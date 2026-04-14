Por qué no se está produciendo la desconexión entre EU y China

Por Robin Hu, Project Syndicate.

SINGAPUR – Se supone que cada nueva restricción al comercio entre Estados Unidos y China separará a ambas economías, o al menos eso es lo que nos dicen. Pero la economía mundial se niega a cooperar con la sabiduría convencional. De hecho, cada ronda de aranceles, controles a la exportación y filtrado de inversiones ha venido acompañada de más inversiones que consolidan la relación económica entre China y Estados Unidos. Hasta que los responsables políticos reconozcan esta paradoja, hablar de “desacoplamiento” describirá un mundo que no existe.

El patrón que sí existe puede entenderse como “realismo del capital·. La rivalidad geopolítica actual se ha convertido en una condición permanente, pero, dado que una separación económica total sigue siendo prohibitivamente costosa, los flujos de capital no cesan; se adaptan a las restricciones. Los aranceles, los controles a la exportación y las crisis geopolíticas no son interrupciones de un sistema estable. Cada vez que la política fragmenta el mapa, el capital traza de nuevo las rutas más rápidas.

Las pruebas de este proceso son inequívocas. El comercio entre EE. UU. y China sigue siendo sustancial a pesar de las restricciones cada vez mayores, y sigue superando los cientos de miles de millones de dólares anuales. Incluso allí donde los flujos directos han disminuido, la actividad económica no ha desaparecido; simplemente ha cambiado de ubicación. Por ejemplo, el comercio total de Vietnam superó los 900 mil millones de dólares en 2025, con unas exportaciones que alcanzaron aproximadamente los 470 mil millones de dólares, impulsadas en gran medida por la industria manufacturera con inversión extranjera. Mientras tanto, las importaciones estadounidenses procedentes de Vietnam se han disparado en la última década, y los productos electrónicos y los componentes representan una parte significativa del comercio.

El patrón es aún más claro en el sudeste asiático. Los flujos comerciales y de inversión de los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) siguen expandiéndose a pesar de las tensiones geopolíticas, y la región se está integrando cada vez más en las redes de producción tanto chinas como occidentales. Lejos de augurar un colapso del sistema, estos son signos de que las relaciones económicas se están reorganizando rápidamente, aunque a un coste significativo.

Si esta interpretación es correcta, deberían persistir varias tendencias. El comercio entre EE. UU. y China seguirá siendo sustancial, incluso a medida que se amplíen las restricciones, y los flujos se canalizarán cada vez más a través de terceros países. La inversión seguirá concentrándose en economías que puedan operar en ambos sistemas. Y las cadenas de suministro se distribuirán geográficamente más, y no menos, a medida que las empresas se adapten a las presiones políticas.

Consideremos los semiconductores, el sector más directamente afectado por las restricciones estratégicas. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) está invirtiendo fuertemente en capacidad de fabricación en EE. UU., Japón y Europa, y cada nueva instalación abastece a mercados diferentes y opera bajo regímenes normativos distintos. El realismo de capital exige que la producción se distribuya entre múltiples jurisdicciones, ya que no se puede confiar en una sola jurisdicción para un acceso ininterrumpido.

El patrón se extiende más allá de las cadenas de suministro. La inversión china en el exterior se dirige cada vez más hacia el sudeste asiático, mientras que los flujos de inversión hacia EE. UU. siguen siendo moderados. En lugar de retirarse, el capital se está redirigiendo a través de economías que mantienen relaciones de trabajo con ambas superpotencias.

Desde mi perspectiva en Singapur, el panorama es claro. Los países fuera del binomio EE. UU.-China no deben considerarse espectadores pasivos, sino la infraestructura sobre la que funciona el nuevo sistema. El sudeste asiático y la India se están convirtiendo en nodos de producción clave, mientras que algunas partes de Oriente Medio, a pesar del conflicto en curso, siguen siendo centros críticos para el capital, la energía y la logística. Juntos, permiten a las empresas operar a través de las divisiones geopolíticas sin comprometerse plenamente con ninguno de los dos sistemas. Su valor aumenta en proporción directa a la intensidad de la rivalidad entre las grandes potencias.

En lugar de buscar la neutralidad o la cobertura, estas economías están marcando posiciones estructurales dentro del sistema. Los países que operan entre las grandes potencias son los que permiten que la economía global funcione. Al mantener relaciones entre sistemas rivales, conservan al mismo tiempo el acceso, la capacidad de elección y la credibilidad.

La mayoría de los marcos políticos no tienen en cuenta las implicaciones de este patrón. Cada esfuerzo del Gobierno estadounidense o chino por impulsar una separación económica integral produce consecuencias no deseadas. Las restricciones aceleran precisamente los ajustes, a saber, el desvío a través de terceros países, que hacen que el sistema sea más resiliente y más difícil de controlar unilateralmente.

La implicación para las empresas es que el riesgo geopolítico ya no puede gestionarse de forma marginal. Debe integrarse en la estructura de las operaciones. Las empresas que invirtieron pronto en redundancia jurisdiccional cuentan ahora con ventajas estructurales. Las que esperaron a que se aclarara la situación han descubierto que eso no va a suceder. El sistema ya ha seguido adelante sin ellas.

Para los países «puente» de la economía global, la oportunidad es real, pero los beneficios no llegarán automáticamente. Ser útil para ambas partes requiere credibilidad institucional, previsibilidad normativa y la capacidad de absorber capital a gran escala. Todo ello debe construirse y mantenerse a lo largo del tiempo.

Por supuesto, estas dinámicas no eliminan el riesgo de una ruptura. Una crisis grave en torno a Taiwán o unas sanciones financieras de gran alcance podrían seguir obligando a las empresas a tomar decisiones binarias. El realismo del capital no promete estabilidad. Simplemente describe los incentivos que mantendrán la integración en ausencia de choques catastróficos.

El realismo del capital ya está remodelando la estructura de la economía global. La cuestión ya no es si el sistema se fragmentará o se mantendrá unido. Es si los responsables políticos reconocerán el sistema que el capital ya ha construido o seguirán debatiendo sobre uno que ya no existe. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Robin Hu es presidente emérito para Asia del Milken Institute y director sénior asesor de Temasek.