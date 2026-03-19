Precio de las gasolinas: ¿qué indica su incremento?

El alza de precios de esta materia prima es consecuencia directa de las acciones emprendidas por el régimen de Teherán, consistentes en convertir al estrecho de Ormuz en un espacio peligroso para el tránsito de los buques petroleros que transportan por ahí una tercera parte del volumen mundial que se comercializa por vía marítima.

Uno de los argumentos que más escuchamos en los últimos días, a raíz de la guerra iniciada en Irán por la administración de Donald Trump , es que la “venganza” de los Ayatolas –líderes religiosos que encabezan la teocracia de Medio Oriente– en contra de Estados Unidos se está dando por el lado de empujar hacia arriba el precio del petróleo.

¿Y por qué el alza en el precio del petróleo se ha convertido en una medida estratégica para el régimen iraní? La razón es simple: porque un petróleo caro encarece de forma inmediata la gasolina y el precio de dicho combustible tiene un impacto directo en el humor del electorado estadounidense, que el próximo mes de noviembre habrá de votar para renovar los 435 asientos de la Cámara de Representantes –el equivalente a la de Diputados en nuestro país–, así como un tercio de los asientos del Senado.

Sujeto a las leyes de la oferta y la demanda, en un país como Estados Unidos el precio de las gasolinas reacciona de forma inmediata a las fluctuaciones en el costo del petróleo.

Pero tal fluctuación no solamente afecta a los consumidores estadounidenses, sino también a quienes vivimos en México. ¿Por qué? La razón es bastante simple: nosotros importamos –principalmente desde Estados Unidos– más de la mitad de las gasolinas y el diésel que se comercializa en el país.

Esa es la razón por la cual, pese al intento del Gobierno de la República de mantener “controlado” el precio de la gasolina regular (la que conocemos comúnmente como “verde”), hay estaciones de servicio que han comenzado a venderla en más de los 24 pesos establecidos como tope.

El reporte que publicamos en esta edición da cuenta de una situación aún más perjudicial para el bolsillo de los consumidores: la gasolina “roja”, es decir, la de más alto octanaje, se comercializa en Saltillo por encima de los 28 pesos el litro, e incluso en una estación de servicio la vende casi a 29 pesos.