Que no los encomiende a la Virgen, que el Papa los excomulgue ya...

Durante la misa anual en honor de la Virgen de Guadalupe, realizada hace una semana en la Basílica de San Pedro, el papa León XIV pidió a “La Morenita” que proteja a los jóvenes “de las amenazas del crimen, las adicciones y el peligro de una vida sin sentido”.

Es decir, básicamente los encomendó a la guadalupana.

TE PUEDE INTERESAR: Presidencialismo, poder y el certero Cuaderno 48

Lo explico de manera nada celestial: de acuerdo con la visión de la jerarquía católica mexicana sobre lo que acontece en nuestro país con el crimen organizado, interpretación de la cual asumo abrevó el Papa estadounidense para diseñar su homilía, si eres un niño, adolescente o joven que ya fuiste reclutado por el crimen organizado en México, o estás en vía de serlo porque es casi imposible resistir permanentemente sus acechos y presiones, entonces lo que te queda es rezar, rezar y rezar a Guadalupe, a ver si el espíritu santo se apiada de ti y te dota de un escudo divino que te proteja de las torturas, desapariciones y balas criminales, o si tu “angelito de la guarda dulce compañía” empuña una espada angelical y ajusticia a los capos reclutadores y los confina para siempre en los avernos más espantosos que horrorizarían al mismísimo “Mencho”, el escurridizo y despiadado CEO del CJNG.

Pontificó el Papa, hablando en español: “Acompaña, Madre, a los más jóvenes para que obtengan de Cristo la fuerza para elegir el bien y el valor para mantenerse firmes en la fe, aunque el mundo los empuje en otra dirección. (...) Aparta de ellos las amenazas del crimen, de las adicciones y del peligro de una vida sin sentido”.

Explico de nuevo: la “vida sin sentido” a la que aludió León XIV no es que niños, adolescentes y jóvenes encuentren súbitamente su vocación maligna y se hagan de hábitos mercenarios como quien se enfunda la sotana luego de pasar por el seminario, sino que son seres vulnerables despiadadamente reclutados por los cárteles, sin que nadie pueda impedirlo.

No sé si alguien ya le informó al Papa de eso y también de “lo otro”, del horrendo elefante blanco en la habitación: es incómodo para la Iglesia católica mexicana, como alguna vez lo fue (¿o lo sigue siendo?) para la italiana, pero los curas en los pueblos y municipios, por las buenas ($$$) o por las malas, perdonan todas las fechorías del sicariato nacional. Los malos, que en México son malísimos, van con los hombres de la Iglesia para que los absuelvan de todas las atrocidades que cometen cada semana. Una confesión, unas oraciones, una lana para la parroquia y estás absuelto, mijo, ya no seas tan malote y deja de hacer barbaridades. Sí, padre, nomás no se pase de lanza hablándome así, porque no vaya a acabar usted encajuelado o desaparecido. Tantán.

TE PUEDE INTERESAR: Invitación al Papa, una estrategia politiquera de Sheinbaum

Pues no, lo que México necesita de Roma no son sermones y encomiendas, sino que excomulguen a estos infames, a ver si ya sienten tantito miedo. Probablemente no, que para eso tienen a su santa muerte, pero es un asunto de congruencia histórica: de otra manera, la Iglesia seguirá siendo cómplice de las atrocidades del crimen organizado por pecado de absolución indebida y tumultuosa. ¿O qué diría Jesús si regresara hoy y constatara que, en su nombre y el de su madre, la Iglesia consiente a estos modernos fariseos y romanos cada mes?

A ver si alguien en la sede de la colonia Florida anda de ocioso y milagrosamente le explica al Papa, vía WhatsApp, que el reclutamiento de niños, adolescentes y jóvenes en México a manos del crimen organizado no es De Dios, y que quienes lo ordenan (capos) y quienes lo perpetran (jefes de plaza y sicarios) no son otra cosa que soldados de Satanás sin posibilidad alguna de redención, así que lo que necesita México urgentemente de Su Santidad es que desde Roma, o cuando venga a nuestro país, excomulgue a tanto canalla y desgraciado, y que eso aplique para quienes desaparecen niñas, adolescentes y mujeres, y hombre de cualquier edad que no tengan la misericordia de informar a las madres buscadoras dónde están los restos de sus seres queridos, para que finalmente las familias puedan tener una pizca de paz. Oremos.