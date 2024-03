Las reformas que ha impulsado el Presidente contienen su dosis de protección, no de actos de legalidad y justicia.

Su insolencia poco a poco ha hecho estragos en el vivir en que se encuentra la estructura presidencial al menospreciar e insistir en el destierro de los órganos autónomos que son aparatos que le marcan el camino, por lo que no acepta indicaciones, porque cree que su manejo es el correcto.

TE PUEDE INTERESAR: El agua del pueblo mágico de Cuatro Ciénegas disminuye cada vez más

Realmente es el interés de que queden ocultos los actos de deshonestidad suscitados dentro de su administración y que muy a su pesar han salido a la luz pública, y para tal fin pretende el desfallecimiento de los órganos para que lentamente se produzcan efectos mortíferos y conducirlos por un camino sin retorno, de manera que el peso específico del Presidente sea más contundente y refleje a una figura impoluta.

Las funciones de los órganos autónomos no están subordinadas, no dependen de los otros poderes, sino que desde que se crearon, sustituyen precisamente algunas funciones del Ejecutivo federal, otorgándoles un estatus de autonomía, y que es ciertamente lo que López Obrador no acepta, pues en su mesianismo delirante piensa que en este país él es un semidios. Es una ausencia de la realidad. Es la isla de la fantasía.

Estamos a seis meses y medio para que termine su administración, si así le podemos llamar al periodo que le ha tocado “dirigir” al país cuya silla del águila la ha ido dejando mallugada, de tal manera que la vida nacional, con esos vaivenes, ha dado como resultado un camino espinoso, que entre otras muchas acciones imperfectas deforma el erario autorizado por el Congreso federal, por lo que ha ido matando los órganos constitucionales dañando la democracia por la que tanto aboga y de la que tanto presume.

Otra de las reformas a la Constitución se refiere a impulsar la normatividad en el sentido de que ningún funcionario público perciba un sueldo más alto que el de él, reforma claramente dirigida a los ministros de la Corte suponiendo que los pudiera castigar, sometiéndolos a su voluntad. Nada más perverso.

¿Podrá entender el Presidente de la República que el deber de la Corte es defender nuestra Constitución obligando a que el Gobierno Federal actúe acatando fehacientemente lo que advierte la Carta Magna constituyendo un contrapeso, por lo que las decisiones que tome estén basadas estrictamente en la justicia cuya garantía debe prevalecer?

En una ocasión el mismo López Obrador sentenció que “el Ejecutivo no será más el poder de los poderes, ni buscará someter a los otros”. Y qué ha pasado, la mitomanía en toda su magnitud.

Ese actuar del Presidente y sus compinches del gobierno expresan una posición como si fueran dueños de una verdad absoluta creyendo que están haciendo lo correcto, y no son más que actitudes, en algunas ocasiones, de aprendices que emiten un juicio y después reculan porque se equivocaron.

Por otro lado, el Presidente ha descalificado, y en algunos momentos querer eliminar las calificadoras que han ajustado a la baja la perspectiva de crecimiento para México, sin tomar en cuenta que esos organismos técnicos son de carácter internacional, cuyo trabajo es medir la capacidad de pago de nuestro país, y no pensar que deben conceder buenas calificaciones, según él, por ir desterrando la corrupción, que tampoco es cierto. Nada que ver.

Esa es una muestra palpable de la ignorancia en que nos han tenido sumergidos durante estos últimos cinco años en el Gobierno Federal y de algunos adictos a López Obrador y que, imagínese usted, son los que están manejando nuestro país.

Los días van corriendo y aunque son pocos los que faltan para el término de esta administración morenista, se nos hacen muchos, por lo que seamos conscientes de que si seguimos con ese partido político, podremos, ahora sí, caer definitivamente en una crisis peor que será difícil salir de ella.

Una frase muy desgastada pero que es cierta: la unión hace la fuerza.

Se lo digo EN SERIO.

franciscoaguirreperales@gmail.com

@aguirreperalesf