.

VIII. POBRE CONSUELO

El único espacio con el que Ricardo “El Tigre” Mejía podrá consolarse de su nueva derrota será el Congreso del Estado, a donde arribará sin problemas su amigo Tony Flores, e incluso podría colarse la dirigente estatal del PT, Valeria Flores. Aunque poco podrán hacer durante la próxima Legislatura porque el PRI y sus aliados lo volvieron a hacer: obtuvieron “carro completo” y dominarán sin despeinarse la cancha parlamentaria durante los siguientes tres años.

IX. CENTENARIO

Para el libro Guinness de los récords mundiales quedará el triunfo del partido que todavía dirige Alejandro “Alito” Moreno, pues ya pueden presumir que son la única agrupación política del planeta que logrará gobernar durante todo un siglo en una entidad. Porque por mucho que algunos repitieron en la campaña aquello de que “no hay mal que dure 100 años”, los electores coahuilenses dejaron claro ayer que toda regla tiene su excepción y al menos en terreno electoral ya quedó claro que los coahuilenses pueden tolerar durante una centuria a las mismas siglas en el poder.