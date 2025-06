¿Qué nos depara el futuro?

Desde el inicio de los tiempos, los seres humanos hemos intentado conocer el futuro. Agobiados por un presente que a veces no funciona, insistimos en creer que quizás el futuro puede ser mejor y para lograrlo desde tiempos inmemoriales hemos realizado extrañas prácticas en lugar de trabajar para construirlo. Los griegos acudían al Oráculo de Delfos, mientras que otras civilizaciones como los romanos y egipcios iniciaron la práctica hoy generalizada de simpáticas e inverosímiles acciones buscando el tan anhelado conocimiento del futuro. De ellas destacan la lectura del Tarot, de granos de café, de la mano y por supuesto el siempre popular horóscopo, en donde, al parecer, la posición de las estrellas combinada con factores como la fecha de nuestro nacimiento dictarían nuestro futuro. Existen otros que creen las profecías de Nostradamus, los Mayas o el Papa Juan XXIII, pero hasta ahora, todos han demostrado su nula funcionalidad y muchas rayan en la charlatanería.

A pesar de esto, seguimos insistiendo en conocer por lo menos algo de nuestro futuro, siempre con la creencia de que mejorará o para tener la posibilidad ya no de predecirlo, sino de evitarlo. Algunos, basados en los hechos actuales y lo que sucede en nuestro universo personal, llegamos a imaginar lo que podría suceder en los siguientes meses o años y casi nunca es bueno. Pero la pregunta es: ¿Se puede conocer el futuro? La ciencia da respuestas muy acertadas prediciendo el movimiento de los astros, el clima y otros fenómenos naturales.

En ese sentido, hace ya 60 años, Isaac Asimov, bioquímico ruso, pero nacionalizado norteamericano, profesor de la Universidad de Boston y prolífico escritor de ciencia ficción, publicó un editorial en el periódico New York Times como parte de la Feria Mundial que se celebró en Nueva York. El ensayo de Asimov, predecía cómo sería el mundo en el ahora lejano año de 2014 y, aunque erró en algunas de sus predicciones, atinó a muchas con asombrosa precisión. Una de ellas fue que las comunicaciones serán audiovisuales y uno podrá ver, además de escuchar, a la persona que llama. Esto es ya posible desde hace años con Zoom o Facetime. También aseguró que en el año 2014 sería posible llamar a cualquier punto de la tierra, incluyendo las estaciones meteorológicas en la Antártica; lo cual es posible desde hace años.

Decía también que los robots no serán ni comunes ni muy buenos en 2014, pero van a existir. Hoy, 10 años después, día, el papel de los robots es de taxis, manufactura y la medicina. Nada aún sobresaliente.

Otras predicciones a las que acertó fueron los avances en la tecnología que ahora se utiliza en los televisores 3D y las pantallas planas. Dijo que el hombre no habría podido arribar en misiones tripuladas a Marte. En ese tiempo existía solo la idea de un viaje del hombre a la luna, lo cual se logró hasta 1969. Predijo la invención de máquinas de café y la producción de alimentos de laboratorio. Todo esto es ya una realidad.

Escribió sobre centrales eléctricas que recogen la luz solar por medio de enormes dispositivos parabólicos e irradiando energía a la tierra, refiriéndose a la energía fotovoltaica. Imaginó el diseño y construcción de vehículos con cerebros robóticos, un proyecto en marcha. Erró al calcular que la población mundial que sería de 6 mil 500 millones. En la actualidad superamos los 8 mil millones de habitantes.

En su editorial del año 1964, el científico y escritor de ciencia ficción, decía que la tecnología tendría el poder de transformar vidas, pero que si no se utilizaba para lograr la igualdad de acceso, podría entonces ser dañina en lugar de ser benéfica para todos. En eso también acertó. Al final de su artículo dijo que la humanidad sufrirá terriblemente de aburrimiento. Esto tendrá serias consecuencias mentales, emocionales y sociológicas. Después y con gran precisión, el doctor Isaac Asimov dijo: “Estamos en 2014, y todos deberíamos estar yendo a terapia”. Hoy en 2025, me queda claro que la terapia no funcionó y que lo que nos depara el futuro como humanidad no podrá ser bueno.

