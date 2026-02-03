PT muda de nombre. Ahora se llama PPT, Partido de Poquito Trabajo

/ 3 febrero 2026
    PT muda de nombre. Ahora se llama PPT, Partido de Poquito Trabajo
    Saaantiago González y su campaña en el predio de posesionarios “Tierra y Libertad”, a las faldas del Cerro Topo Chico, de Monterrey. Grupo Detona

Placido Garza DETONA Contra el sentido común en tiempos de economía apremiante, promueve la reducción de las horas semanales de trabajo: de 48 a 40

¿Les platico? ¿Arre!

Uno de sus monaguillos, el diputado federal por el predio “Tierra y Libertad”, de Nuevo León, Saaantiago González, inundó este lunes 2 de febrero los chats y redes sociales donde merodea, con mensajes en los que presume que el mentado partido ha promovido desde sus inicios, la reducción de las jornadas legales de trabajo.

El PPT fue fundado el 8 de diciembre de 1990 y obtuvo su registro definitivo hasta 1993.

Su presidente nacional ha sido siempre Alberto Anaya Gutiérrez, en contubernio con su esposa Guadalupe Rodríguez, ambos, vividores del sistema electoral mexicano.

Las posiciones políticas que han logrado se deben siempre a sus coaliciones con los partidos mandones en el gobierno, PRI, PAN, ahora MORENA y solo les falta hacerlo con el PUP, del profesor Hermenegildo L. Torres, pero en esas andan, pues sus dirigentes tienen méritos suficientes respecto a la nomenclatura que rige a dicho partido.

Estuvieron a medio punto porcentual de perder su registro nacional en las elecciones de 2024, cuando le jugaron chueco a la presidente Sheinbaum, específicamente en Durango.

Desde entonces están en la mira del poder político actual y una de las acciones en su contra emprendidas por el politburó de MORENA es la iniciativa de ley que reduce los presupuestos del INE y elimina las legislaturas “plurinomimames”, perdón, plurinominales, al PPT y el PVEM, auténticas rémoras de la política nacional.

La reducción de las horas laborales a 40 es contra natura, porque promueve la holgazanería -huevonería, diría mi abuela la alcaldesa- en tiempos donde se necesita trabajar más para resolver los apremiantes problemas económicos que aquejan a nuestro País.

Cajón Desastre:

-Entonces, enhorabuena para el PPT y esperamos que sus dirigentes descansen en paz, como lo hicieron este inusual pero constitucional -eso sí- asueto de lunes 2 de febrero con motivo del Día de la Candelaria.

- Mediante acciones como esa, la burocracia y la huevonería le hicieron de chivo los tamales a la productividad que tanto necesita México.

- Y como decía el filósofo Danilo: Una cosa es ser activo y otra productivo, señalando naranjamente al que se queda hasta las 8 de la noche en su oficina para tomarse videos y ponerlos en su FB a fin de hacerles creer a sus jefes que desquita el sueldo.

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de Mary Gaby y colada por ahí, Sanjuana La Loca.

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

