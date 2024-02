POLITICÓN: Van tricolores por ‘carro completo’ en Coahuila

I. CON ÁNIMO INFLAMADO

Las huestes de Carlos Robles Lostaunau se declaraban listas ayer para la realización de su Consejo Político Estatal en el cual rendirán protesta quienes encabezarán las planillas que registrarán para contender por las alcaldías locales en los comicios de este año, así como sus candidatos a cargos federales. Y, de acuerdo con quienes le tienen bien medida la temperatura al ambiente político, los tricolores llegan con el ánimo hasta arriba, pues el viento parece soplar claramente a su favor en la comparación de perfiles que sus opositores han venido barajando en los principales municipios de la entidad.

II. ‘CARRO COMPLETO’

Y es que entre la escisión del PAN y el desbarajuste de la cuatroté en Coahuila, el expartidazo comienza a acariciar la posibilidad de conquistar los dos asientos de mayoría en el Senado, que hace ya tres décadas no logra obtener. Miguel Riquelme y María Bárbara Cepeda, quienes serán figuras centrales del acto priista de hoy, serán quienes encabecen el esfuerzo por lograr, en el plano federal, lo que a los tricolores se le ha dado muy bien en lo local: el carro completo.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Lorenzo Córdova advierte que el arroz del 2024 no está cocido

III. RITUALES

Por cierto que el evento de hoy será exclusivo para priistas y quienes, aun teniendo plumaje tricolor, serán siglados por el PRD, de Mary Telma Guajardo, o la UDC, de Lenin Pérez, no participarán del ambiente de triunfo. Para perfiles como el acuñense Emilio de Hoyos, que en su momento también será registrado por el PRI, nos dicen, habrá otros ceremoniales. Por lo pronto, las energías están puestas en la negociación de los puestos de la planilla y en la definición de los cargos que les tocarán a unos y otros una vez conquistados los votos.

IV. ERA... TIEMPO PASADO

Y de temas electorales hablando, a más de uno llamó la atención la referencia que el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, hizo del Instituto Electoral de Coahuila durante su reciente visita a la ciudad. El IEC, dijo Córdova “se convirtió en un órgano modelo”... pero habló en pasado y quienes conocen la forma como hoy opera dicho órgano tuvieron claro que no se refirió a su actual integración y, mucho menos, a su presidente.

V. CERO PROMOCIÓN

Entre las cosas que llevan a considerar que el liderazgo de Rodrigo Paredes Lozano no puede concitar elogios está el hecho de que, durante el proceso electoral de 2023 y lo que va del actual, el IEC no ha realizado ninguna campaña de promoción del voto... como si no fuera ese uno de los aspectos nodales de su trabajo. Y si de algo habló Lorenzo Córdova en su conferencia del pasado jueves, fue justamente de la necesidad de incentivar la participación, sobre todo entre los electores más jóvenes. ¿Por qué será que esa preocupación no se ve por ningún lado en el IEC?

VI. ¿VIENE LA GUADAÑA?

Hasta hoy, solamente una alcaldesa en funciones ha sido puesta en la mira de la Fiscalía Anticorrupción de Jesús Homero Flores Mier: la muzquense Tania Flores. Pero aseguran los enterados que hay varios más que debieran poner sus barbas a remojar porque en cualquier momento podrían aparecer nuevas denuncias penales derivadas de presuntos malos manejos en las arcas municipales de diversas regiones. Habrá que estar atentos.

VII. DEFICIENCIAS

Una preocupación creciente en las instituciones de educación superior en Saltillo es el bajo nivel académico que están mostrando los jóvenes en los exámenes de admisión a la licenciatura. Una hipótesis al respecto es que este hecho evidencia los efectos que la pandemia tuvo en la formación de quienes han llegado a la universidad en los últimos dos años. Sin embargo, hay quienes creen que esa explicación no alcanza del todo, pues no se trata de un fenómeno homogéneo. El asunto requiere, sin duda, un diagnóstico serio por parte del área encargada de la educación media superior en la entidad a cargo de Emanuel Garza.

VIII. DE MIEDO

Dicen que en Saltillo hay un museo en el cual es posible vivir una experiencia “terrorífica”, que la idea de armarla fue de quien dirige la institución y que él personalmente se encarga de ejecutarla. Sin embargo, parece que no se trata de un “tour oficial”, sino de una especie de broma -de mal gusto, a decir de quienes la han padecido- sobre la cual deberían poner atención las huestes de la secretaria Esther Quintana. ¿Será sólo una leyenda de esas con las cuales se entretiene a los turistas?

IX. SÍ HAY LANA

Una de las quejas que cotidianamente escuchamos es la relativa al poco dinero que se destina a la investigación científica y tecnológica en México, sobre todo en este sexenio en que la “austeridad” impuesta por Andrés Manuel López Obrador prácticamente llevó al desmantelamiento del Conacyt. Hay voces, sin embargo, que afirman lo contrario: lo que sobra es dinero para financiar investigaciones... nada más que no está en México, sino en Estados Unidos. El reto para las instituciones de educación superior, dicen, es dejar de verse el ombligo y ponerse a trabajar en serio para conseguir esos recursos.