POLITICÓN: Usar celulares en las casillas electorales: ¿qué sí y qué no se puede hacer?

I. PROHIBIDO PROHIBIR

Una de las discusiones que se repite, elección tras elección -desde la popularización de los teléfonos inteligentes-, es la relativa a si es legal -o no- tomarle foto a las boletas que nos entregan en la casilla. La respuesta es que no existe ninguna ley que lo prohíba y entonces aplica el principio jurídico según el cual los ciudadanos podemos hacer todo lo que no está expresamente prohibido. Justamente por eso, el INE, de Guadalupe Taddei Zavala, así como el órgano electoral local, solamente pueden hacer “exhortos” para que las personas no usen sus celulares al ingresar a la mampara. Pero, como es bien sabido, un exhorto es como un llamado a misa...

II. ¡PERO AGUAS!

En otras palabras, si usted quiere tomarle foto a su voto, pues tómesela; si quiere difundir esa foto en sus redes sociales, pues es muy libre de hacerlo; si luego la enmarca y la coloca como decoración en la sala de su casa... pues es su derecho. Solamente una advertencia: una cosa es tomarle una foto a la boleta porque usted quiere tener un recuerdo y otra muy distinta es hacerlo con la intención de usarla como “prueba” para recibir luego una prebenda: eso sí es un delito.

III. ‘VIERNESITOS’

Desde el búnker morenista nos llegan noticias sobre la reunión convocada por la dirigencia estatal de Morena y el coordinador de la segunda circunscripción de la campaña de Claudia Sheinbaum, Néstor Nuñez López. Ayer se citó en la capital a candidatos a alcaldías y diputaciones federales para afinar detalles de la “operación política” de mañana, es decir, de la movilización de su estructura. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada: pocos asistieron y se observó descontento. No entienden que, en vísperas de la elección, todo mundo está ocupado en sus municipios y trasladarse a Saltillo un viernes por la tarde es complicado, cuando no imprudente. ¿Qué pensaban?

IV. QUE ALGUIEN EXPLIQUE

Pero hubo cosas interesantes en el discurso de Néstor Núñez. Además de dar ánimos y presumir que sus números anticipan que ganarán 16 municipios y 6 distritos federales -lo cual provocó más de una ceja levantada- también sentenció: este domingo, el gobernador Manolo Jiménez Salinas definirá cómo llevará la relación con la doctora Sheinbaum durante los próximos seis años. ¿A qué se refiere Núñez? ¿Es una amenaza velada o solo una fantasía política más?

V. PARA QUE APRIETE...

Con el fin de las campañas surgen anécdotas curiosas. La más reciente involucra a la candidata a la alcaldía del municipio de Arteaga, Ana Karen Sánchez López, quien fue impulsada por la familia Durán pero, temerosos de la autonomía que pudiera surgirle, le pusieron marca personal durante los 60 días de proselitismo. Anotaban cada visita y saludo, como si de una espía se tratara. ¿A qué le temen los Durán? Se equivocaron en su control obsesivo, porque la verdadera cuña está en la sindicatura ¡No tienen límites! dicen los clásicos. ¿Será que saben que el fin de su cacicazgo está cerca?

VI. IRRESPONSABILIDAD

Y de anécdotas hablando, Múzquiz será recordado por la gran cantidad de información que nos proporcionó en este proceso, gracias a la vocación de su alcaldesa, Tania Flores, por el histrionismo y el melodrama. Y es que la muzquense aprovecha cualquier oportunidad, y a cualquier entidad, para tratar de apuntalar su narrativa. Su más reciente víctima fue, ayer, el Ejército, a cuyos integrantes intenta hacer pasar por algo así como “aliados” de su campaña, cuando solamente están realizando actividades ordinarias.

VII. MARCHA INOCUA

Ayer le comentamos en este espacio que la dirigencia del Sindicato Administrativo de la Narro, gremio que comanda Xóchitl Gaytán Sánchez, convocó a una “asamblea” en la Alameda Zaragoza. Como se preveía, el asunto se convirtió en una marcha que llegó hasta la Plaza de Armas... donde se disolvió sin más. Nadie -ni siquiera los manifestantes- entendió de qué se trataba o cuál era el propósito de la manifestación. Tampoco hubo nadie que pudiera informar cómo es que un sindicato organiza una marcha “para presionar al patrón”, ¡cuando faltan tres meses para que venza el plazo señalado para el estallamiento de la huelga!

VIII. INADVERTIDOS

El evento estuvo tan fuera de contexto que ni siquiera las autoridades locales le pusieron atención y jamás figuró en su lista de preocupaciones. Se puede sospechar que los agremiados del SUTUAAAN trataron de aprovechar el momento electoral para “poner contra las cuerdas” a la rectoría que encabeza Alberto Flores Olivas, pero lo hicieron tan mal que estuvieron a nada de pasar inadvertidos en la agenda del viernes previo a los comicios.

IX. SIEMPRE LISTOS

Mañana, todos a votar. Las autoridades electorales aseguran que las 4 mil 143 casillas estarán listas, apoyadas por 37 mil 287 ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla. Guadalupe Taddei y su equipo del INE prometen resultados del conteo rápido de la elección presidencial después de las 22 horas. El IEC, de Rodrigo Germán Paredes Lozano, por su parte, lanzará el Programa de Resultados Electorales Preliminares a las 18 horas, con la esperanza de tener tendencias claras hacia las 23 horas. Todo parece estar preparado para la jornada electoral más grande de la historia.